Какие страны едва не стали частью Советского Союза

Больше всего союзных республик в СССР было в период 1940-1956 гг. – шестнадцать. В 1956 году Хрущёв понизил статус Карело-Финской ССР до автономии в составе РСФСР. С тех пор и до конца существования СССР в государстве было 15 союзных республик.

Интересно, что в 1940-50-е гг. в составе СССР вполне могла появиться и семнадцатая союзная республика. Некоторые такие варианты рассматривались советским руководством в связи с возможностью принятия в СССР дружественной иностранной страны или поднятия статуса какой-нибудь автономии до уровня союзной республики.

Монголия

В 1924 году была провозглашена Монгольская Народная Республика. Она всегда была верным другом СССР и негласно считалась как бы ещё одной союзной республикой. Помимо Монголии, с 1920-х годов между ней и СССР существовало ещё одно подобное квази-государство – Тувинская Народная Республика. В 1944 году ТНР была, по её просьбе, принята в состав СССР, причём первоначально лишь как автономная область в составе Красноярского края РСФСР. Только в 1961 году Тува получила статус АССР.

В том же 1944 году лидер МНР, маршал Чойбалсан, обратился к Сталину с просьбой принять МНР в состав Советского Союза. Однако Сталин отказал. Мотивом отказа послужила необходимость в тот момент сохранить дружественные отношения с союзниками и особенно с Китаем. Китайская Республика никогда не признавала независимости Монголии, считая её своей частью. И даже после прихода к власти в Китае коммунистов в 1949 году Сталин не хотел раздражать их официальным вхождением Монголии в СССР.

В дальнейшем формально независимая Монголия была выгодна советскому руководству в качестве буферного государства между СССР и КНР. Кроме того, Монголия в 1961 году получила статус члена ООН, и это увеличивало круг сателлитов СССР в международных организациях. Кстати, по такой же причине СССР не был склонен поглощать те братские страны Восточной Европы, которые, как увидим дальше, его об этом просили.

Восточный Туркестан

В 1931 году началось восстание тюркских народностей на западе Китая против гоминьдановского правительства Китая. Обстановка там оставалась сложной до самого конца Второй мировой войны. Хотя гоминдановский Китай был формально союзником СССР, Сталин начал оказывать негласную поддержку повстанцам, провозгласившим в 1944 году Восточно-Туркестанскую Республику.

Легко допустить такой вариант, при котором в гражданской войне в Китае победил бы Гоминьдан. Тогда Сталин постарался бы сохранить свой контроль над частью Китая с помощью марионеточных государств. В этом случае ВТР могла быть поставлена в такие же отношения к СССР, как Монголия. Возможно также, что территории Восточного Туркестана, населённые соответствующими народами, были бы присоединены к Казахской и Киргизской ССР, а на остальной его части была бы создана Уйгурская ССР. И так по частям нынешняя провинция КНР Синьцзян могла быть присоединена к СССР.

Но поскольку в Пекине утвердились коммунисты, то в 1949 году, по указанию Сталина, руководители ВТР согласились на объединение с КНР. Причём первая делегация, в состав которой входило всё правительство ВТР, погибла в авиакатастрофе на пути в Пекин. Есть версия, что катастрофа была подстроена.

Болгария

Народную Республику Болгарию после войны считали в СССР самым близким и братским государством. Аналогичные чувства разделяло болгарское коммунистическое руководство во главе с Тодором Живковым. Более того, Живков в 1963 году обратился к Хрущёву с просьбой принять НРБ в состав СССР. Об этом сообщил сам Хрущёв на сентябрьском (1964) пленуме ЦК КПСС.

По наиболее распространённой версии, Хрущёв отказал из-за экономических соображений. На НРБ, как правопреемницу царской Болгарии, союзницы Гитлера, на международной арене, были наложены репарации за участие в оккупации Греции. И в случае принятия Болгарии в СССР последнему пришлось бы платить эти репарации за неё. Возможно, Хрущёв опасался также негативной реакции в мире на «советскую экспансию». По тем же причинам, вероятно, отказал Живкову в приёме Болгарии в СССР и Брежнев в 1970 году. Впрочем, официальной просьбы НРБ такого рода никогда не поступало.

Считается, что Живков стремился в СССР ради упрочения своего политического положения на родине. Живков активно поддержал хрущёвскую десталинизацию и столкнулся с резкой оппозицией внутри партии, которая даже, вдохновлённая свержением Хрущёва в СССР, едва не совершила переворот в начале 1965 года.

Чехословакия или одна Словакия

Ещё в момент вступления советских войск на территорию Словакии осенью 1944 года там происходили митинги под лозунгами присоединения к СССР. Об этом рассказал в своих воспоминаниях будущий коммунистический лидер Чехословакии Густав Гусак. Сталин не поддержал этого стремления из-за договорённостей с союзниками о восстановлении единой Чехословакии.

В 1963 году лидер коммунистов Чехословакии Антонин Новотный предложил Хрущёву рассмотреть вопрос о присоединении его страны к СССР как союзной республики или о создании конфедерации двух стран. Главным мотивом было, видимо, желание получать из СССР даровое сырьё для промышленности и на льготных условиях сбывать свои промтовары на обширном советском рынке. По тем же причинам Хрущёву эта идея не понравилась.

Польша

В 1948 году в руководстве ПОРП Гомулка, выступавший за особый польский путь к социализму, был свергнут сталинским ставленником Берутом. Многими в ПОРП это рассматривалось тогда как прелюдия к принятию Польши в состав СССР в качестве 17-й республики. Но Сталин в итоге не пошёл на это, ограничившись назначением в Польшу в качестве министра обороны Константина Рокоссовского, занимавшего этот пост с 1949 по 1956 год.