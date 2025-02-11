Суперкомпьютер назвал дату конца света

Человеческая цивилизация прекратит свое существование уже в ближайшие десятилетия. Такой прогноз сделал суперкомпьютер World One. Алгоритм проанализировал такие факторы, как загрязнение окружающей среды и рождаемость. Результаты показал, что конец света наступит в 2050 году.

Суперкомпьютер был создан в 1973 году. Он сделал несколько предсказаний, некоторые из которых уже сбылись например, о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Новый прогноз гласит, что если человечество ничего не предпримет, качество жизни уже в ближайшем будущем (с 2040 по 2050 годы) упадет до нуля. Загрязнение окружающей среды станет настолько серьезным, что приведет к массовой гибели людей. Численность населения станет ниже, чем была в 1900 году.

В настоящее время предпринимаются шаги по защите природы от загрязнений, в частности, использование более чистых автомобилей и контроль рождаемости. Но, по «мнению суперкомпьютера, они слишком незначительны, чтобы изменить ситуацию, сообщает The Daily Star.

Ранее британские ученые из Института Шумахера также предрекли глобальный кризис современной цивилизации. По их словам, она достигла стадии упадка. Глобальными угрозами являются политические кризисы и сжигание ископаемого топлива. Ей на смену должно прийти более развитое общество, основанное на использовании чистой энергии. Но спад современной цивилизации столь стремителен, что люди могут не успеть перейти на следующий этап.