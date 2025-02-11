Качки из подполья: почему в СССР запретили культуризм

О том, что запретный плод сладок, советские граждане знали не понаслышке. В СССР многое запрещалось, но особенно – продукты западной культуры. Порой доходило и до абсурда. Например, в стране, в которой пропагандировали здоровый образ жизни и делали всё, чтобы спорт был доступен каждому, бодибилдинг оказался под запретом.

Красота, не спасающая мир

Бодибилдинг, который в мире становился всё популярнее, в Госкомспорте расценили как угрозу идеологии СССР. Культуризм советские чиновники рассматривали как часть западной культуры со всеми вытекающими последствиями. К тому же бодибилдинг шёл вразрез с системой физического воспитания в стране, которая акцентировала внимание на развитии силы и выносливости, что требовалось при выполнении тех или иных видов работ. Бодибилдеры же лишь качали мышцы и любовались результатом в зеркале.

К советским спортсменам предъявлялись вполне рациональные требования – завоёвывать медали на Олимпиадах, поднимая тем самым международный престиж государства и распространяя коммунистическую идеологию. Также в стране чуть ли не каждый гражданин сдавал спортивные нормативы в рамках комплекса «Готов к труду и обороне», в который включались прыжки, метание, бег, отжимания, плавание и другие испытания. По мнение властей, в таких упражнениях было гораздо больше пользы, нежели в накачивании мышц ради эстетики. В итоге 1973 года культуризм официально запретили.

Качки из подполья

Несмотря на это, бодибилдеры в стране никуда не делись. В СССР начали появляться подпольные тренажёрные залы, в которых вместо профессиональных тренажëров использовали куски железнодорожных рельс и прочие тяжести. И ведь качков не пугала вероятность тюремного заключения за нарушение запрета!

В качестве теоретической основы советского «мышцестроя» бодибилдеры использовали систему борца Евгения Сандова. Также в ход шли вырезки из европейских журналов, которые достать было не так-то просто. А с 1984 года в СССР начали проводиться турниры, на которых оценивалась красота и внушительность мышц.

Побороть тягу к прекрасному партийцам не удалось...