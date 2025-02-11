Почему ФБР считала Николу Теслу инопланетянином

Никола Тесла, знаменитый изобретатель, настолько опередил свое время, что возникли предположения, что он не был человеком. В документах ФБР содержится абсурдная информация, предполагающая, что, возможно, он прилетел с Венеры. Объясняем, почему такая запись была включена в официальный отчет американского агентства.

Маргарет Сторм, автор скандальной биографии Теслы «Возвращение голубя», изданной в 1959 году, утверждала, что работала с инопланетянами, как отмечено в рассекреченном отчете ФБР 1957 года. По ее словам, во время работы над книгой она получила доступ к интереснейшим данным о Тесле, которые она получила с помощью устройства межпланетной связи, предположительно созданного Теслой в 1938 году.

Гуманоид с Венеры

В документе ФБР содержится информация , которая гласит: «Оно (устройство межпланетной связи - ред.) было введено в эксплуатацию в 1950 году, и с тех пор инженеры Теслы находились в тесном контакте с его космическим кораблем. Инопланетяне неоднократно навещали инженеров и рассказали нам, что Тесла был венерианцем, прибывшим на эту планету, когда он был ребенком в 1856 году. Он был оставлен с мистером и миссис Тесла в далекой горной стране, ныне известной как Югославия».

Хотя тезис о внеземном происхождении Теслы может показаться невероятным, тот факт, что он появляется в документах ФБР, по меньшей мере озадачивает. Однако во времена Холодной войны американские агентства, такие как ЦРУ и ФБР, собирали разнообразную информацию, часто содержащую неподтвержденные теории и записи, которые сегодня кажутся необычными. По этой причине официальные американские документы того периода включают среди прочего «сообщения» людей, видевших Гитлера в Аргентине после войны или сообщения о военных испытаниях СССР, которые никогда не проводились.

300 патентов

Тесла был неординарной личностью, поэтому неудивительно, что вокруг него возникло множество теорий заговора. Достаточно сказать, что многие из его идей были реализованы после его смерти, что доказывает его дальновидный подход к решению проблем человечества. Он зарегистрировал около 300 патентов, и его работы оказали огромное влияние на развитие современных технологий.

Важность изобретений Теслы была подчеркнута журналом Liberty в 1935 году, который представил его как отца многих ключевых технологий, таких как радио и телевидение. В свою очередь Бернард Артур Беренд отметил, что без достижений Теслы мир лишился бы многих технологических достижений.