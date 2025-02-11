Как правильно провести священную Ночь Бараат

Священная Ночь Бараат для верующих мусульман — время, когда Всевышний определяет судьбу каждого человека на весь следующий год и проявляет особую милость, прощая людям их грехи. Подробнее о значении этого праздника, о том, как его правильно провести и почему Ночь Бараат считается в исламе второй по значимости после Ночи Предопределения, когда пророку был ниспослан Коран, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.

Какого числа Ночь Бараат в 2025 году?

Ночь Бараат (араб. Ляйлят аль-Бараат) наступает в середине месяца Шаабан — восьмого по исламскому лунному календарю. В 2025 году она празднуется в ночь на 14 февраля.

Почему дата меняется?

Исламский календарь основан на лунных циклах, поэтому даты праздников ежегодно смещаются на 10-11 дней относительно григорианского летоисчисления, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Например, в 2024 году Ночь Бараат отмечалась с 24 на 25 февраля, а в 2026 году будет с 2 на 3 февраля.

Значение Ночи Бараат для мусульман

Слово «бараат» в арабском языке означает «освобождение», «прощение», «очищение», уточнил Рушан Аббясов.

« С о г л а с н о и с л а м с к о м у в е р о у ч е н и ю , в э т у н о ч ь В с е в ы ш н и й п р о я в л я е т о с о б у ю м и л о с т ь к с в о и м р а б а м , п р о щ а е т г р е х и и о п р е д е л я е т с у д ь б ы л ю д е й н а п р е д с т о я щ и й г о д . В К о р а н е и с у н н е п р о р о к а М у х а м м а д а ( м и р е м у ) у п о м и н а е т с я , ч т о в н о ч ь Б а р а а т н а н е б е с а х п р и н и м а ю т с я р е ш е н и я о ж и з н и , с м е р т и , п р о п и т а н и и и д р у г и х а с п е к т а х с у д ь б ы ч е л о в е к а » , — р а с с к а з а л м у ф т и й .

Однако, по его словам, это не означает, что все предопределено без возможности изменить свою жизнь. Напротив, мусульмане верят, что искреннее покаяние, молитвы и добрые дела могут повлиять на их будущее.

« Н о ч ь Б а р а а т — э т о в о з м о ж н о с т ь д л я к а ж д о г о м у с у л ь м а н и н а и с к р е н н е р а с к а я т ь с я в с в о и х о ш и б к а х , з а д у м а т ь с я о с в о и х п о с т у п к а х , ц е л я х и д у х о в н о м с о с т о я н и и , п р о в е с т и с а м о а н а л и з и с к о р р е к т и р о в а т ь ж и з н е н н ы й п у т ь . В е р у ю щ и е с т р е м я т с я п о л у ч и т ь м и л о с т ь А л л а х а и п р о щ е н и е с в о и х г р е х о в » , — Рушан Аббясов, муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО.

Интересно

Ночь Бараат в исламском календаре считается второй по значимости и священности после Ночи Предопределения, или Ночи аль-Кадр, когда по преданиям пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

История Ночи Бараат: от пророка Мухаммеда до наших дней

Ночь Бараат — один из древнейших духовных обрядов в исламе, корни которого уходят в эпоху пророка Мухаммеда. Ее история сочетает коранические предания, хадисы и многовековые традиции, формирующие уникальное значение этого события.

Истоки в хадисах

Хадисы в исламе — это предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Согласно им, Ночь Бараат связана с событием, когда пророк Мухаммед провел в молитве почти всю ночь. Его жена Айша, увидев это, спросила о причине.

Пророк ответил:

« Э т о н о ч ь с е р е д и н ы Ш а а б а н а . В н е е А л л а х п р о щ а е т г р е х и р а с к а я в ш и х с я , н о н е п р о щ а е т м н о г о б о ж н и к о в и т е х , к т о с е е т в р а ж д у » .

Этот хадис стал основой для понимания святости ночи. Хотя в Коране прямо не упоминается Бараат, ее значимость подтверждается многочисленными хадисами, которые подчеркивают, что в эту ночь Аллах определяет судьбы людей на год вперед.

Доисламские корни

До возникновения ислама арабские племена отмечали середину месяца Шаабан как время очищения и обращения к высшим силам. С приходом ислама традиция изменилась: акцент сместился на духовное покаяние и связь с Аллахом. Пророк Мухаммед внедрил древние ритуалы в исламскую практику, придав им новое смысловое наполнение.

Ранние упоминания и развитие традиций

Первые письменные упоминания о Ночи Бараат встречаются в трудах исламских богословов VII–VIII веков. Например, в сборнике хадисов Шуаб аль-Иман описывается, как пророк Мухаммед выделял эту ночь для усиленных молитв и поста.

С течением времени сложились ключевые ритуалы:

Бодрствование — верующие проводят ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях.

— верующие проводят ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях. Пост — 15-го Шаабана соблюдается ураза как подготовка к Рамадану.

— 15-го Шаабана соблюдается ураза как подготовка к Рамадану. Ритуальное омовение (гусль) — символизирует очищение перед духовными практиками.

Различия в трактовках между суннитами и шиитами

Сунниты считают, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу человека на год. Они уделяют особое внимание личному обращению к Аллаху, чтению суры «Ясин» и покаянию.

Шииты связывают Бараат с ожиданием прихода имама Махди — «обновителя веры», который, по их убеждениям, установит справедливость на Земле. Для них это также время молитв за возвращение Махди (человека, который придет для укрепления и обновления веры мусульман в дни, предшествующие наступлению Судного дня).

Развитие праздника и современное значение

Изначально Ночь Бараат не сопровождалась массовыми обрядами. В ранние века мусульмане проводили ее в уединении, следуя примеру пророка. Однако к X–XI векам, с ростом влияния суфийских традиций, появились дополнительные ритуалы: коллективные зикры (поминания Аллаха) и посещение могил.

Несмотря на критику со стороны некоторых богословов (например, салафитов, считающих Ночь Бараат нововведением), она остается важной частью исламского календаря. Сегодня Ночь Бараат отмечают в более чем 50 странах, включая Россию, Турцию, Казахстан и многие арабские государства. Это событие стало символом духовного обновления. Ночь напоминает мусульманам о необходимости самоконтроля, прощения и подготовки к Рамадану.

Как сказано в одном из хадисов:

« С е р д ц е т о г о , к т о о ж и в и т Н о ч ь Б а р а а т м о л и т в о й , н е у м р е т в д е н ь , к о г д а у м р у т с е р д ц а » .

Традиции Ночи Бараат: как провести священное время

Ночь Бараат — это время глубокого духовного очищения, когда мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами о прощении грехов и благополучии. Существует несколько традиций, основанных на исламских учениях, обратил внимание Рушан Аббясов.

1. Бодрствование и молитвы. Верующие проводят ночь в бдении, читая Коран, совершая намазы и дуа (личные молитвы). Особое внимание уделяется суре «Ясин», которую рекомендуется прочитать трижды:

первое чтение — для счастья в этом и загробном мире;

— для счастья в этом и загробном мире; второе — для долголетия;

— для долголетия; третье — для защиты от зла.

Также читают тасбих-намазы (молитвы раскаяния) и салават (благословения пророку Мухаммеду).

2. Ритуальное омовение (гусль). Перед началом ночи совершают полное омовение тела, символизирующее очищение души. Если это невозможно, допустимо ограничиться малым омовением (тахарат) — мыть лицо от корней волос на лбу до подбородка; мыть руки, включая локти; мыть ноги, включая щиколотки.

3. Пост на следующий день. 15-го Шаабана (после Ночи Бараат) соблюдают однодневный пост. Это подготовка к Рамадану и знак благодарности за милость Аллаха.

4. Помощь нуждающимся. Раздача милостыни (закят) и поддержка бедных считаются важными действиями, усиливающими шансы на прощение.

5. Поминание усопших. Мусульмане молятся за души умерших родственников, прося для них милости и благоденствия в загробной жизни.

« В э т о б л а г о с л о в е н н о е в р е м я м у с у л ь м а н е у с е р д с т в у ю т в п о к л о н е н и и : ч и т а ю т С в я щ е н н ы й К о р а н , с о в е р ш а ю т д о п о л н и т е л ь н ы е н а м а з ы и в о з н о с я т м о л и т в ы - д у а . Ж е л а т е л ь н ы м д е й с т в и е м я в л я е т с я с о б л ю д е н и е п о с т а 1 5 - г о ч и с л а м е с я ц а Ш а а б а н , т о е с т ь п о с л е н о ч и Б а р а а т , п о т о м у к а к к э т о м у п р и з ы в а л с а м п р о р о к М у х а м м а д ( м и р е м у ) . В э т у н о ч ь п р и н я т о п р о я в л я т ь м и л о с е р д и е : р а з д а в а т ь м и л о с т ы н ю , п о м о г а т ь б е д н ы м и н у ж д а ю щ и м с я » , — Рушан Аббясов, муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО.

Что запрещено в Ночь Бараат: главные табу

В священную Ночь Бараат существует несколько запретов, о которых должны помнить все верующие мусульмане.

Сон. Бодрствование — обязательное условие. Однако если по какой-то причине верующие мусульмане не в силах бороться со сном, то уснуть разрешается только в священном месте — в мечети.

Бодрствование — обязательное условие. Однако если по какой-то причине верующие мусульмане не в силах бороться со сном, то уснуть разрешается только в священном месте — в мечети. Праздничные застолья. Нельзя устраивать торжества, готовить особые блюда или накрывать столы. Это время для молитв, а не для мирских удовольствий.

Нельзя устраивать торжества, готовить особые блюда или накрывать столы. Это время для молитв, а не для мирских удовольствий. Грехи и запретные действия. Употребление алкоголя, сплетни, ссоры и другие грехи в эту ночь считаются особенно тяжкими, так как их последствия усугубляются и сильно влияют на судьбу верующего.

Употребление алкоголя, сплетни, ссоры и другие грехи в эту ночь считаются особенно тяжкими, так как их последствия усугубляются и сильно влияют на судьбу верующего. Массовые собрания. Коллективные молитвы или религиозные лекции не одобряются. Поклонение в эту священную ночь должно быть индивидуальным и уединенным.

Коллективные молитвы или религиозные лекции не одобряются. Поклонение в эту священную ночь должно быть индивидуальным и уединенным. Пренебрежение обязательными молитвами. Пропущенные намазы (фаджр, зухр и другие) следует восполнить до начала Ночи Бараат.

« Н о ч ь Б а р а а т — э т о в р е м я д у х о в н о г о о ч и щ е н и я , п о к а я н и я и м о л и т в е н н о г о о б р а щ е н и я к Т в о р ц у с и с к р е н н и м и п р о с ь б а м и . В э т о т п е р и о д м у с у л ь м а н е с т р е м я т с я о ч и с т и т ь с в о и с е р д ц а , у к р е п и т ь с в о ю в е р у и с в я з ь с Б о г о м , и с п р а ш и в а я Е г о о п р о щ е н и и и м и л о с т и . Э т о н о ч ь , к о г д а к а ж д о м у п р е д о с т а в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь н а ч а т ь н о в ы й п у т ь , о с в о б о д и в ш и й е г о о т п р о ш л ы х о ш и б о к и г р е х о в . В е р у ю щ и е в с т р е ч а ю т н о ч ь Б а р а а т с о т к р ы т ы м с е р д ц е м и г л у б о к и м ч у в с т в о м д у х о в н о й п р е д а н н о с т и , с т а р а я с ь в о с п о л ь з о в а т ь с я к а ж д ы м м о м е н т о м э т о г о б л а г о с л о в е н н о г о в р е м е н и » , — з а к л ю ч и л м у ф т и й Рушан Аббясов.

Советы для искреннего поклонения