Как кораблекрушение помогло создать страховые компании

Мы страхуем автомобили, недвижимость, здоровье, бизнес и даже путешествия. Но мало кто знает, что эта индустрия во многом обязана своему появлению торговым судам, тонущим в морях и океанах. «‎Рамблер» расскажет, как кораблекрушения привели к созданию первых страховых систем, и какое отношение к этому имеют пираты, Лондон и чашка кофе.

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Морская торговля: бизнес с риском утонуть

В эпоху Великих географических открытий, XVI–XVII веках, морская торговля стремительно развивалась, но была высокорисковым предприятием. Один шторм — и груз стоимостью целого состояния оказывался на дне океана. В такой среде просто не могло не появиться механизма, позволяющего снизить финансовые риски.

Что грозило торговым кораблям?

Штормы и рифы – из-за несовершенных навигационных инструментов суда часто попадали в бурю или разбивались о скалы;

– из-за несовершенных навигационных инструментов суда часто попадали в бурю или разбивались о скалы; Пираты и каперы – на торговые суда охотились морские разбойники, а также частные корсары, действовавшие по разрешению монархов;

– на торговые суда охотились морские разбойники, а также частные корсары, действовавшие по разрешению монархов; Забастовки команды – матросы могли поднять бунт или покинуть корабль в колониях;

– матросы могли поднять бунт или покинуть корабль в колониях; Испорченные товары – отсутствие холодильников и антисанитария приводили к тому, что часть груза портилась.

Крупные купцы и инвесторы теряли состояния после каждого крушения или нападения пиратов. Чтобы минимизировать убытки, нужно было распределять риски между несколькими людьми. Так появилось первое страхование судов и грузов.

Как появились первые страховые договоры?

1. Договоры морской ссуды (Древний Рим, XII век)

Первый прообраз страхования родился еще во времена Римской империи. Купцы брали ссуду у финансистов, обещая вернуть деньги только в том случае, если судно благополучно доберется до порта назначения. Если корабль тонул, долг аннулировался. Эта практика продолжалась в Средневековье и активно использовалась в Венеции, Генуе и других итальянских торговых республиках.

2. Первая официальная страховка судов (Генуя, 1347)

Документально зафиксированный страховой контракт появился в Генуе в 1347 году. В нем был указан конкретный торговый корабль, его маршрут и сумма страхового покрытия. Главное отличие от морской ссуды заключалось в том, что страховщик не выдавал деньги в долг, а компенсировал ущерб в случае крушения судна. Принцип оказался настолько эффективным, что страхование стало стандартной практикой в Европе.

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3. Лондон и Lloyd’s Coffee House (XVII век)

Появление профессиональных страховых компаний связано с Лондоном XVII века. В то время он был торговой столицей мира, а британские корабли перевозили товары в Индию, Китай, Африку и Америку.

Главным местом встреч судовладельцев, капитанов и инвесторов был Lloyd’s Coffee House — обычная лондонская кофейня, в которой обсуждали торговые сделки. Купцы собирались за столами, обсуждали маршруты и искали финансистов, готовых за определенный процент покрыть убытки в случае кораблекрушения.

Владельцем кофейни был Эдвард Ллойд, который начал собирать сведения о судах, вести реестр их состояния и оценивать риски. Вскоре вокруг него сформировалось сообщество страховщиков, которое позже превратилось в знаменитую страховую компанию Lloyd’s of London. Таким образом, страхование кораблей перестало быть неформальной сделкой между купцами и превратилось в мощную индустрию.

Как морское страхование повлияло на современный бизнес?

К XVIII веку страхование кораблей стало настолько прибыльным делом, что принципы морского страхования распространились на сухопутную торговлю, недвижимость и даже жизнь человека.

После Гордского пожара в Лондоне (1666) страховые компании начали предлагать защиту не только от кораблекрушений, но и от пожаров;

В XVIII веке появились первые страховые компании для частных домовладельцев;

В XIX веке страхование распространилось на поезда, фабрики, а затем и автомобили;

Сегодня страховка покрывает не только имущество, но и здоровье, бизнес, инвестиции и даже риски в космосе.

Большие риски всегда порождают новые решения. Именно так торговые катастрофы прошлого привели к созданию индустрии, без которой сегодня не может существовать ни один бизнес.

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