Конфликты на съемках «Место встречи изменить нельзя»: что не поделили Жеглов и Шарапов

Пятисерийный советский фильм «Место встречи изменить нельзя» имел эффект разорвавшейся «бомбы» и понравился зрителям всего СССР. Особенно запомнился тандем главных героев — Владимира Высоцкого в роли Жеглова и Владимир Конкин, играющего Шарапова. На экране персонажи дополняли друг друга и стали символами советской милиции. Однако на съемочной площадке между ними постоянно вспыхивали конфликты.

Что не поделили Высоцкий и Конкин на съемках «Место встречи...»
© Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Реальная история

Успех «Места встречи изменить нельзя» закономерен. На первых ролях Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. В картине играли «звезды» тех времен: Армен Джигарханян, Наталья Фатеева, Евгений Евстигнеев, Сергей Юрский и многие другие. Снят фильм по увлекательному роману «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров. Они же написали и сценарий фильма, который режиссер картины Станислав Говорухин назвал примером классического детектива.

В картине рассказывается история отдела по борьбе с бандитизмом МУРа, разыскивающего банду «Черной кошки». Группировка на самом деле существовала и действовала в Москве 1950-х годов. В центре сюжета этическое противостояние капитана Жеглова и оперуполномоченного Шарапова. У персонажей разные взгляды на методы работы, что не мешает им сохранять дружеские отношения. Но если на экране Шарапов и Жеглов оставались товарищами, то на съемочной площадке Высоцкий и Конкин постоянно ссорились.

Конкин — это не Шарапов

Станислав Говорухин вспоминал как во время съемок братья Вайнеры говорили, что Конкин — это не Шарапов. Аркадий Вайнер в интервью вспоминал:

«Сделали кинопробы, посмотрели. Не понравился Конкин нам решительно. И не потому, что он артист плохой или человек неважный… Мы себе Шарапова представляли как фронтового разведчика, который двадцать два раза ходил через линию фронта и должен быть убедительно сильным мужчиной. Володя Конкин никак таким мужчиной не мог выглядеть, он не был им рожден».

Говорухин хотел, чтобы Шарапова играл актер Николай Губенко, а Высоцкий настаивал на кандидатуре своего приятеля Ивана Бортника, который сыграл в фильме бандита «Промокашку».

Друзья Владимир Высоцкий и Сергей Бортник

На кандидатуре Владимира Конкина настоял председатель Гос­телерадио СССР Сергей Лапин, и съемочная группа согласилась.

Конфликты с Высоцким

Владимир Высоцкий относился к Конкину как к «комсомольскому холую». Его возмущало, что молодой актер ездит на автомобиле марки «Волга», хотя у самого Владимира Семеновича был «Мерседес». О Высоцком Владимир Конкин вспоминал:

«Вот он добрый, прекрасный, замечательный а через три секунды меняется в лице Ор, вопли, чего там только не было! Я в такой ситуации до этого никогда не оказывался.»

В один из съемочных дней конфликт зашел особенно далеко. Начинающий актер Конкин решил прекратить съемки и в секрете от всех собрал чемоданы. В гостинице беглеца встретил актер Виктор Павлов, который понял, что происходит и решил разрядить обстановку юмором. Павлов начал читать сценарий «Места встречи» как будто это дешевая опереточная комедия. Конкин вспоминал:

«Видит бог, я чуть не помер со смеху. Так он произносил каждую реплику, что я не мог идти, у меня ножки крестиком были, задыхался так хохотал. И этот гений вырвал клещами из меня тот неправильный ржавый гвоздик сомнений и горечи».

На площадке Высоцкий, которого все воспринимали как живую икону, постоянно капризничал и ругался. Досталось и актеру Станиславу Садальскому. Во время съемок Высоцкий спешил на самолет, а Садальский оговорился, за что Владимир Семенович сильно его обматерил. Подобные ситуации возникали на протяжении всего съемочного процесса. Режиссер Станислав Говорухин старался не замечать «войны актеров» и спустя годы сказал, что все стоящие картины рождаются в муках, не зря же «Место встречи изменить нельзя» стал культовым советским фильмом.

Истории
Аркадий Вайнер
Георгий Вайнер
Наталья Фатеева
Виктор Павлов
Иван Бортник
Сергей Юрский
Владимир Конкин
Сергей Лапин
Евгений Евстигнеев
Армен Джигарханян
Николай Губенко
Станислав Говорухин