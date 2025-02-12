Как животные помогли СССР одержать победу над Германией

Великую Отечественную часто называют войной моторов. Решающую роль в ней сыграла боевая техника — самолеты, танки, моторизованная пехота. Однако мало кто знает, что огромный вклад в победу над гитлеровской Германией внесли животные — собаки, лошади, почтовые голуби, даже олени, коты и мыши. Животные перевозили грузы и боеприпасы, спасали раненых, вывозя их с поля боя, доставляли донесения и просто согревали солдат своей дружбой и теплом. О необычных бойцах, безотказно помогавших советским людям на фронте и в тылу, — в материале «Ленты.ру».

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Керчь был красавец. Рысак орловской породы, черный, длинношеий, со звездочкой на лбу жеребец отличался удивительной выносливостью — хорошо переносил голод, холод, легко преодолевал большие расстояния. Конь славился особым нравом: ездить на себе позволял только одному наезднику — майору Ибрагиму Фаттахову и отказывался есть, пока не угостят сахарком.

Керчь стал настоящей легендой. Вороной жеребец дошел до Берлина и вернулся с фронта домой, в Башкирию.

На передовую Керчь (по-башкирски его имя звучало как Керич) попал в июне 1942 года в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. По пути от Брянска до Берлина получил два ранения — от первого восстановился за 15 дней, от второго лечился месяц, но вернулся в строй. Краевед Фарит Исянгулов рассказывает: «По его повадкам солдаты определяли, будет ли бомбежка. Как только вражеские самолеты приближались, он сразу же ложился неподвижно на землю, в то время как другие лошади бежали в лес, пугаясь шума. Если поблизости была канава, он ложился в нее. На простреливаемых участках конь мчался во весь опор, что неоднократно спасало жизнь и ему, и наезднику».

Однажды коневод не уследил, и Керчь, пройдя через минное поле, оказался на вражеской территории. Там его окружили немцы, один даже оседлал. Но как только немец сел в седло, жеребец тут же понес его и привез нашим «языка» — инспектора немецкой дивизии

Когда война кончилась, всех боевых лошадей 112-й кавалерийской дивизии отправили в Азербайджан, и только Керчу разрешили вернуться домой — упросил майор Фаттахов. Буденный лично распорядился вернуть жеребца в родное село Ильчигулово. На подходе к дому Керчь почувствовал родные места и, вырвавшись, помчался к селу. Он никак не мог остановиться, все скакал и скакал вокруг домов: «Я вернулся!» Это был как еще один День Победы, рассказывали очевидцы.

Керчь дожил до 23 лет и до конца жизни приносил пользу. В 2023 году в Ильчигулово жеребцу установили памятник, на табличке под скульптурой трогательные стихи на родном для Керича башкирском языке. В переводе на русский там есть такие слова:

« О б о м н е б у д у т п о м н и т ь , п о т о м у ч т о я п о с в я т и л ж и з н ь л ю д я м »

«Лошадь себя еще покажет»

Первая мировая стала поворотным моментом в использовании животных в боевых действиях. Ослы, кони, собаки, почтовые голуби во множестве гибли от артобстрелов и газовых атак. Потери одних только лошадей за четыре года войны составили восемь миллионов голов. Сразу после войны стало ясно: животные на фронте — анахронизм. Советский Союз в этом вопросе не был исключением. Несмотря на то, что наркомом обороны в 1930-е годы был кавалерист Климент Ворошилов, в СССР последовательно сокращали конницу: в 1938 году в Красной армии насчитывалось 32 кавалерийские дивизии, в начале 1941 года их было уже 13, а конных бойцов — всего 116 тысяч человек, 7 процентов от общей численности войск.

В конницу верил только военачальник Семен Буденный.

« Л о ш а д ь с е б я е щ е п о к а ж е т ! » — г о в о р и л о н .

Великая Отечественная эти слова подтвердила

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. На вооружении обеих армий состояли тысячи артиллерийских орудий, танков, самолетов, моторизированных частей. Однако уже после первых боев стало очевидно, что полагаться только на технику в этой войне нельзя: леса, болота, бездорожье, перебои с горючим вносили свои коррективы. В июле 1941 года генерал армии Георгий Жуков в директивном письме Ставки писал:

« Н а ш е й а р м и е й н е с к о л ь к о н е д о о ц е н и в а е т с я з н а ч е н и е к а в а л е р и и . П р и н ы н е ш н е м п о л о ж е н и и н а ф р о н т а х , к о г д а т ы л п р о т и в н и к а р а с т я н у л с я н а н е с к о л ь к о с о т к и л о м е т р о в в л е с н ы х м е с т н о с т я х , р е й д ы к р а с н ы х к а в а л е р и с т о в м о г у т с ы г р а т ь р е ш а ю щ у ю р о л ь в д е л е д е з о р г а н и з а ц и и у п р а в л е н и я и с н а б ж е н и я н е м е ц к и х в о й с к » .

Конницу решено было увеличить. К 1943 году в рядах Красной армии уже действовало 26 кавалерийских дивизий, насчитывавших 250 тысяч человек. Кони, которые в них служили, были самыми разными: казачьи — с Дона, кабардинские — с Кавказа, ахалтекинцы — из Средней Азии. Монголия в рамках помощи СССР поставила в советскую армию полмиллиона малорослых, но очень выносливых лошадей. Солдаты ласково звали их монголками.

1,9 миллиона лошадей служило в Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Почти половина из них погибла

За годы войны красноармейцы-кавалеристы совершили немало подвигов. Осенью и зимой 1941 года при обороне Москвы кавалерийский корпус под командованием Льва Доватора Будапештом кавалеристы 5-го гвардейского Донского корпуса атаковали венгерскую конницу — сегодня этот бой считается последним конным сражением в истории.

Огромную помощь людям в годы Великой Отечественной оказали и упряжные лошади. Они буксировали на фронте тяжелые орудия, тянули подводы c ранеными и фургоны медслужб, проходили с обозами по льду Ладожского озера, доставляя продовольствие в блокадный Ленинград. Не могли обойтись без лошадей и партизаны — прокормить лошадь в Белоруссии или на Брянщине было нетрудно, зато верхом, обмотав копыта коня мешковиной, можно было незаметно пройти вблизи врага, а в случае необходимости уйти от преследования.

Люди, даже в тяжелых условиях войны, всегда заботились о лошадях. В Красной армии для коней были созданы ветеринарные госпитали: если конь был ранен легко, его лечили в полевых условиях, если тяжело — отправляли в тыл на восстановление. Таким образом удавалось вернуть в строй почти 90 процентов пострадавших коней.

«У меня колбаска в вещмешке, отдай собачкам»

Летом 1941 года отдельный батальон пограничного отряда охраны тыла Юго-Западного фронта с боями отступал на восток. В батальоне на 500 пограничников было 150 служебных собак. 30 июля около украинской деревни Легедзино красноармейцы столкнулись с полком немецкой пехоты. Завязался бой. Силы были неравными. Но в последний момент пограничники спустили на немцев собак. Под шквальным огнем овчарки бросились на врага, в прямом смысле вгрызаясь неприятелям в глотку. В бою под Легедзино все пограничники и их собаки погибли, но ценой своей жизни они на целых два дня задержали наступление немцев на этом участке фронта.

В годы Великой Отечественной в советской армии служили 68 тысяч собак — овчарок, лаек, эрдельтерьеров и даже простых дворняг. Они выполняли самую разную работу: охраняли военные объекты, подвозили продовольствие и боеприпасы, служили в разведке.

Чаще всего собак на фронте использовали для поиска мин. У животных отличный нюх, они могут обнаружить взрывчатку на глубине до двух метров. Благодаря этой способности собаки очищали минные поля, не пропуская ни одного взрывного устройства. Саперы с щупами и миноискателями так не могли. Более того, животные отыскивали мины всех систем — металлические, деревянные, картонные, начиненные самыми разным взрывчатыми веществами. Причем делали это быстро.

« П р и о б с л е д о в а н и и м а р ш р у т о в с к о р о с т ь у в е л и ч и в а л а с ь д о 4 0 - 5 0 к и л о м е т р о в в с у т к и п р о т и в п р е ж н и х 1 5 к и л о м е т р о в . Н и н а о д н о м и з м а р ш р у т о в , п р о в е р е н н ы х с о б а к а м и - м и н о и с к а т е л я м и , н е б ы л о с л у ч а я п о д р ы в а ж и в о й с и л ы и т е х н и к и » , — И з д о н е с е н и й с С е в е р о - З а п а д н о г о ф р о н т а .

Собаки-связисты помогали военным налаживать связь между подразделениями, доставляя донесения или протаскивая телефонный кабель, в том числе и во время боя. Для этого в ошейник зашивали гильзу, в которую вкладывали записку с текстом, или надевали шлейку с прикрепленной к ней катушкой с проводом. Чтобы собака не потерялась, дорогу из подразделения в подразделение прокладывали заранее — проводник надевал специальную обувь, подошвы которой были смочены креозотом, и проходил нужным путем, оставляя след. Пес, знающий специфический запах, шел по полю боя, не отвлекаясь на гарь, разлитую солярку, трупный запах и прочее.

Во время Великой Отечественной войны собаки вынесли с поля боя более 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч донесений, протянули 8 тысяч километров телефонного провода, уничтожили 300 вражеских танков, поднесли 3 500 тонн боеприпасов

Среди собак-связистов были свои герои. Например, овчарка Рекс, трижды в одном бою переплывшая с донесениями Днепр. Связной Альме немецкий снайпер прострелили оба уха и раздробил челюсть, но пакет Альма доставила. Сохранилась память и об эрдельтерьере Джеке, который полз три километра под огнем с перебитой лапой, но доставил донесение, спасшее от гибели целый батальон. Доставив пакет в штаб, Джек упал замертво.

Огромную помощь оказывали собаки и в медсанбатах. Многие животные были обучены отыскивать раненых. На них надевали сумку с медикаментами и перевязочными материалами, они по-пластунски ползли под обстрелом к бойцам и терпеливо ждали, когда они перевяжут раны. Нередко к собакам цепляли тележки, чтобы они могли вывезти пострадавшего бойца с поля боя.

« М о й М и г у л я в о д и л у п р я ж к у н а п е р е д о в у ю п о д о г н е м . У п р я ж к а с о б а к п о л з к о м п о д а в а л а р а н е н о м у н а р т ы . П р е д с т а в ь т е т о л ь к о : 1 0 0 - 1 5 0 м е т р о в п о л з к о м . Т у д а и о б р а т н о — п о р ы т в и н а м , п о с н е г у , п о з е м л е . О д и н р а з т я ж е л о р а н е н ы й г р у з н ы й м у ж ч и н а к р и ч и т м н е : « С т о й , с т о й , с е с т р а , с т о й ! » Я д у м а л а , н а д о п е р е в я з а т ь . А о н и з п о с л е д н и х с и л г о в о р и т м н е : « С е с т р и ч к а , у м е н я к о л б а с к а в в е щ м е ш к е и с а х а р , о т д а й с о б а ч к а м . С е й ч а с , п р и м н е о т д а й ! » , — И з в о с п о м и н а н и й м е д с е с т р ы Е л и з а в е т ы Е р а н и н о й .

Но самой опасной и трагичной была работа собак-подрывников и собак-диверсантов. Первые собаки-подрывники появились в Красной армии еще в 1935 году. Собак приучали кормиться под танками. Перед боем их держали впроголодь, а когда начиналось сражение, навьючивали двумя шашками с тротилом по три килограмма каждая и выпускали. Завидев немецкий танк, собака бросалась под него в поисках еды — и машина взрывалась.

Собаки-диверсанты использовались в тылу врага для подрыва мостов и техники неприятеля, повреждения железнодорожного полотна, поджигали строения и склады. У них на спине был закреплен разъемный боевой вьюк. Животное проникало под мост или на железнодорожное полотно, дергало за рычаг освобождения от боевого вьюка, затем выдергивала воспламенитель, и подрывной заряд был готов к действию. Самой известной диверсанткой стала овчарка Дина, воспитанница командира взвода дрессировщиков-минеров Дины Волкац. Собака участвовала в рельсовой войне в Белоруссии, однажды она пустила под откос целый эшелон с живой силой противника. За подготовку овчарки Дина Волкац была награждена орденом Красной Звезды.

«Умница, а не кот!»

Свой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли даже кошки. Бойцы Красной армии часто подбирали котов в разоренных деревнях, оставляя их у себя в роли талисмана. Котики не только предупреждали солдат о вражеских налетах и обстрелах, но и своим уютным мурлыканьем напоминали о доме и мирных днях.

« В Л е л я в и н е о с т а л с я б е з х о з я е в с е р о - г о л у б о й к о т и щ е . В а с ь к а — т а к я е г о н а з в а л — ш а т а л с я п о в с е м з е м л я н к а м и б ы л в е з д е « н а ш » : з а в т р а к а е т , о б е д а е т , у ж и н а е т , к а к с ы р в м а с л е к а т а е т с я . О д н а ж д ы е г о р а н и л о в н о г у , я у н е с к о т а в м е д с а н в з в о д к Г е р а с и м о в у . В ы л е ч и л и . О п я т ь р а н а — о с к о л о к п р о д е л а л у к о т а в г о р б и н к е н о с а д ы р к у , с т а л с о п е т ь ; т о г д а о н с а м о с т о я т е л ь н о п о б е ж а л к Г е р а с и м о в у л е ч и т ь с я ! У м н и ц а , а н е к о т ! З в у к с н а р я д а — о н т о т ч а с в б л и н д а ж е . С а м о л е т ы — т о ж е н а м с и г н а л т р е в о г и . О д н а ж д ы я к а р а у л и л ф р и ц а , н а б л ю д а я в о п т и к у с н а й п е р с к о й в и н т о в к и и з а м б р а з у р ы д з о т а . П е р е в е л п р и ц е л н а н е й т р а л к у . Н е в е р ю с в о и м г л а з а м . П о д у м а л , з а я ц п р о б и р а е т с я п о м и н н о м у п о л ю п р о т и в н и к а , а н н е т — В а с ь к а ! Д а т а к а к к у р а т н о — б ы л и н к и н е з а д е н е т . К о т д е л о в и т о ш е л к н а м у ж и н а т ь . . . » , — М и х а и л С у к н е в , « З а п и с к и о ф и ц е р а ш т р а ф б а т а » .

Свой главный подвиг коты совершили в осажденном Ленинграде. С самого начала блокады в 1941 году они добывали для хозяев пропитание — крыс и мышей, согревали собой детей. Однако к 1943 году почти все кошки с ленинградских улиц исчезли. В городе расплодились крысы. Очевидцы вспоминают, что они передвигались целыми колониями, атакуя склады продовольствия и разнося болезни.

Как только осада была снята, в Ленинград решено было завезти котов. Одну из первых партий животных доставили из Ярославля — это были коты серо-дымчатой породы, отличные крысоловы. Другую собирали по городам Сибири — Омск, Иркутск, Тюмень. Всего в город было завезено до 5 тысяч кошек.

В основном животных распределили по продовольственным складам города, часть отдали в Эрмитаж, чтобы коты защитили от грызунов предметы искусства, а тех, кто остался, отдавали горожанам. Ленинградцы вспоминали, что когда прибывали поезда с котами, на вокзале за ними выстраивались очереди.

«Провести мобилизацию оленей»

Впрочем, в Великой Отечественной участвовали не только лошади, собаки и кошки, но и животные, которых домашними можно назвать лишь условно. При обороне Советской Арктики, например, доблестно воевали олени.

В ноябре 1941 года Государственный комитет обороны принял секретное постановление № 930-с, подписанное лично И. В. Сталиным:

Провести мобилизацию оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров) на территории Коми АССР и Архангельской области

Из этих регионов в Красную армию было передано в общей сложности 10 тысяч оленей и почти 2 тысячи нарт, с оленями ушли на фронт и оленеводы — 1400 ездовых из числа саамов, коми и ненцев. Из этих сил было сформировано три лыжно-оленьих бригады, а также несколько олене-транспортных батальонов.

Оленьи батальоны были направлены в Заполярье. В местных условиях они оказались незаменимы — сильные и выносливые обитатели тундры, они проходили там, где из-за буранов и снежных заносов не могла проехать военная техника. К тому же они были очень неприхотливы, не увязали в снегу, умели плавать, в пургу не нуждались в укрытии, сами добывали себе из-под снега ягель.

Главной задачей, которую олени выполняли на фронте, была перевозка людей и грузов. За три зимних военных кампании оленьим транспортом удалось вывезти 10 142 раненых солдата, доставить на передовую 7985 бойцов и 2302 тонны боеприпасов и боевой техники; привезти 18 597 тонн продовольствия и фуража; забрать 162 аварийных самолета. Неслучайно бойцы в шутку называли оленей «арктическими танками».

А еще олени оказались незаменимы в разведке. Олени совершенно бесшумны. Разведчики вспоминали, как они пробирались в тыл врага: надевали маскхалат, цеплялись за оленя и бежали в нужном направлении. Немцы видели животное, а солдата за ним не замечали.

Для оленьих батальонов Великая Отечественная закончилась в 1944 году, после освобождения Карелии и Мурманской области. Из 10 тысяч призванных на фронт животных домой вернулась только тысяча.

Крылатые связисты

Востребованными в годы войны оказались и голуби. У этих птиц есть особенность — всегда возвращаться к родному гнезду, которую люди использовали с древних времен для передачи сообщений. Первые военные голубиные станции появились в 1870 году, в ходе франко-прусской войны, а в Красной армии голубиная связь была взята на вооружение в 1925 году.

В 1940-х годах возможности технических средств связи были еще ограничены. Голуби же пролетали, не сбиваясь с пути, десятки километров. Для того чтобы передать сообщение голубиной почтой, его текст писали мелким шрифтом на папиросной бумаге, а затем вкладывали в гильзу, прикрепленную к лапке птицы. Иногда на голубей надевали крошечные фотокамеры, пользуясь тем, что птица может нести на себе груз весом до 75 граммов.

Чаще всего голубиной почтой пользовались разведчики. Командир роты голубиной связи Михаил Богданов описывал случай, как разведывательный отряд, находясь в глубоком тылу противника, попал в окружение и отправили с донесением к своим сизого почтового голубя по кличке Сорок восьмой.

« У ж е в с у м е р к а х п о д н о г и г о л у б е в о д у П о п о в у у п а л С о р о к в о с ь м о й . О д н а л а п к а у н е г о б ы л а п о л о м а н а и д е р ж а л а с ь н а т о н к о й к о ж е , с п и н а о б о д р а н а , а г р у д ь в з а п е к ш е й с я к р о в и . Г о л у б ь т я ж е л о д ы ш а л и ж а д н о х в а т а л в о з д у х р а с к р ы т ы м к л ю в о м . П о с л е п е р е д а ч и в ш т а б ч а с т и д о н е с е н и я о т р а з в е д ч и к о в г о л у б ь б ы л п р о о п е р и р о в а н в е т е р и н а р н ы м в р а ч о м и с п а с е н » , — И з в о с п о м и н а н и й к о м а н д и р а р о т ы г о л у б и н о й с в я з и Михаила Богданова.

Использовали голубей и для оперативной связи. Так, в ходе битвы за Москву дрессированные голуби летали с донесениями по семи основным и нескольким вспомогательным направлениям. 30 солдат-голубеводов были награждены орденами и медалями.

Красноармейская голубиная связь стала серьезной угрозой для германских войск, немцы с голубями всячески боролись. Стайперы отстреливали птиц, охотились на них с помощью специально обученных ястребов и соколов, а на оккупированных территориях требовали от местных жителей сдавать всех голубей — за укрывательство птиц людям грозила смерть.

Убыль птиц тоже была велика: за каждые два месяца боев погибало до 30 процентов пернатых почтальонов. Тем не менее за годы войны голуби доставили около 15 тысяч донесений, внеся тем самым свой вклад в общую победу.

15 тысяч донесений доставили голуби за время Великой Отечественной войны

Случались с животными на войне и вовсе курьезные ситуации. Одна из них произошла в 1942 году под Сталинградом. Как известно, город на Волге штурмовала 6-я армия генерала Паулюса. В ее резерве находился 48-й танковый корпус, состоявший из двух немецких танковых дивизий и одной румынской. Машины стояли в полях, укрытые соломой, из-за нехватки горючего заводили их редко.

Маленький вклад в Победу Говорят, в тех же полях под Сталинградом с лета остался неубранный хлеб. Изобилие зерна привело к тому, что расплодилось много мышей-полевок. Мыши принялись забираться в танки и вить там гнезда. В ноябре 1942 года Красная армия перешла в наступление. Немецкое командование бросило на помощь Паулюсу резервные силы. Однако в решающий момент многие танки не завелись: мыши сгрызли электропроводку. Такой маленький, но заметный вклад в Победу на гитлеровской Германией.

Верблюды Машка, Мишка и Яшка

Надо сказать, что люди к воевавшим с ними бок о бок животным относились по-доброму — старались приласкать, угостить чем-нибудь вкусным. Порой четвероногих бойцов награждали, в шутку или всерьез.

Вербюдов Мишку и Машку призвали на фронт в 1942 году в Астрахани. Они честно Польши попали под обстрел. Наши бойцы вывели их из-под огня и силой затащили в подвал — Мишка и Машка остались целы и в итоге дошли до Берлина. В столице Германии русские солдаты нашли целый склад неиспользованных фашистских наград и решили должным образом наградить верблюдов, которые честно служили и воевали.

« Н и о д и н г и т л е р о в с к и й в о я к а н и к о г д а н е м о г п о л у ч и т ь с т о л ь к о . Г о л у б ы е л е н т ы с в е ш и в а л и с ь п о о б е с т о р о н ы г о р б а , з а в я з ы в а л и с ь п о д б р ю х о м . С н а ч а л а в е р б л ю д а м н е н р а в и л а с ь э т а к а т а в а с и я , н о в с к о р е М а ш к а и М и ш к а т а к п р и в ы к л и к с в о и м б л е с т я щ и м у к р а ш е н и я м , ч т о н е ж е л а л и в ы х о д и т ь н а у л и ц у б е з н а г р а д . П о х о д к а у в е р б л ю д о в м е д л е н н а я , г о р д е л и в а я , а с м у а р о в ы м и л е н т а м и о н и в ы г л я д е л и о с о б о т о р ж е с т в е н н о . Н а р о д р а с с т у п а л с я » , — Владимир Успенский, писатель, участник Великой Отечественной войны.

Еще одним верблюдом, удостоенным своеобразной награды, был связист Яшка. Такую кличку он получил по месту рождения — калмыцкое село Яшкуль. Яшка тоже дошел до Берлина и его тоже поначалу увешали орденами немецких генералов, но потом наши солдаты решили, что верблюд заслужил настоящий орден, и повесили Яшке на горб плакат «Астрахань — Берлин».

После войны верблюдов отправили в зоопарки, где они прожили еще десяток мирных лет. Машку и Мишку оставили в Берлине, они там стали очень знамениты, а Яшка поселился в Москве. В 2010 году в память о боевых верблюдах в Астрахани установили памятник.