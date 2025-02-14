Беременная женщина жестоко проучила коллегу-воровку

Пользовательница Reddit под ником Ok_Breadfruit_4935, которая ждет ребенка, рассказала на портале о том, как она жестоко проучила воровавшую ее обеды коллегу. По словам женщины, она довела обидчицу до больницы.

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Автор поста сообщила, что недавно кто-то на работе стал забирать ее обеды. Как уточнила женщина, поначалу ее еда пропадала не так часто и она списывала происходящее на чью-то ошибку, однако с течением времени обеды не прекратили пропадать.

Рассказчица отметила, что начала подписывать свой контейнер с едой и оставлять на нем записки пассивно-агрессивного характера, но это не помогло. Как указала автор публикации, иногда кто-то съедал ее обед полностью, а иногда лишь его часть. Она также добавила, что это происходило около двух раз в неделю.

« Я б ы л а в о т ч а я н и и , п о т о м у ч т о , в о - п е р в ы х , и з - з а б е р е м е н н о с т и я о с о б е н н о г о л о д н а , а , в о - в т о р ы х , я к р а й н е о г р а н и ч е н а в с р е д с т в а х и н е м о г у п о з в о л и т ь с е б е з а м е н и т ь с в о и о б е д ы , а з н а ч и т , м н е п р и х о д и т с я р а б о т а т ь в с ю с м е н у н а п у с т о й ж е л у д о к , и э т о п о п р о с т у в з б е с и л о м е н я » , — п р и з н а л а с ь ж е н щ и н а .

Автор поста решила проучить коллегу и сделала обед-приманку, который обильно сдобрила кайенским перцем.

« К о н е ч н о ж е , е г о у к р а л и , и п р и м е р н о ч а с с п у с т я в о ф и с е н а ч а л а с ь к а к а я - т о в о з н я . М е н е д ж е р у с т а л о п л о х о , о н а д о л г о с и д е л а в т у а л е т е , е е г о р л о р а с п у х л о , и е й д а ж е п р и ш л о с ь и д т и к в р а ч у . О к а з а л о с ь , у н е е б ы л а а л л е р г и ч е с к а я р е а к ц и я » , — в с п о м н и л а р а с с к а з ч и ц а .

Когда менеджер вернулась в офис, она обвинила автора публикации в своем недомогании. Женщина в ответ заявила, что обидчице не стоило красть чужую еду. Она также объяснила всю ситуацию начальнику, однако в итоге он сделал ей устное предупреждение, но не стал никак наказывать воровавшего обеды менеджера.

« Н е п о н и м а ю , п о ч е м у э т о я о с т а л а с ь в и н о в а т о й , х о т я я в а л я л а д у р а к а с о с в о и м с о б с т в е н н ы м о б е д о м , а в о р о в к е ж е с о ш л и с р у к е е п о с т у п к и » , — в о з м у т и л а с ь р а с с к а з ч и ц а .

«Вы ошиблись только в том, что во всем признались. В следующей раз притворитесь, что вам просто захотелось острой еды», «Никогда в таких случаях не признавайтесь, косите под дурака», — посоветовали ей комментаторы. Многие также разделили недовольство женщины по поводу того, что ее коллегу не наказали за кражу еды.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она проучила кравшего ее вещи коллегу. Автор поста призналась, что впоследствии многие сотрудники компании встали на сторону ее обидчика.