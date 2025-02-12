В Сети разгорелся спор о правилах русской орфографии

В Сети распространяется вирусное видео, где критикуют правила русской орфографии
В интернете распространяется вирусное видео, в котором блогер-миллионник сокрушается над непростыми правилами грамматики русского языка. Ролик уже набрал 115 тысяч лайков и выше 77 тысяч репостов. Например, в прилагательном "стираный" - одна буква "н", а в причастии "постиранный" - две, сокрушается блогер. Еще больше ужасают его "жареные грибы". Здесь, по мнению автора видео, творится полная неразбериха: "жареные" лингвисты пишут с одной "н", а "жаренные на сковороде" с двумя.
"Зачем это надо? Ну, чтобы страдали", - полагает инфлюенсер.
В видео точно и остроумно передано распространенное представление о том, как "придумывали правила русского языка": назло всем сделаем посложнее, чтобы люди мучились, комментирует член Орфографической комиссии РАН и председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
На самом деле, подчеркивает филолог, вопрос, нужно ли передавать на письме разницу между причастиями и прилагательными - предмет давних споров лингвистов. И много раз ученые делали попытку это правило упростить. Последний раз - в начале 2000-х, при подготовке новой редакции правил русского правописания.
"Среди тогдашних предложений Орфографической комиссии: писать одинаково "жареные грибы" и "жареные на сковородке грибы". Но: "прожаренные грибы", - рассказывает русист. - То есть писать "нн" в приставочных словах и "н" в бесприставочных (независимо от наличия пояснительных слов). Логично? Просто? Конечно".
Но новшество не было принято. Почему? Возмутилась общественность. Те же блогеры, писатели, публицисты, депутаты - все дружно начали защищать русский язык от реформы.
"В итоге мы тогда остались и без новой редакции правил, и без весьма разумных изменений отдельных сложных правил", - объясняет лингвист.
К слову, Тотальный диктант проводит специальный курс по истории русской орфографии. Называется "Мыш кродеться" по мему, который был популярен в 2018-м, когда отмечалось столетие орфографической реформы 1917-1918 годов. Там полно примеров самых интересных предложений по изменению орфографии - как осуществившихся, так и неосуществившихся. Среди не принятых общественностью была и "мыш" - без мягкого знака. А еще лингвисты предлагали писать "лжош" (лжешь), "огурци" (огурцы), "сьезд" (съезд), "винигрет" (винегрет)...
"Правила орфографии не установлены раз и навсегда, не спущены кем-то сверху, а представляют собой результат кропотливой многолетней работы лингвистов по строительству системы русского правописания", - резюмирует Владимир Пахомов, который в этом году стал еще и членом жюри Международного Пушкинского конкурса "РГ".
Справка "РГ"
Почему известный русист и радиоведущий Владимир Пахомов назвал свой Telegram-канал "Язык с куркУмой"? Потому что именно такое ударение закреплено в словарях. Тем, кто не привык, придется переучиться. Для этого русисты придумали запоминалку: "Это знает даже пума - надо говорить "куркУма".