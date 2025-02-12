В Сети разгорелся спор о правилах русской орфографии

В интернете распространяется вирусное видео, в котором блогер-миллионник сокрушается над непростыми правилами грамматики русского языка. Ролик уже набрал 115 тысяч лайков и выше 77 тысяч репостов. Например, в прилагательном "стираный" - одна буква "н", а в причастии "постиранный" - две, сокрушается блогер. Еще больше ужасают его "жареные грибы". Здесь, по мнению автора видео, творится полная неразбериха: "жареные" лингвисты пишут с одной "н", а "жаренные на сковороде" с двумя.

" З а ч е м э т о н а д о ? Н у , ч т о б ы с т р а д а л и " , - п о л а г а е т и н ф л ю е н с е р .

В видео точно и остроумно передано распространенное представление о том, как "придумывали правила русского языка": назло всем сделаем посложнее, чтобы люди мучились, комментирует член Орфографической комиссии РАН и председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

На самом деле, подчеркивает филолог, вопрос, нужно ли передавать на письме разницу между причастиями и прилагательными - предмет давних споров лингвистов. И много раз ученые делали попытку это правило упростить. Последний раз - в начале 2000-х, при подготовке новой редакции правил русского правописания.

" С р е д и т о г д а ш н и х п р е д л о ж е н и й О р ф о г р а ф и ч е с к о й к о м и с с и и : п и с а т ь о д и н а к о в о " ж а р е н ы е г р и б ы " и " ж а р е н ы е н а с к о в о р о д к е г р и б ы " . Н о : " п р о ж а р е н н ы е г р и б ы " , - р а с с к а з ы в а е т р у с и с т . - Т о е с т ь п и с а т ь " н н " в п р и с т а в о ч н ы х с л о в а х и " н " в б е с п р и с т а в о ч н ы х ( н е з а в и с и м о о т н а л и ч и я п о я с н и т е л ь н ы х с л о в ) . Л о г и ч н о ? П р о с т о ? К о н е ч н о " .

Но новшество не было принято. Почему? Возмутилась общественность. Те же блогеры, писатели, публицисты, депутаты - все дружно начали защищать русский язык от реформы.

" В и т о г е м ы т о г д а о с т а л и с ь и б е з н о в о й р е д а к ц и и п р а в и л , и б е з в е с ь м а р а з у м н ы х и з м е н е н и й о т д е л ь н ы х с л о ж н ы х п р а в и л " , - о б ъ я с н я е т л и н г в и с т .

К слову, Тотальный диктант проводит специальный курс по истории русской орфографии. Называется "Мыш кродеться" по мему, который был популярен в 2018-м, когда отмечалось столетие орфографической реформы 1917-1918 годов. Там полно примеров самых интересных предложений по изменению орфографии - как осуществившихся, так и неосуществившихся. Среди не принятых общественностью была и "мыш" - без мягкого знака. А еще лингвисты предлагали писать "лжош" (лжешь), "огурци" (огурцы), "сьезд" (съезд), "винигрет" (винегрет)...

"Правила орфографии не установлены раз и навсегда, не спущены кем-то сверху, а представляют собой результат кропотливой многолетней работы лингвистов по строительству системы русского правописания", - резюмирует Владимир Пахомов, который в этом году стал еще и членом жюри Международного Пушкинского конкурса "РГ".

Справка "РГ"

Почему известный русист и радиоведущий Владимир Пахомов назвал свой Telegram-канал "Язык с куркУмой"? Потому что именно такое ударение закреплено в словарях. Тем, кто не привык, придется переучиться. Для этого русисты придумали запоминалку: "Это знает даже пума - надо говорить "куркУма".