Как всемирный топливный кризис «озолотил» СССР

В октябре 1973 года, после того как арабские страны-экспортёры нефти решили прекратить поставки «чёрного золота» государствам, поддержавшим Израиль в войне Судного дня, в мире разгорелся кризис. Вместо трёх долларов за баррель, нефть стала стоить 25. На Западе из-за недостатка топлива останавливались заводы, а автомобилисты были вынуждены отказываться от поездок на личном транспорте. В долгосрочной перспективе развитые страны столкнулись со спадом промышленного производства, ростом инфляции и безработицы.

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На общем фоне СССР оказался королём положения. Быстро нарастив поставки нефти за рубеж, страна получила необходимую для роста экономики валюту. Благодаря иностранным деньгам в обновление основных фондов промышленности были сделаны необходимые инвестиции, на Западе началась массовая закупка технологий, активизировалось строительство. В Союз потекли реки товаров народного потребление, и наступило невиданное прежде изобилие.

Принято считать, что советский бюджет буквально лопался от денег, но о каких суммах идёт речь?

В начале 1970-х СССР занимал на нефтяном рынке совсем скромное положение. В 1972 году суммарные доходы экспортёров нефти составляли 23 миллиарда долларов. Советский Союз, согласно статистическому справочнику «Внешняя торговля СССР 1922-1981», в 1970 году продавал за рубеж «чёрного золота» лишь на 1,323 миллиарда рублей (порядка 1,47 миллиарда долларов). Его доля на рынке, едва превышала шесть процентов, это не позволяло стране диктовать свои условия. Правила игры определяли ближневосточные поставщики, которые, по некоторым данным, к 1973 году обеспечивали до 66 процентов поставок нефти.

« Н е ф т я н о е э м б а р г о б ы л о ч и с т о а р а б с к и м о р у ж и е м . Х о т я С о в е т с к и й С о ю з и п о о щ р я л э т и д е й с т в и я , < . . . > е м у н и к о г д а п р е ж д е н е п р и х о д и л о с ь р а з р а б а т ы в а т ь и л и п р о в о д и т ь в ж и з н ь с т о л ь м а с ш т а б н о е с о к р а щ е н и е п о с т а в о к н е ф т и » , — у т в е р ж д а е т с я в д о к л а д е а н а л и т и к о в ЦРУ, посвящённом нефтяному кризису 1973 года.

У стран Ближнего Востока к тому моменту уже был опыт политического давления через энергоресурсы. Правда, неудачный. В 1967 году Ирак, Кувейт, Алжир и Бахрейн ввели эмбарго на поставки нефти в США, Великобританию и Германию, а Сирия вообще прекратила весь экспорт, пытаясь убедить оппонентов отказаться от поддержки Израиля в Шестидневной войне. Но в итоге авантюра принесла лишь убытки, поскольку американцам и их союзникам быстро удалось преодолеть ограничения при помощи третьих стран.

Однако благодаря этому опыту, к войне 1973 года ближневосточные государства оказались уже лучше подготовлены. В 1968 году по инициативе Кувейта, Ливии и Саудовской Аравии была основана Организация арабских стран-экспортёров нефти (ОАПЕК), в которую со временем вошли также Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Катар, Сирия, Тунис и ОАЭ. Теперь у них появилась возможность предпринимать более скоординированные действия, что они и продемонстрировали.

Во время войны Судного дня страны ОАПЕК уже не просто ввели эмбарго в отношении Великобритании, Канады, США и Японии, но и приняли решение сократить уровень добычи нефти на пять процентов, пока не будет найдена формула разрешения конфликта. Параллельно, чтобы ограничения не отразились на благополучии, арабские страны повысили экспортные цены на «чёрное золото» сразу на 70 процентов – до 5,12 доллара.

Нанесённый «нефтяным оружием» удар оказался точным и, главное, опасным. Постепенно ограничения были распространены на Нидерланды, Португалию, Данию, Родезию и ЮАР. Поскольку в Европе только голландский порт Роттердам был способен принимать танкеры, «ударной волной» оказались задеты и другие страны Старого Света: фактически весь европейский рынок остался без «чёрного золота». Запасы топлива в США быстро таяли, а стоимость нефти на торгах доходила до 25 долларов за баррель.

ОАПЕК продолжила гнуть свои линию и после того, как 24 октября война между арабскими странами и Израилем завершилась. 4 ноября организация объявила о дополнительном сокращении добычи на 25 процентов, а под конец года – 23 декабря – об увеличении диапазона цены «чёрного золота» ещё на 128 процентов. Теперь баррель нефти стоил 11,65 доллара.

« Э т о т д е н ь м о ж н о с ч и т а т ь д а т о й о к о н ч а н и я « э п о х и д е ш е в о й н е ф т и » в м и р о в о й и с т о р и и » , — к о н с т а т и р у е т к а н д и д а т и с т о р и ч е с к и х н а у к Ольга Скороходова.

Даже после завершения кризиса и снятия ограничений в марте 1974 года «чёрное золото» стремительно дорожало, и уже к 1979 году цена нефти превысила отметку в 35 долларов за баррель (более 100 долларов с учётом инфляции).

Новая реальность отчасти застигла СССР врасплох. Экспорт энергоресурсов не был основной статьёй доходов страны, и большая часть её нефтяной инфраструктуры была заточена под обеспечение внутренних потребностей и потребностей стран советского блока. К последним «чёрное золото» попадало по построенному в 1964 году нефтепроводу «Дружба», который соединил месторождения Волгоуральского района с Венгрией, Чехословакией, Польшей, ГДР и другими странами.

Мощность первой построенной ветки составляла 30 миллионов тонн в год, которых стало не хватать уже к концу 1960-х. Увеличить пропускную способность трубопровода более чем в два раза – до 66,5 миллиона тонн — должно было строительство второй ветки. Однако в 1973 году оно только завершалось, а значит, возможности моментально нарастить экспорт нефти у Советского Союза были ограничены.

Впрочем, и добыть больше нефти в короткие сроки также оказалось проблематично. Грандиозный проект по освоению месторождений Западной Сибири только набирал обороты, других ресурсов было достаточно лишь для решения сиюминутных задач. Чтобы высвободить под экспорт хоть какие-то объёмы нефти, советские власти приняли решительные меры по сокращению внутреннего потребления: с восьми до 40 копеек за литр повысили розничные цены на наиболее используемый бензин марки А-76, существенно подорожали топочный мазут и солярка. Но основная ставка во время нефтяного кризиса 1973 года всё-таки была сделана на реэкспорт сырья.

В 1975 году специалист по советской экономике, профессор Гарвардского университета Маршалл Голдман в колонке для The New York Times писал, что Москве в обмен на оружие удалось договориться с арабскими странами о поставках порядка 30 миллионов тонн «чёрного золота». Эту нефть Советский Союз потом перепродавал странам, подвергшимся эмбарго. Причём цена поставок могла достигать 18 долларов за баррель.

Вместе с тем, подчёркивает Ольга Скороходова, СССР руководствовался не только корыстными мотивами. Иногда страна поставляла нефть себе в убыток: сырьё, которое купили у Ирака за 15,6 рубля за тонну и продали Великобритании и Греции по 15,09 и 14,83 рубля соответственно. Тем самым, отмечает эксперт, Москва пыталась продемонстрировать свою приверженность идеям разрядки и поддержать развитие стран Третьего мира.

Но деньги, естественно, заботили советское руководство, о чём красноречиво говорит увеличение экспорта нефти в послекризисные годы. Этому способствовали не только высокие цены, но и выросшие возможности государства. В 1974 году была достроена вторая ветка «Дружбы». В 1975-м о небывалых успехах отчитывались нефтяники в Западной Сибири: только на территории современной Тюменской области за год был добыт 141 миллион тонн «чёрного золота».

Если в 1970 году из СССР экспортировалось нефти на 1,323 миллиарда рублей, то в 1975-м, по данным статистического справочника «Внешняя торговля СССР 1922-1981», уже на 5,9 миллиарда (приблизительно 8,08 миллиарда долларов по среднему курсу). В 1978 году «чёрного золота» было продано на 10 миллиардов рублей (14,16 миллиарда долларов), в 1981-м – на 21,6 миллиарда рублей (32 миллиарда долларов).

Кандидат исторических наук Мария Славкина в своей работе «Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 1960-1980е годы» приводит другие, но всё равно впечатляющие цифры. В 1970 году, по её подсчётам, валютные поступления от экспорта нефти равнялись 1,05 миллиарда долларов, в 1975-м уже 3,72 миллиарда долларов, а к 1980 году -15,74 миллиарда долларов.

В количественном выражении поставки «чёрного золота» из СССР за рубеж выросли с 66,8 миллионов тонн в 1970-м до 119 миллионов в 1980 году. Постепенно нефть вытесняла из экспорта другие товары. Если в 1970 году на машины и оборудование в поставках за границу приходилось 21,5 процента, то в 1980-м – 15,8. Доля топлива и электроэнергии выросла соответственно с 15,6 до 46,9 процента.

Союз подсаживался на «нефтяную иглу», возможно, веря в то, что сказка никогда не кончится. Однако это убеждение оказалось ложным – к началу 1980-х на рынке на фоне падающих производств и снижающегося спроса наметилось перепроизводство «чёрного золота». К 1986 году его цена упала со 104 до 30 долларов за баррель с учётом инфляции. Неожиданное падение доходов вкупе с имевшимися системными противоречиями привели к началу тяжёлого экономического кризиса в Советском Союзе. Оправиться от него страна так и не смогла, заплатив за «тучные годы» свою цену.