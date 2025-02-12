Проснувшаяся женщина полностью забыла о существовании мужа и дочери

32-летняя Неш Пиллэй вздремнула, а проснувшись, забыла, что у нее есть муж и маленькая дочь. Историю редкой потери памяти опубликовало Daily Star.

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Женщина рассказала, что все произошло два года назад. Однажды она заснула и после пробуждения была уверена, что ей 17 лет. При этом она полностью забыла о существовании мужа и дочери. «Единственное, что я помнила, что должна позаботиться о маленьком ребенке», — вспоминает Пиллэй.

Кроме того, по словам женщины, она не могла запоминать новую информацию: ее память стиралась буквально каждую минуту.

Пиллэй утверждает, что обследовавшие ее врачи так и не смогли установить точный диагноз. Сама она полагает, что амнезию спровоцировала старая черепно-мозговая травма. Несмотря на то, что ее заболевание не совсем понятно, лечение оказалось эффективным, и ей стало лучше.

« И н о г д а я ч у в с т в у ю с е б я п о ч т и н о р м а л ь н о , а в д р у г и е д н и я н е м о г у в с т а т ь с п о с т е л и и н а с т о л ь к о о т с у т с т в у ю , ч т о н е в с о с т о я н и и п о д д е р ж и в а т ь р а з г о в о р » , — п р и з н а л а с ь П и л л э й .

Сегодня женщина способна запоминать не менее 20 процентов новой информации. К тому же за последние месяцы они с партнером юридически оформили брак и стали родителями еще одного малыша.

« М н о г и е с р а в н и в а ю т н а ш у и с т о р и ю с ф и л ь м о м " 5 0 п е р в ы х п о ц е л у е в " , и я т о ж е в и ж у с х о д с т в о . В к о н ц е к о н ц о в я д е й с т в и т е л ь н о в л ю б и л а с ь в м у ж а в о в т о р о й р а з и , с к о р е е в с е г о , б у д у л ю б и т ь е г о д о к о н ц а с в о е й ж и з н и » , — з а к л ю ч и л а П и л л э й .

Ранее невролог Джереми Айзекс рассказал, что потеря памяти в пожилом возрасте может указывать на развитие деменции. По его словам, при этом заболевании у человека могут появиться трудности с ориентацией в пространстве и поддержанием диалога.