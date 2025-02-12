Термин «офисные супруги» появился в деловой культуре, чтобы описать особую форму близких, но сугубо рабочих отношений между коллегами. Это люди, которые проводят много времени вместе, поддерживают друг друга в стрессовых ситуациях, обсуждают не только рабочие задачи, но и личные вопросы, однако их отношения остаются платоническими.

Такое партнерство складывается естественно: люди из одного отдела или команды работают бок о бок, переживают дедлайны, делят обеденные перерывы и участвуют в офисных обсуждениях. Постепенно между ними формируется эмоциональная связь, похожая на семейную.

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В отличие от обычной дружбы, такие отношения часто ограничены стенами офиса: после работы каждый возвращается к своей реальной семье или личной жизни.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kakza4empo4emu.