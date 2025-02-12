Почему русским пришлось бежать из Таджикистана

Десятки тысяч погибших и десятки миллиардов долларов экономических потерь, эпидемии и массовое бегство русских — такой исход был у гражданской войны в Таджикистане в 1990-х. Но лихорадить некогда мирную советскую республику начало еще за несколько лет до этого. Как протесты в Душанбе, начавшиеся из-за погрома в столице Азербайджана, привели к погромам русских — в материале «Газеты.Ru».

«Квартирный вопрос»

Накануне распада СССР Таджикистан был одной из беднейших союзных республик. Население кишлаков (деревень) преимущественно было таджикским. Однако столица Таджикской ССР Душанбе был городом интернациональным. Почти половину его населения составляли не таджики, а русские и представители других национальностей.

По словам анонимной русской журналистки, жившей в Душанбе,

город был «совершенно интернациональным — здесь жили евреи, немцы, корейцы, русские, татары…»

Население Душанбе постоянно росло — в том числе за счет таджиков, переезжавших с востока республики.

© Военнослужащие на улицах Душанбе, февраль 1990 года // ТАСС

Беспорядки в столице Таджикской ССР спровоцировали слухи о том, что власти республики якобы собираются выделить без очереди квартиры «нескольким тысячам армянских беженцев из Баку» .

А жилье в Душанбе, куда стекалось сельское население, было дефицитным.

11 февраля 1990 года сотни человек, собравшиеся у здания ЦК таджикской компартии, потребовали у первого секретаря Кахара Махкамова ответа на вопрос — почему армянам выдали квартиры без очереди. Местные жители стояли в очередях за жильем годами.

© Митинг у здания ЦК компартии Таджикистана, Душанбе, февраль 1990 года // ТАСС

Махкамов вышел и заявил, что слухи не имеют оснований — но ему не поверили. Было решено создать комиссию для проверки жилплощади и отчитаться об этом на следующий день.

В реальности же, отмечает Sputnik Таджикистан, лишь около 50 семей бакинских армян приехали в Душанбе — и квартиры «за так» им выдавать не собирались.

Провокация или волна насилия?

Мнения о том, кто спровоцировал душанбинский погром 1990 года, разнятся. По одной из версий, беспорядки инспирировало местное КГБ — чтобы дискредитировать таджикистанское демократическое движение, набравшее силу на излете перестройки. По словам Кахара Махкамова, протесты спровоцировали «некоторые руководители КГБ как в Душанбе, так и в Москве».

В то же время в 1980-х в советском Таджикистане росла популярность ислама. А в 1990-м в республике существовала даже подпольная Исламская партия возрождения и официальное общественно-политическое движение националистов «Растохез» — подобие литовского «Саюдиса». Зародившийся национализм могли использовать местные кланы, которые были недовольны ленинабадским кланом — именно его представители были тогда у власти.

Так или иначе, 12 февраля митингующие начали требовать уже отставки первого секретаря ЦК КП Таджикистана. Разгоряченная толпа стала жечь ларьки и громить магазины.

« Я п о м н ю , к а к о з в е р е в ш а я т о л п а д в и н у л а с ь с п л о щ а д и в г о р о д . К о г д а н и к т о и з р у к о в о д с т в а н е в ы ш е л н а п л о щ а д ь , о н и п о ш л и п о г о р о д у , з а п о л н я я у л и ц ы . Ш л и , н а к л о н и в г о л о в ы ч у т ь в п е р е д , р у к и и л и в к а р м а н а х , и л и д е р ж а т а р м а т у р у … И р а с к а ч и в а л и и п е р е в о р а ч и в а л и в с е м а ш и н ы , к о т о р ы е п о п а д а л и с ь н а п у т и , д а ж е а в т о б у с ы » , — п р и в о д и л п о р т а л « Р о с с и я и с о о т е ч е с т в е н н и к и » в о с п о м и н а н и я о ч е в и д и ц а .

Жившая в Душанбе Ольга Живоглядова рассказывала «Газете.Ru» о беспорядках:

« П о о д н о м у и з ц е н т р а л ь н ы х п р о с п е к т о в д е в я т ы м в а л о м к а т и л а с ь т о л п а , п о л н о с т ь ю з а к р ы в ш а я с о б о ю у л и ц у и к р у ш а щ а я в с е н а с в о е м п у т и . Т у т у ж е в х о д ш л о н е т о л ь к о « о р у ж и е п р о л е т а р и а т а » . Т о л п а п е р е в о р а ч и в а л а м а ш и н ы , б и л а в и т р и н ы , и з б и в а л а и у б и в а л а л ю д е й , п р и ч е м п о д р а з д а ч у п о п а д а л и в с е : и т а д ж и к и , к о т о р ы е ч е м - т о н е п р и г л я н у л и с ь , и , в о с о б е н н о с т и , р у с с к и е ; м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы . К п р и м е р у , е с л и н а к р а ш е н н о й и л и о д е т о й п о - е в р о п е й с к и д е в у ш к е - т а д ж и ч к е н е п о в е з л о п о п а с т ь с я н а и х п у т и , у ч а с т ь е е б ы л а п е ч а л ь н о й . М а м и н с о с е д е х а л н а м а ш и н е п о у л и ц е и п о п а л в э т у т о л п у ; е г о п о ч т и з а б л о к и р о в а л и , х о т е л и о с т а н о в и т ь ; о д н а к о о н п р е к р а с н о п о н и м а л , ч т о п р о и з о й д е т , е с л и о н п о с л у ш а е т с я . П о э т о м у о н п р о с т о н а д а в и л н а г а з и п р о р в а л с я с к в о з ь т о л п у н а п о л н о м х о д у . М а м и н а с о с е д к а с р е б е н к о м в о в р е м я з а м е т и л а п о т о к л ю д е й и у л и з н у л а о т н е г о д в о р а м и » .

«Езжай на своя Россия!»

Жительница Душанбе Нина Ольховая вспоминала, что погром сопровождали жуткие события — «на глазах отца, зубного врача, изнасиловали дочь».

« Ж е н щ и н а , р а б о т а в ш а я в Министерстве просвещения, рассказывала, что на нее уже накинулись трое, но в этот момент их внимание привлекли двое русских — парень и девушка. Они были обречены, потому что были светловолосы и светлоглазы. Их свалили на землю, били ногами, топтали. Потом, схватив за руки и ноги, топили в луже воды, смешанной со снегом и кровью. Женщина понимала, что они спасли ей жизнь, но помочь им была не в силах», — говорится в рассказе душанбинки.

13 февраля в городе не работал общественный транспорт, школы и детсады, почта, магазины и заводы. Многие горожане собирали отряды самообороны — для защиты домов от погромщиков.

В д о л ь д о м о в п р о х а ж и в а л и с ь м у ж ч и н ы с п а л к а м и и л и о б р е з к а м и т р у б . Н а р у к а х — б е л ы е п о в я з к и . П е р е г о в а р и в а л и с ь м е ж д у с о б о й : « К а к у в а с ? » — « Т и х о . А у в а с ? » — « И у н а с т о ж е » . В о д в о р е д о м а , г д е я ж и л а , с т о я л с т о л и к , з а к о т о р ы м с и д е л и м у ж ч и н ы т о ж е с п о в я з к а м и . К т о - т о и г р а л в д о м и н о . У в и д е в с в о е г о с о с е д а , м о л о д о г о п а р н я , я с п р о с и л а : « Э т о ч т о , н а ш и ? » Я с а м а у д и в и л а с ь в ы р в а в ш е м у с я с л о в у . Н о о н н е у д и в и л с я : « Д а , э т о н а ш и » . О н р а с с к а з а л , ч т о ж и т е л и о р г а н и з о в а л и д е ж у р с т в а : в с е м у ж ч и н ы п о о ч е р е д и н о ч ь ю о х р а н я ю т н а ш д о м . Нина Ольховая очевидица

Чтобы остановить беспорядки, министр обороны СССР Дмитрий Язов приказал ввести в столицу Таджикистана порядка 5 тыс. военных, также был введен комендантский час. Солдаты получили приказ стрелять на поражение. В результате были убиты 25 человек, ранены — более 550.

Руководство Таджикистана подало в отставку, но пленум ЦК КП ее не принял. Февральский погром стал прологом к кровопролитной гражданской войне, разразившейся в Таджикистане в 1992–1997 годах.

© Бронетехника и войска на улицах Душанбе, февраль 1990 года // ТАСС

Русские и представители других национальностей стали массово покидать Таджикистан. Жившая в начале 1990-х в республике Елена (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что ксенофобские настроения тогда ощущались скорее в сельской местности, в кишлаках, а не в городах.

В кишлаке — там жила и работала моя мама — я помню, дети бегали по дороге и кричали: «Езжай на своя Россия!»

Взрослые молчали, но было видно, что они науськивали детей», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Сама Елена жила в Чкаловске — закрытом городе на севере Таджикистана, с «московским» снабжением. Там жили русские, крымские татары, немцы.

« У н а с р у с с к и х н е т р о г а л н и к т о . Б ы л и р а з б о р к и м е ж д у т а д ж и к а м и — к н а м п р и е з ж а л к а к о й - т о о т р я д , б ы л и в о е н н ы е д е й с т в и я н е м н о г о . Н о м и р н ы х н е т р о г а л и . С ы н п о с л е э т о г о п о з в о н и л , с к а з а л — у е з ж а й т е о т т у д а , — в с п о м и н а е т Е л е н а . — В с е п о е х а л и , и м ы т о ж е в е р н у л и с ь в Р о с с и ю у ж е в к о н ц е 1 9 9 0 - х . Н а с т р о е н и я в с т р а н е и з м е н и л и с ь с и л ь н о » .

В конце 1980-х русское население Таджикистана составляло почти 400 тыс. человек. В 1996 году в республике насчитали менее 200 тыс. русских, а в 2000 году — только 68,2 тысячи.