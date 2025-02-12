Женщина рассказала, как на нее напала акула на курорте

Две американские туристки выжили после нападения акулы на Багамских островах. Своим опытом они поделились с каналом NBC News.

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Вечером 7 февраля 20-летняя Райли Декер и 24-летняя Саммер Лейман купались на курорте в заливе Бимини. Американки прыгнули в воду с яхты и вскоре почувствовали, как что-то коснулось их ног. Девушки бросились к лестнице, чтобы подняться на борт, но акула успела покусать их.

« Д р у з ь я к р и ч а л и м н е , ч т о в е р х н я я ч а с т ь м о е й с т у п н и б ы л а с л о в н о р а з о р в а н а в к л о ч ь я , а я д а ж е н е о с о з н а в а л а э т о г о , п о к а н е п о с м о т р е л а в н и з » , — т а к и м и с л о в а м и о п и с а л а п е р е ж и т о е Л е й м а н .

Девушкам быстро наложили жгуты, а затем их доставили в местную больницу для оказания помощи.

« М ы о ч е н ь б л а г о д а р н ы , ч т о в с е е щ е з д е с ь с о в с е м и н а ш и м и к о н е ч н о с т я м и » , — р е з ю м и р о в а л а Д е к е р в р а з г о в о р е с ж у р н а л и с т а м и .

Ранее акула напала на российскую туристку на Мальдивах. Женщина осталась с прокушенной рукой.