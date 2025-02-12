Любовь к мороженому сделала женщину миллионером

В США жительница штата Кентукки выиграла один миллион долларов (94 миллиона рублей) благодаря любви к мороженому. Об этом пишет UPI.

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Женщина рассказала, что ей очень захотелось съесть мороженое Blizzard в сети кафе Dairy Queen. По дороге в ближайшее заведение она остановилась на заправке и заодно купила лотерейный билет за 20 долларов (около 1,9 тысячи рублей).

Вернувшись в машину, американка стерла защитный слой на билете и поняла, что поездка за любимым лакомством сделала ее миллионершей.

« Я с т и р а л а с л е в а н а п р а в о . С н а ч а л а п о д у м а л а : " Н у , с в о ю д в а д ц а т к у я в е р н у л а " . Я р е ш и л а , ч т о в ы и г р а л а 1 0 0 д о л л а р о в , н о п о т о м у в и д е л а з а п я т у ю . А п о т о м у в и д е л а м а л е н ь к и е н у л и в н и з у » , — п о д е л и л а с ь о н а в о с п о м и н а н и я м и .

Женщина призналась, что так разволновалась, что мороженое в итоге не купила. Она собирается потратить свалившиеся на нее деньги на оплату медицинских счетов и других долгов.

Ранее сообщалось, что жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. Сначала она выиграла 32 тысячи канадских долларов, а потом еще сто тысяч.