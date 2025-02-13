Приглашение на «медляк»: как в 80-х проходили школьные дискотеки

Вернуть в школы дискотеки, чтобы создать подросткам «условия для начала романтических отношений»! Именно с таким предложением недавно выступила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Наталья Агре... Чтобы вспомнить дух школьных танцев, первых поцелуев и драк за девочек, «Мослента» поговорила с теми, кто помнит школьные дискотеки 80-х, 90-х и нулевых. По просьбе спикеров, часть имен в публикации заменена.

Про бутылки в бачках

Школьная дискотека в СССР была событием, которого с трепетом ждали все — и ученики, и учителя. Для первых это была возможность развить тему влюбленности, потанцевав вместе под популярный «медлячок», а для вторых — ответственное мероприятие со множеством рисков и подвохов, в первую очередь связанных с алкоголем.

Вспоминает Марина Моисеевна Войцеховская: «В английской спецшколе номер 6 на ВДНХ я 29 лет проработала директором, а до того два года была завучем. Умножить на четыре — и вы получите количество дискотек, которые я посещала как администратор. Конечно, бывало, что ученики прятали алкоголь. И бывало, что мы его находили то в туалетных бачках, то в других непредсказуемых местах. А однажды выяснилось, что одна преподавательница разрешала ученикам заранее приносить алкоголь и оставлять бутылки у себя в кабинете. Каждый педагог по-своему авторитет у учеников зарабатывает».

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Про наряды и брейк-данс

Все, и в первую очередь девочки, старались помоднее одеться. И если в обычные дни макияж был запрещен, то на дискотеку девчонки обычно красились. У кого-то получалось, у кого-то нет, но атмосферности мероприятию это добавляло.

Мода — как в одежде, так и в музыке, и в танцах, проникала на дискотеки стремительно.

«Помню, первый брейк-данс и первого "брейкера" я увидел на школьной дискотеке в 1987 году, — рассказывает Сергей Хрусталев, учившийся в 156 школе в Ясенево (сегодня ГБОУ школа №1561). — Фильм "Курьер", где что-то подобное показывали, я посмотрел только полгода спустя, так что и музыка, и движения, и вид би-боя меня поразили.

Я замер, как если бы увидел перед собой инопланетянина: на парне были узкие сверхмодные тогда очки, которые назывались "кисы" с ударением на последний слог. На руках были перчатки с обрезанными пальцами. В спортивном костюме и кедах он танцевал робо-дэнс, переходящий в нижний брейк. И делал это под свой кассетный магнитофон на полу в остекленном переходе к столовой и актовому залу, где и происходила дискотека. Вокруг собралась толпа — не протиснуться. Когда би-бой сделал забежку и закрутился на полу на спине, девчонки завизжали. Тогда это все выглядело как видение из будущего. В 1987 году что-нибудь круче сложно было придумать».

Про «медляки»

Основным местом проведения дискотек обычно был актовый зал. Стулья к мероприятию выносили или сдвигали к стенам, в 1980-х свет гасили не всегда и не во всех школах — такая традиция закрепилась уже в 1990-х.

«На сцене стоял один, а иногда и пара диджеев, — вспоминает Сергей. — Обычно из старшеклассников, которые ставили кассеты и пластинки, — все зависело от того, какое оборудование есть у школы и что ребята принесли своего. У стен стояли учителя и родители некоторых девочек, приходившие, чтобы присмотреть за ними и не позволить парням всяких вольностей. Ставили и отечественные хиты, и много иностранного, танцевального. Тут тебе и Boney M, и Sandra, и рок-н-ролы, и временами тяжеляк вроде AC/DC.

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Конечно, все ждали медляков и белого танца, когда девочки приглашали мальчиков. Если на школьных дискотеках 1980-х это обычно было что-то вроде Modern Talking и CC Catch, то в 1990-х медляки традиционно ставили тяжелые, в основном Metallica. И в этом тоже было что-то от запретного плода — в актовом зале на полную громкость ставят металл! При этом лично мне на таких мероприятиях ничего не обламывалось: ни поцелуев, ни какой-то перспективы развития отношений».

Про брюки бананы и группу «Кар-Мэн»

При этом от школы к школе традиции проведения дискотек были разными. Вот что вспоминает воронежский музыкант Петр Нестеров про начало 1990-х:

«Дискотеки мы устраивали вообще когда угодно. Обращались к завучу, нам давали класс. Мы отодвигали парты к стенам, в центре ставили кассетный магнитофон и танцевали, сколько хотели, под альбом «Кармания» группы «Кар-Мэн». Ничего другого нам не надо было. Когда кассета заканчивалась, ее перематывали и ставили с начала.

М о и у с п е х и н а ш к о л ь н ы х д и с к о т е к а х б ы л и с к р о м н ы е : с д е в ч о н к а м и т а м я т о л ь к о ц е л о в а л с я и и х щ у п а л .

СССР закончился, после перестройки начался переходный период. У самого модного одноклассника были брюки бананы, кто-то приходил в модной тогда "варенке". Танцевать старались то же, что видели в клипах "Кар-Мэн", с элементами брейка».

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Про третий этаж и водосточную трубу

В зависимости от школы и хулиганистости ее учеников дискотека могла быть связана с выяснением отношений на улице, за углом. Самые буйные Ромео приходили потом домой с разбитыми носами и фингалами. В здании конфликты старались не решать, потому что фейс-контроль на входе и безопасность на танцполе обеспечивали преподаватели-мужчины, обычно трудовик и физрук. Они сразу разнимали дерущихся, не дав выяснить отношения.

На школьную дискотеку не мог прийти кто угодно, на мероприятие пускали только своих. Но часто попасть на такие закрытые танцы было так важно, что молодой человек готов был ради этого рисковать жизнью. Вот что вспоминает об этом Петр Нестеров:

«Мое личное достижение было таким: чтобы попасть на дискотеку в колледже, где училась старшая сестра, я залез по водосточной трубе на третий этаж. Ни за что не держась, несколько метров прошел по 40-сантиметровому карнизу, завернул за угол здания и залез в окно мужского туалета. Откуда уже прошел на танцы. У меня волосы дыбом встают до сих пор, когда я это вспоминаю. Тогда мне это казалось так легко, а сейчас бы я на такое ни за что не пошел. Теперь и машину вожу аккуратно, и даже на самолетах летать стал бояться».

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Про комбинацию «спектакль плюс танцы»

В спецшколах и школах, где развита была самодеятельность, существовала традиция проводить дискотеки после спектаклей или капустников.

«У нас никогда дискотеки не были танцульками, которые проходили просто так, — вспоминает Марина Войцеховская. — Они были связаны со спектаклями, которые готовили школьники. И желающих посмотреть на все это действо, после которого проходили дискотеки, было достаточно много, — приходили родители, выпускники, учителя. Это начало вечера всегда было творческим, и было много желающих его увидеть. Мы ставили "Федота-стрельца", где школьники играли вместе с учителями, ставили "Муху-Цокотуху", где пауком был учитель географии, а я была бабушка-пчела.

Н а р о д у п р и х о д и л а т ь м а . П о л е п р е д с т а в л е н и я н а т а н ц ы о с т а в а л и с ь у ч е н и к и и в ы п у с к н и к и , к о т о р ы м п р и я т н о б ы л о п о о б щ а т ь с я с у ч и т е л я м и и д р у г с д р у г о м . В о т т о г д а м ы — п р е п о д а в а т е л и — у ж е б ы л и н а с т р а ж е .

Но чрезвычайных происшествий у нас почти не бывало. Один раз за все эти годы мы вызывали родителей, чтобы они своего невоздержавшегося ребенка доставили домой».

Такая атмосфера закрытого мероприятия, где на танцах встречались учителя и выпускники, создавала для них возможность впервые потанцевать вместе.

«И что еще было приятно и интересно, особенно в последние годы, — говорит Марина Моисеевна. — Выпускники приглашали учителей. Такой у нас учился — Вася Киселев. И помню, как на школьной дискотеке он ко мне подошел и сказал: "Марина Моисеевна, разрешите пригласить вас на медляк"».