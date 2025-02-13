Взятие Красной армией Будапешта: как это повлияло на ход войны

13 февраля 1945 года завершилась Будапештская стратегическая наступательная операция, в ходе которой Красная армия разгромила 56 соединений противника, штурмом взяла венгерскую столицу, окружив и уничтожив внушительную группировку немецких и венгерских войск. По своей длительности и ожесточенности битва за Будапешт превзошла все наступательные операции советских войск по овладению вражескими столицами, в том числе и Берлином. «Лента.ру» воспоминает ход событий.

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«Выбирая между капитуляцией и истреблением»

Утром 13 февраля 1945 года в старой, западной части Будапешта — Буде — смолкли последние выстрелы.

Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Родион Малиновский докладывал в Москву Сталину: «Войска левого крыла фронта, прорвав ряд сильно укрепленных оборонительных рубежей, как на подступах, так и внутри города Будапешт, в результате многодневных ожесточенных уличных боев, штурмом овладевая каждым зданием и кварталом, к 10 часам 13 февраля разгромили окруженную группировку противника».

Командир разведроты 6-й гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Александр Каневский вспоминал:

« О ч е н ь м н о г о п л е н н ы х . В г о л о в е п е с т р о й к о л о н н ы , п о д н я в в о р о т н и к и ш и н е л е й , с с у т у л и в ш и с ь , з а с у н у в р у к и п о г л у б ж е в к а р м а н ы , б р е д у т о ф и ц е р ы . З а о ф и ц е р а м и в р а з н о б о й т о п а ю т с о л д а т ы . Н а у л и ц а х п о я в и л и с ь п е р в ы е б у д а п е ш т ц ы . О н и о п а с л и в о о б х о д я т к у ч и у б и т ы х , с г а д л и в о с т ь ю с м о т р я т н а п л е н н ы х , к а ч а ю т г о л о в а м и » .

Агония противника наступила 11 февраля, когда командующий будапештским гарнизоном обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух по радио объявил подчиненным, что положение безнадежное:

« В с е н а ш и з а п а с ы и з р а с х о д о в а н ы , в о т - в о т з а к о н ч а т с я п а т р о н ы . О б о р о н я ю щ е м у с я г а р н и з о н у о с т а е т с я в ы б и р а т ь м е ж д у к а п и т у л я ц и е й и и с т р е б л е н и е м » .

Пфеффер-Вильденбрух приказал немецким частям, боеспособным подразделениям венгерской армии и бойцам венгерской фашистской партии Скрещенных стрел самостоятельно пробиваться на запад. Приказ нельзя было отменить, так после его получения радиостанции надлежало уничтожить.

Некоторые подчиненные Вильдербруха после приказа предпочли сдаться советским войскам, как например, подполковник Оскар Варихази и 300 солдат и офицеров 6-го пехотного венгерского полка.

Остальные попытались вырваться из города, но были рассеяны частями Красной армии. Так, в ночь на 12 февраля десять бойцов под руководством командира взвода управления 12-й батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенанта Ивана Никульникова отбили четыре натиска противника, дважды сами переходя в контратаку.

В донесении сообщалось:

« В р е з у л ь т а т е б ы л о у б и т о 1 8 5 и в з я т о в п л е н 2 1 0 н е м е ц к и х с о л д а т и о ф и ц е р о в , п р и э т о м л е й т е н а н т л и ч н о у б и л 3 5 с о л д а т п р о т и в н и к а » .

За этот бой Никульников 15 мая 1946 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

Попал в плен вместе со своим адъютантом майором Ульрихом фон Дамерау и сам Пфеффер-Вильденбрух, который решил выбраться из Будапешта по канализационной трубе.

Каневский отмечал:

« П у т е ш е с т в и е п о к а н а л и з а ц и о н н о й т р у б е о с т а в и л о н а П ф е ф ф е р - В и л ь д е н б р у х е т а к и е с л е д ы , ч т о , п р е ж д е ч е м б е с е д о в а т ь с н и м , г е н е р а л а о т п р а в и л и н а п о м ы в к у в с о л д а т с к у ю б а н ю » .

Будапештская наступательная операция, которая длилась 108 суток — закончилась. Медалью за «Взятие Будапешта» было награждено более 362 тысяч бойцов и командиров Красной армии.

К этой награде в СССР было особое отношение. В одной из наиболее трагических песен о Великой Отечественной войне «Враги сожгли родную хату» — на слова Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера — есть такие строки:

« Х м е л е л с о л д а т , с л е з а к а т и л а с ь , С л е з а н е с б ы в ш и х с я н а д е ж д , И н а г р у д и е г о с в е т и л а с ь М е д а л ь з а г о р о д Б у д а п е ш т » .

И слушатели тут же понимали, что потерявший всю свою семью солдат прошел ад битвы за Будапешт.

Секретные переговоры Хорти с Москвой

К октябрю 1944 года ряды сателлитов Третьего рейха сильно поредели: из войны вышли Болгария, Италия, Румыния, Финляндия. Под ударом теперь была Венгрия.

Тайная дипломатия Венгрии

Берлин не доверял правителю Венгерского королевства регенту Миклошу Хорти, небезосновательно подозревая его в желании переметнуться на сторону стран Антигитлеровской коалиции. В качестве превентивной меры в марте 1944-го Венгрия была оккупирована немецкими войсками.

После того, как летом 1944 года Красная армия захватила в Румынии главного поставщика «черного золота» для Германии — Плоештинский нефтеносный район — Третий рейх был крайне заинтересован в венгерской нефти, добываемой в районе города Надьканижа. Кроме того, Венгрия рассматривалась немцами как своего рода бастион на пути РККА к Австрии.

В свою очередь Хорти лихорадочно искал выход для своей страны из войны и вел секретные переговоры с противником.

В конце сентября 1944-го доверенное лицо Хорти генерал Иштван Надай скрытно от немцев вылетел в оккупированную союзниками часть Италии для переговоров с американцами и англичанами. Полет закончился неудачей: англо-британские войска продвигались крайне медленно и венгерскому генералу посоветовали обратиться за помощью к русским.

Тогда в Москву была тайно направлена делегация во главе с бывшим атташе Венгрии в СССР генералом Габором Фараго, которая прибыла в советскую столицу 1 октября. Переговоры шли непросто: Будапешт был согласен подписать перемирие с Советским Союзом только при участии в оккупации страны англо-американских войск.

В ответ Москва, Вашингтон и Лондон подчеркнули, что независимость Венгрии может быть гарантирована лишь при условии, если Будапешт разрывает все отношения с Берлином и поворачивает оружие против вермахта, как это ранее сделали вооруженные силы Болгарии. Румынии и Финляндии.

Кроме того, от Хорти потребовали, чтобы он вывел свои войска с территории Румынии, Чехословакии и Югославии. Для подкрепления своих требований Ставка Верховного главнокомандования Вооруженными силами СССР с 6 октября начала наступление на территории восточной Венгрии силами 2-го Украинского фронта — получившее в отечественной историографии название Дебреценской операции.

К десятым числам октября 1944 года все требования венгерской стороной были приняты.

Начальник оперативного управления Генерального штаба Красной армии генерал Сергей Штеменко отмечал:

« В с в о ю о ч е р е д ь в е н г е р с к о е п р а в и т е л ь с т в о п р о с и л о п р е к р а т и т ь н а с т у п л е н и е с о в е т с к и х в о й с к н а Б у д а п е ш т , м о т и в и р у я э т о н е о б х о д и м о с т ь ю с о с р е д о т о ч и т ь д о с т а т о ч н ы е в е н г е р с к и е с и л ы в р а й о н е с т о л и ц ы , ч т о б ы п р о т и в о д е й с т в о в а т ь з д е с ь в о з м о ж н ы м у д а р а м н е м е ц к о - ф а ш и с т с к о й а р м и и . Н а ш е п р а в и т е л ь с т в о с о г л а с и л о с ь в ы п о л н и т ь п р о с ь б у в е н г р о в , и Генштаб дал необходимые указания».

Уточнить детали перемирия Москва поручила Малиновскому, который прибыл в венгерский город Сегед для переговоров, но они не состоялись — начальник отдела венгерского Генштаба, ведавшего вопросами военнопленных полковник Уташи Лоуренд не имел на это полномочий. Не смог Лоуренд и внятно объяснить маршалу Советского Союза, почему еще не начат отвод венгерских войск с рубежа реки Тисса.

У Малиновского сложилось впечатление, что венгры просто тянут время, чтобы вывести свои части из окружения, в которое они попали в Трансильвании и он потребовал от правительства Хорти отвести войска от Тиссы к Будапешту и незамедлительно вступить в боевые действия против немцев.

«Приказываю начать борьбу против немецких убийц!»

Получив доклад командующего 2-м Украинским фронтом, Сталин приказал генералу Алексею Антонову, который фактически руководил Генштабом Красной армии (маршал Александр Василевский в это время координировал действия советских войск в Прибалтике) сделать представление генералу Фараго.

Вечером 14 октября представление было вручено Фараго. В документе подчеркивалось:

« В е р х о в н о е г л а в н о к о м а н д о в а н и е с о в е т с к и х в о й с к т р е б у е т о т в е н г е р с к о г о п р а в и т е л ь с т в а в т е ч е н и е 4 8 ч а с о в с м о м е н т а п о л у ч е н и я н а с т о я щ е г о п р е д с т а в л е н и я п о р в а т ь в с я к и е о т н о ш е н и я с н е м ц а м и и н а ч а т ь а к т и в н ы е в о е н н ы е д е й с т в и я п р о т и в и х в о й с к , а т а к ж е п р и с т у п и т ь к о т в о д у в е н г е р с к и х в о й с к с т е р р и т о р и и Р у м ы н и и , Ю г о с л а в и и и Ч е х о с л о в а к и и » .

Ультиматум сработал и на следующий день, 15 октября в два часа дня Хорти по радио объявил о перемирии с Советском Союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией, подчеркнув, что Венгрия вступила в войну с СССР лишь под нажимом Германии.

Регент отметил:

« Г е с т а п о в т о р г л о с ь в н а ш у с т р а н у и а р е с т о в а л о б о л ь ш о е ч и с л о в е н г е р с к и х г р а ж д а н , в т о м ч и с л е ч л е н о в в е н г е р с к о г о п а р л а м е н т а и д а ж е м и н и с т р а в н у т р е н н и х д е л в р е з и д е н ц и и м о е г о п р а в и т е л ь с т в а . П о д п р и к р ы т и е м н е м е ц к и х о к к у п а ц и о н н ы х в о й с к г е с т а п о н а ч а л о г о н е н и я н а е в р е е в , ч т о б ы л о н е с о в м е с т и м о с п о н я т и е м ч е л о в е ч н о с т и » .

В ответ 16 октября немцы захватили и отстранили Хорти от власти, вывезя его в Германию и сформировав марионеточное правительство во главе с лидером венгерской фашистской партии Скрещенных стрел Ференцем Салаши. Салаши в первый же день своего правления издал указ о тотальной мобилизации всех жителей страны от 12 до 70 лет для обороны государства.

Гитлер объявил Будапешт городом-крепостью и приказал защищать его до последней возможности.

Опасаясь своего ареста начальник военной канцелярии Хорти генерал Бела Миклош 17 октября перешел линию фронта и сдался советским войскам.

Затем Миклош обратился к подчиненным с воззванием:

« Я , г л а в н о к о м а н д у ю щ и й в е н г е р с к и м и в о о р у ж е н н ы м и с и л а м и , п р и к а з ы в а ю в с е м в е н г е р с к и м о ф и ц е р а м и с о л д а т а м н а ч а т ь б о р ь б у в с е м и и м е ю щ и м и с я в и х р а с п о р я ж е н и и с р е д с т в а м и п р о т и в з а х в а т ч и к о в р о д и н ы и у г н е т а ю щ и х В е н г р и ю н е м е ц к и х у б и й ц , а т а к ж е п р о т и в п р е д а т е л е й в е н г е р с к о г о н а р о д а . П р и к а з ы в а ю р а с п р а в л я т ь с я с о в с е м и п р е д а т е л я м и , н а в я з ы в а е м ы м и в а м и з м е н н и к о м р о д и н ы С а л а ш и в к а ч е с т в е к о м а н д и р о в ! »

В Москве поняли, что перемирия с Венгрией не будет и теперь остается лишь один вариант — нанести поражение 250-тысячной группе немецких армий «Юг» (которой были подчинены и части венгерской армии) под командованием генерала Йоханнеса Фриснера и взять штурмом Будапешт.

Три линии обороны

Будапешта Оборона венгерской столицы состояла из трех рубежей: «Атилла» — к востоку от города, «Кароль» — на севере страны в гористой местности и «Маргарита» — к юго-западу от Будапешта.

Разгром неприятеля в Венгрии открывал Красной армии путь к Австрии, а также создавал условия для последующих наступательных операций в Чехословакии и самой Германии.

Гитлер приказал Фриснеру:

« С о р в а т ь з а м ы с е л п р о т и в н и к а , п ы т а ю щ е г о с я у н и ч т о ж и т ь в о й с к а г р у п п ы а р м и й к о н ц е н т р и ч е с к и м и у д а р а м и с ю г а , ю г о - в о с т о к а и ч е р е з К а р п а т ы . Д л я э т о г о н а д л е ж и т з а в я з а т ь с р а ж е н и е в р а й о н е ю ж н е е Д е б р е ц е н а , и с п о л ь з у я в с е и м е ю щ и е с я с и л ы » .

В конце октября 1944-го командующий группой армий «Юг» докладывал начальнику Генерального штаба сухопутных войск генералу Хайнцу Гудериану:

« Н е п р е р ы в н ы е т я ж е л ы е б о и , к о т о р ы е м ы с е й ч а с в е д е м , л е г л и т я ж е л ы м б р е м е н е м н а п л е ч и м о е й г р у п п ы а р м и й . Я и с п ы т ы в а ю в е л и ч а й ш е е б е с п о к о й с т в о з а б о е с п о с о б н о с т ь и м о р а л ь н о е с о с т о я н и е в с е х в е н г е р с к и х в о й с к з а н е м н о г и м и с к л ю ч е н и е м . У ж е т е п е р ь м о ж н о п р е д с к а з а т ь , ч т о в е н г р ы н е с м о г у т д о л г о п р о д е р ж а т ь с я » .

«Дайте мне пять дней, и я возьму Будапешт!»

В ходе Дебреценской операции, которая завершилась 26 октября, войска Малиновского продвинулись до 275 километров, захватив оперативный плацдарм южнее венгерского города Солнок на той стороне реки Тисса.

Доклады о небоеспособности венгров

У советского руководства тоже сложилось впечатление о слабости венгерской армии. Бывший начальник Главного политического управления РККА, член Военного совета 4-го Украинского фронта генерал Лев Мехлис сообщал Сталину:

« П р о т и в о с т о я щ и е н а ш е м у ф р о н т у ч а с т и 1 - й в е н г е р с к о й а р м и и н а х о д я т с я в п р о ц е с с е р а з л о ж е н и я и д е м о р а л и з а ц и и . Е ж е д н е в н о в о й с к а б е р у т п о 1 0 0 0 — 1 5 0 0 — 2 0 0 0 и б о л е е п л е н н ы х . 2 5 о к т я б р я 1 9 4 4 г о д а 1 8 - я а р м и я в з я л а 2 5 0 0 п л е н н ы х , п р и ч е м с д а в а л и с ь в п л е н ц е л ы м и п о д р а з д е л е н и я м и . М н о г и е в е н г е р с к и е ч а с т и п о п р о с т у р а с с ы п а л и с ь , и о т д е л ь н ы е г р у п п ы с о л д а т б р о д я т п о л е с а м , ч а с т ь с о р у ж и е м , ч а с т ь б е з о р у ж и я , н е к о т о р ы е п е р е о д е л и с ь в г р а ж д а н с к о е » .

Малиновский не разделял оптимизма политработников, попросив Верховного главнокомандующего усилить его танками: «Фронту предстоят впереди упорные бои. Противник легко не сдаст Венгрию, так как это его самое уязвимое место, а венгры продолжают под руководством Салаши упорно драться».

28 октября Сталин позвонил Малиновскому и сказал:

« Н а д о к а к м о ж н о с к о р е е в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х п о с л е д у ю щ и х д н е й з а х в а т и т ь Б у д а п е ш т , с т о л и ц у В е н г р и и . Э т о н а д о н е п р е м е н н о с д е л а т ь . В с о с т о я н и и л и в ы п р о в е с т и э т у о п е р а ц и ю ? »

Командующий 2-м Украинским фронтом доложил, что для этого ему нужно пять дней на подготовку и подтягивание резервов. Вождь ответил, что Ставка не может дать Малиновскому этих пяти дней и Будапешт должен по политическим соображениям взят, как можно быстрее.

Дальнейший разговор между собеседниками принял характер клинча:

« Е с л и в ы д а д и т е м н е п я т ь д н е й , т о в п о с л е д у ю щ и е п я т ь д н е й я в о з ь м у Б у д а п е ш т . Е с л и ж е м ы п р е д п р и м е м ш т у р м б е з о т л а г а т е л ь н о , т о 4 6 - я а р м и я , в с и л у н е д о с т а т о ч н о с т и с и л , н е с м о ж е т н а н е с т и с т р е м и т е л ь н ы й у д а р , а в и т о г е у в я з н е т в п р о д о л ж и т е л ь н ы х б о я х н а п о д с т у п а х к в е н г е р с к о й с т о л и ц е . — П о ч е м у в ы т а к у п р я м о о т с т а и в а е т е с в о ю п о з и ц и ю ? О ч е в и д н о , в ы н е п о л н о с т ь ю п о н и м а е т е п о л и т и ч е с к у ю з н а ч и м о с т ь н е м е д л е н н о г о в о е н н о г о н а с т у п л е н и я н а Б у д а п е ш т ! »

Упрямый Малиновский возразил:

« Я о с о з н а ю , к а к о е б о л ь ш о е п о л и т и ч е с к о е з н а ч е н и е и м е е т в з я т и е Б у д а п е ш т а . И и м е н н о п о э т о й п р и ч и н е я п р о ш у п я т ь д н е й . — Н а с т о я щ и м я п р и к а з ы в а ю в а м з а в т р а ж е н а ч а т ь н а с т у п л е н и е н а Б у д а п е ш т ! » — п о в ы с и л г о л о с С т а л и н и р а з д р а ж е н н о б р о с и л т р у б к у .

Утром 29 октября 1944 года началась Будапештская наступательная операция. Главный удар наносился 46-й армией генерала Ивана Шлемина. После ввода в сражение 2-го и 4-го гвардейских механизированных корпусов левому крылу 2-го Украинского фронта удалось 2 ноября прорвать неприятельскую оборону и выйти с юга на ближние подступы к Будапешту.

Однако ворваться в город с ходу советские войска не смогли — оперативно переброшенные Фриснером три танковые и одна моторизованная дивизии парировали удар.

Начальник штаба 2-го Украинского фронта генерал (в 1959 году ставший маршалом Советского Союза) Матвей Захаров вспоминал:

« К 4 н о я б р я п р а в ы й ф л а н г н а ш и х в о й с к , в ы д в и н у в ш и й с я к Б у д а п е ш т у , о к а з а л с я п о д у г р о з о й т а н к о в о г о у д а р а . В э т и х у с л о в и я х С т а в к а В е р х о в н о г о г л а в н о к о м а н д о в а н и я 4 н о я б р я о т д а л а к о м а н д у ю щ е м у 2 - м У к р а и н с к и м ф р о н т о м р а с п о р я ж е н и е п р е к р а т и т ь а т а к и в е н г е р с к о й с т о л и ц ы н а у з к о м у ч а с т к е с и л а м и д в у х м е х к о р п у с о в с н е з н а ч и т е л ь н ы м к о л и ч е с т в о м п е х о т ы » .

Москва приказала Малиновскому наступать на Будапешт не только с юга, но и с севера и северо-востока. В сражение включились войска центра и правого фланга 2-го Украинского фронта, прорвав немецкую оборону и выйдя в конце ноября на подступы к венгерской столице.

«Бои носили ожесточенный характер»

Яростные атаки советских войск изматывали нервы не только венгерским, но и немецким солдатам, которые поддавались панике.

Фриснер докладывал Гудериану:

« 1 8 - я м о т о р и з о в а н н а я д и в и з и я С С н а б р а н а и з э т н и ч е с к и х н е м ц е в , п р о ж и в а ю щ и х в В е н г р и и . О н и п е р е б е г а ю т к п р о т и в н и к у , и б о е в а я ц е н н о с т ь э т о й д и в и з и и а н а л о г и ч н а в е н г е р с к о й д и в и з и и . О б щ а я ч и с л е н н о с т ь с о с т а в л я е т 1 8 т ы с я ч ч е л о в е к , п р и э т о м н а 1 8 с о л д а т п р и х о д и т с я о д н а в и н т о в к а . 1 8 - я м о т о р и з о в а н н а я д и в и з и я С С п о л н о с т ь ю р а з г р о м л е н а » .

Тем не менее, и на этот раз ворваться в город Красной армии не удалось.

Сообщения о потерях противника

В сводке верховного командования сухопутных войск Германии от 29 ноября отмечалось:

«В ходе боев в Центральной Венгрии между Будапештом и Мишкольцем была сорвана попытка противника захватить Будапешт ударом с юго-востока и прорваться в пограничные со Словакией области Западной Венгрии. Немецкие войска совместно с венгерскими союзниками под общим командованием генерал-полковника Фриснера задержали начавшийся с 29 октября почти беспрерывный натиск 61 дивизии и 7 танковых корпусов большевиков и румын. Противник понес большие потери в людях и технике».

Не лучше обстояли дела у неприятеля. Немецкие пехотные батальоны поредели до 100-200 человек, сильно уменьшилось количество танков.

В своих мемуарах Фриснер писал:

« Б е з к о н ц а ш л и д о ж д и и с н е г , и э т о в е с ь м а з а т р у д н я л о в е д е н и е б о е в ы х д е й с т в и й и о г р а н и ч и в а л о п е р е д в и ж е н и е в о й с к . Н е с м о т р я н а э т о , с о в е т с к и е в о й с к а н а с т о й ч и в о п р о д о л ж а л и н а с т у п л е н и е . О н и х о т е л и л ю б о й ц е н о й п р о р в а т ь н а ш у о б о р о н у » .

В журнале боевых действий 2-го Украинского фронта отмечалось:

« Б о и в н о я б р е м е с я ц е , к а к и в о к т я б р е , н о с и л и о ж е с т о ч е н н ы й и т я ж е л ы й х а р а к т е р , и н а ш и д о в о л ь н о к р у п н ы е п о т е р и в л и ч н о м с о с т а в е — т о м у п о д т в е р ж д е н и е . О с о б о у п о р н о е с о п р о т и в л е н и е о к а з ы в а л и и м е н н о н е м е ц к и е в о й с к а » .

Сталин понял, что одному Малиновскому Будапешт не взять и в наступление включился 3-й Украинский фронт маршала Федора Толбухина, усиленный соединениями из состава 4-го Украинского фронта и резервами Ставки. Был пополнен людьми и техникой и 2-й Украинский фронт.

Войска Толбухина при активном содействии Дунайской военной флотилии мощным ударом прорвали вражескую оборону и выйдя северо-восточнее озера Балатон на подступы к Будапешту, создали предпосылки для совместных действий с 2-м Украинским фронтом.

Фриснер мгновенно оценил угрозу с юго-запада:

« Я в и ж у б о л ь ш у ю о п а с н о с т ь д л я Б у д а п е ш т а в п р о р ы в е п р о т и в н и к а м е ж д у о з е р о м Б а л а т о н и Б у д а п е ш т о м . Е с л и п р о т и в н и к у у д а с т с я в з я т ь в ы с о т ы в р а й о н е г о р о д а С е к е ш ф е х е р в а р а , т о т о г д а с т о л и ц а с в а л и т с я е м у с н е б а , к а к с п е л ы й ф р у к т » .

В ответ командующий группой армий «Юг» перебросил на угрожаемое направление четыре танковые дивизии, затормозив советское наступление на рубеже укрепленной линии «Маргарита». Однако этот маневр серьезно ослабил левый фланг 6-й немецкой армии, позволив войскам 2-го Украинского фронта возобновить наступление в северном направлении и взломать там неприятельскую оборону.

Начальник штаба 3-го Украинского фронта генерал Семен Иванов констатировал:

« О д н а к о н а с т у п л е н и е в о й с к 4 6 - й а р м и и ю ж н е е Б у д а п е ш т а б ы л о о с т а н о в л е н о п р о т и в н и к о м . В р е з у л ь т а т е э т о г о б о е в ы е д е й с т в и я в о й с к 2 - г о У к р а и н с к о г о ф р о н т а п о о к р у ж е н и ю Б у д а п е ш т а с з а п а д а н а ч а л и п р и н и м а т ь з а т я ж н о й х а р а к т е р » .

46-я армия была передана в подчинение Толбухину и утром 20 декабря наступление советских войск на Будапешт возобновилось. В ночь на 23 декабря был захвачен Секешфехервар, а 26 декабря соединения 2-го Украинского (с севера и востока) и 3-го Украинского (с юга и запада) фронтов соединились между собой в районе венгерского города Эстергом, замкнув кольцо окружения вокруг будапештской группировки противника.

«Весь город заминирован»

В сложившихся обстоятельствах Фриснер посчитал, что защищать Будапешт теперь бесполезно и его стоит объявить открытым городом. В ответ Гудериан сообщил генералу: «Фюрер считает, что потеря Будапешта в момент успешного немецкого наступления на Западе (Арденнская операция) снизит эффект последнего на 50 процентов».

Крайне недовольный точкой зрения Фриснера, Гитлер снял его с занимаемого поста и назначил командующим группой армий «Юг» генерала Отто Велера.

Советское командование желало избежать кровопролитных уличных боев в большом городе и утром 29 декабря направило две группы парламентеров с ультиматумом о капитуляции в обе части Будапешта. Группа капитана Миклоша Штайнмеца (2-й Украинский фронт) направилась в район Пешта, группа капитана Ильи Остапенко (3-й Украинский фронт) — в Буду. В нарушение обычаев войны парламентеры были обстреляны и оба капитана погибли.

После расправы над парламентерами соединения Толбухина и Малиновского приступили к решительному штурму города, который со стороны 2-го Украинского фронта вела Будапештская группа войск под командованием генерала Ивана Афонина. После тяжелого ранения Афонина (контузия и более двадцати осколков в теле от разорвавшегося рядом снаряда), действиями Будапештской группы руководил генерал Иван Манагаров.

Городские бои на узких улочках с бесчисленными подземными переходами исключали массовое применение танков и самоходок. Красной армии пригодился сталинградский опыт: наступление вели небольшие штурмовые группы, состоящие из взвода пехоты, нескольких орудий, одного-двух танков, саперов со взрывчаткой и двух-пяти огнеметчиков.

Командир 12-й штурмовой инженерно-саперной бригады Петр Панчевский вспоминал:

« Б о и в е л и с ь з а к а ж д ы й к в а р т а л , з а к а ж д о е з д а н и е , а о ч е н ь ч а с т о — з а к а ж д ы й э т а ж и к а ж д у ю к о м н а т у . Ш т у р м к в а р т а л о в , г д е с о с р е д о т о ч и л и с ь п р о ч н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е и к а м е н н ы е с т р о е н и я , м н о г о ч и с л е н н ы е б а р р и к а д ы и з а в а л ы , г д е а к т и в н о д е й с т в о в а л и с н а й п е р с к и е г р у п п ы , с о п р о в о ж д а л с я б о л ь ш и м и п о т е р я м и » .

С помощью взрывчатки саперы делали проломы в стенах зданий, а огнеметчики выжигали позиции обороняющихся, после чего вперед шла пехота, стараясь передвигаться не по открытым улицам, а по первым этажам домов или по подземным сооружениям. С огневыми точками на верхних этажах расправлялись артиллеристы или танкисты.

Дивизионный инженер, полковник Владимир Барановский отмечал:

« В е с ь г о р о д , в с е к а м е н н ы е з д а н и я з а м и н и р о в а н ы . Б а р р и к а д ы , п р о в о л о ч н ы е з а г р а ж д е н и я , с п л о ш н ы е м и н н ы е п о л я . Н е п р е р ы в н ы е б о и з а г о р о д ш л и 4 8 с у т о к . П о т е р и к о л о с с а л ь н ы е . В р о т а х о с т а в а л о с ь п о 1 5 ч е л о в е к . П о д ч и н е н н ы е м н е и н ж е н е р н ы е ч а с т и з а 4 8 с у т о к б ы л и д в а ж д ы п о л н о с т ь ю з а м е н е н ы — у б и т ы е и р а н е н ы е » .

Каневский писал:

« З и м н и й п р о м о з г л ы й т у м а н д а в и л н а з д а н и я , я з ы к и ж е л т о г о п л а м е н и о х в а т ы в а л и к р ы ш и , в ы т я г и в а л и с ь ч е р е з о к о н н ы е п р о е м ы в ы с о к о к н е б у , д ы м ы з а п о л н я л и у л и ц ы . В с л е п у ю б и л и " ф е р д и н а н д ы " , и о т у д а р н о й в о л н ы г у д е л о в г о л о в е . К о ч у ю щ и е н е м е ц к и е п у л е м е т ы в е л и о г о н ь с р а з н ы х н а п р а в л е н и й . П р и х о д и л о с ь л о ж и т ь с я н а х о л о д н ы й б у л ы ж н и к , ч т о б ы о п р е д е л и т ь у д о б н о е м е с т о д л я с б л и ж е н и я с п р о т и в н и к о м » .

Немцы предприняли несколько попыток извне деблокировать окруженных. Первый контрудар силами 4-го танкового корпуса СС под командованием обергруппенфюрера СС Герберта Отто Гилле нацисты нанесли вечером 1 января 1945 года.

Защищая небольшой венгерский городок Пустовам две батареи капитана Петра Михина приняли неравный бои против 40 немецких танков, подбив девять из них и потеряв восемь пушек.

Михин вспоминал:

« Н а к а ж д у ю м о ю б а т а р е ю н а п а л о с ф р о н т а п о т а н к о в о й р о т е н е м ц е в , а и х т р е т ь я р о т а в о г л а в е с т а н к о м к о м а н д и р а б а т а л ь о н а , п р о с к о ч и в н а ш у ж и д е н ь к у ю о б о р о н у , п о ш л а п о н а ш и м т ы л а м в о б х о д и , р а з д е л и в ш и с ь н а д в о е , н а п а л а н а б а т а р е и с т ы л у » .

«3-й Украинский фронт оказался разделен на две части»

За первые три дня контрнаступления эсэсовцам удалось продвинуться на глубину до 30 километров. 6 января на помощь войскам Толбухина пришли соединения 2-го Украинского фронта, которые атаковали город Комарно, остановив тем самым продвижение танков Гилле.

Гудериан отмечал:

« Г и т л е р в о з л а г а л н а э т о н а с т у п л е н и е б о л ь ш и е н а д е ж д ы . Я б ы л с к е п т и ч е с к и н а с т р о е н , т а к к а к д л я п о д г о т о в к и н а с т у п л е н и я б ы л о о ч е н ь м а л о в р е м е н и , к о м а н д о в а н и е и в о й с к а н е о б л а д а л и т е м п о р ы в о м , к а к о й у н и х б ы л р а н ь ш е . Н е с м о т р я н а п е р в о н а ч а л ь н ы й у с п е х , н а с т у п л е н и е п р о в а л и л о с ь » .

Потерпев неудачу, немцы продолжали снова и снова пытаться прорваться к Будапешту.

Генерал вермахта и военный историк генерал Курт фон Типпельскирх отмечал:

« О с в о б о ж д е н и е г о р о д а и у д е р ж а н и е з а п а д н о й ч а с т и В е н г р и и с т а л и д л я Г и т л е р а и д е е й ф и к с . Е й о н п о д ч и н и л в с е п р о ч и е с о о б р а ж е н и я и о б о с н о в ы в а л е е т о в н е ш н е п о л и т и ч е с к и м и п р и ч и н а м и , т о н е о б х о д и м о с т ь ю з а щ и т ы п о с л е д н и х н е ф т я н ы х м е с т о р о ж д е н и й в В е н г р и и и А в с т р и и , б е з к о т о р ы х , п о е г о м н е н и ю , н е м ы с л и м о б ы л о п р о д о л ж е н и е в о й н ы » .

Третьим и самым мощным стал контрудар немцев утром 18 января, в котором участвовали свыше 600 танков и штурмовых орудий. 21 января советские войска оставили Секешфехервар.

Генерал Иванов вспоминал:

« В о й с к а 3 - г о У к р а и н с к о г о ф р о н т а б ы л и р а с ч л е н е н ы н а д в е ч а с т и и о к а з а л и с ь в т я ж е л о м п о л о ж е н и и . И м е я в т ы л у м о щ н у ю в о д н у ю п р е г р а д у — Д у н а й , п е р е п р а в ы ч е р е з к о т о р ы й в о д н у и з н о ч е й с н е с л о ш т о р м о м , м ы н е м о г л и м а н е в р и р о в а т ь с и л а м и в д о л ь ф р о н т а » .

Отдельные немецкие танковые подразделения вышли на подступы к городу Дунафельдвару, где располагался штаб фронта, в распоряжении которого имелась лишь одна батарея 45-миллиметровых орудий. Встревоженный Сталин позвонил Толбухину и спросил его:

« М о ж е т б ы т ь , о т в е с т и в о й с к а 3 - г о У к р а и н с к о г о ф р о н т а н а в о с т о ч н ы й б е р е г Д у н а я ? »

В ответ Толбухин доложил Верховному главнокомандующему, что такой отход может привести к нежелательным последствиям, гораздо целесообразнее упорно оборонять занимаемые советскими войсками позиции на плацдарме на западном берегу реки и Сталин согласился с его доводами.

В сложнейших условиях командование и штаб 3-го Украинского фронта, имевшие опыт Сталинградской битвы, энергично выдвигали на угрожаемые направления войска, укрепляя оборону между Дунаем и озером Веленце. По двигающимся к Будапешту немецким танковым колоннам активно наносили удары не только артиллеристы, но и штурмовая и бомбардировочная краснозвездная авиация.

На пользу штабу 3-го Украинского фронта оказался и разыгравшийся на Дунае ледоход, который помешал немцам форсировать реку и создать на том берегу плацдарм для наступления на столицу Венгрии. В итоге, немецкая ударная группировка была остановлена в 26 километрах от Будапешта.

27 января 1945 года началось совместное наступление двух советских фронтов и к исходу 7 февраля германские войска были отброшены на исходные позиции.

«Каждый дом был приспособлен к длительной обороне»

К 18 января советские войска очистили от противника Пешт, чем спасли от неминуемой гибели около 70 тысяч местных евреев.

Барановский вспоминал:

« П о м н ю , п о п а л в к в а р т и р у , г д е н а х о д и л и с ь д в е е в р е й с к и е с е м ь и . М у ж ч и н н е б ы л о . Т о л ь к о ж е н щ и н ы с д е т ь м и . Я с н и м и р а з г о в о р и л с я . О н и п о в т о р я л и — э т о с ч а с т ь е , ч т о м ы в н е з а п н о з а х в а т и л и г е т т о . В е д ь ф а ш и с т ы г о т о в и л и с ь в с е х у н и ч т о ж и т ь . В о й н а — ж е с т о к о е д е л о . М н о г и м и з т е х , к т о о с в о б о ж д а л г е т т о , с у ж д е н о б ы л о п о г и б н у т ь н а с л е д у ю щ и й д е н ь » .

Разведчик Дунайской военной флотилии Алексей Чхеидзе отмечал:

« У к р е п и в ш и с ь н а п р а в о м б е р е г у Д у н а я , ф а ш и с т ы о ж е с т о ч е н н о о б с т р е л и в а л и и з т я ж е л ы х м и н о м е т о в м и р н ы е к в а р т а л ы П е ш т а . П е р в ы м с о в е т с к и м к о м е н д а н т о м Б у д а п е ш т а б ы л н а з н а ч е н г е н е р а л - м а й о р Ч е р н ы ш е в . Э т о б ы л э н е р г и ч н ы й ч е л о в е к , о ч е н ь г у м а н н ы й и о т л и ч н ы й о р г а н и з а т о р . О н м н о г о с д е л а л , ч т о б ы б ы с т р е е н о р м а л и з о в а т ь ж и з н ь в о с в о б о ж д е н н о й ч а с т и г о р о д а » .

Бои в западной части города продлились почти до середины февраля.

Каневский вспоминал:

« Б у д а б ы л а п р е к р а с н о п р и с п о с о б л е н а д л я о б о р о н ы , п р е д с т а в л я л а с о б о й к а к б ы е с т е с т в е н н у ю к р е п о с т ь . М н о г о б а с т и о н о в и б а ш е н , н е у с т у п а ю щ и х в п р о ч н о с т и л ю б о м у д о т у . У л и ц ы п е р е г о р о ж е н ы б а р р и к а д а м и и з к а м н я и ж е л е з а » .

Он писал:

« П о д з е м л е й , н е в и д и м ы е д л я г л а з а , т я н у л и с ь н а м н о г и е к и л о м е т р ы к а т а к о м б ы , в к о т о р ы х р а з м е щ а л и с ь б о м б о у б е ж и щ а , с к л а д ы б о е п р и п а с о в , к а з а р м ы , с т о л о в ы е , д а ж е " у г о л к и с в и д а н и й " д л я с о л д а т н и . . . М о ж н о б ы л о с п у с т и т ь с я п о д з е м л ю н а о д н о м к о н ц е г о р о д а , а в ы й т и н а р у ж у н а п р о т и в о п о л о ж н о й о к р а и н е . С л о в о м , к а ж д у ю у л и ц у , к а ж д ы й к в а р т а л , м н о г и е д о м а г и т л е р о в ц ы п р и с п о с о б и л и к д л и т е л ь н о й о б о р о н е » .

Тем не менее дни немецко-венгерской группировки, обороняющейся в Буде, были сочтены.

В ходе Будапештской наступательной операции Красная армия потеряла более 320 тысяч бойцов и командиров, из которых более 80 тысяч — погибли. Штаб 2-го Украинского фронта докладывал в Ставку:

« З а п е р и о д б о е в з а г о р о д Б у д а п е ш т в о й с к а м и ф р о н т а и з ч и с л а о к р у ж е н н о й г р у п п и р о в к и у н и ч т о ж е н о : с о л д а т и о ф и ц е р о в — 4 9 9 8 2 , з а х в а ч е н о п л е н е н н ы х с о л д а т и о ф и ц е р о в — 1 2 7 2 0 2 » .

Западные исследователи считают, что окруженных немецких и венгерских войск в Будапеште было не более 95 тысяч человек, однако из-за неразберихи с учетом личного состава, точных цифр, в том числе и потерь, никто не знает. Начальник штаба 1-го венгерского корпуса полковник Шандор Хорват откровенно признавал:

« З а с е м ь н е д е л ь о с а д ы м н е н е у д а в а л о с ь п о л у ч и т ь з а с л у ж и в а ю щ у ю д о в е р и я и н ф о р м а ц и ю о ч и с л е н н о с т и с в о и х ч а с т е й н а п о л е б о я и в т ы л у , о п о л о ж е н и и с о р у ж и е м и б о е п р и п а с а м и » .

Битва за Будапешт закончилась, но сражение за Венгрию — продолжалось. Впереди было последнее стратегическое наступление нацистов во Второй мировой войне — в районе озера Балатон и освобождение Красной армией Секешфехервара.