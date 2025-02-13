Кто выдумал истории о «бесправных и забитых» русских женщинах

Часто приходится слышать о том, что поколачивание жён на Руси – чуть ли не многовековая традиция. На самом же деле истории о «бесправных и забитых русских женщинах» – миф. Русские представительницы прекрасного пола запросто могли дать сдачу мужьям-агрессорам.

© Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Бьёт – значит любит

Скорее всего, корни представления о женщинах как о слабых и бесправных членах общества уходят в «Домострой». В этом своде законов мужьям давалось разрешение на воспитание своих вторых половинок с помощью рукоприкладства. Конечно, многие жёны становились жертвами домашних тиранов, но далеко не все.

На Руси роль женщины в обществе никогда не обесценивалась. Крестьянки не только воспитывали детей и вели домашнее хозяйство, но и помогали в поле, в городе – торговали на базаре. Русские бабы участвовали и в судебных поединках, которыми было принято разрешать некоторые тяжбы. Правда, биться они могли только с другими женщинами.

Понятно, что семейная жизнь – это не только «конфетно-букетный период». Случались между мужем и женой размолвки, во время которых супруг мог действительно поучить свою избранницу плёткой, розгами, а то и дубиной. При этом женщина была не обязана терпеть побои и другие издевательства. Она имела право обратиться за помощью к священнику или общине. Тогда бы деспоту точно пришлось отвечать за содеянное.

Сама за себя

Всё же намного чаще дамы предпочитали отвечать обидчику самостоятельно. Конечно, в силе они чаще уступали, но в их арсенале было множество других способов, позволяющих отомстить драчуну. Например, обиженные жёны кормили тиранов невкусной едой, драли за бороду, сыпали нецензурными оскорблениями, лупили сковородками или прочей кухонной утварью. Особо непримиримые дамы переходили к более решительным действиям, результат которых – летальный исход обидчика. Вот только за убийство супругов таких жён живьём закапывали в землю или навсегда заточали в монастырь.

Также далеко не всегда русские женщины прибегали к описанным мерам как к ответу на проявленную агрессию. Кто-то из жён регулярно поколачивал слабых как в физическом, так и психологическом планах мужей, не боясь за такое поведение возмездия.

Психологи же уверяют – в этом нет ничего удивительного, так как женщина более склонна к рукоприкладству в силу своей эмоциональности.