Все гренландцы произошли от 300 переселенцев из Сибири

Анализ геномов почти 6000 гренландцев показывает, что их предки-инуиты редко перемещались после заселения острова около 1000 лет назад. Эта изоляция привела к тому, что жители некоторых районов Гренландии более склонны к развитию определенных генетических заболеваний, чем люди во всем остальном мире.

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Небольшие коренные популяции, в том числе в Гренландии, долгое время оставались белым пятном в генетических исследованиях, поскольку большая часть ДНК в базах данных геномов принадлежит людям европейского происхождения. Немногочисленные исследования гренландцев, у большинства из которых смешанное инуитское и европейское происхождение, позволяют предположить глубокие генетические изменения, обусловленные жизнью в Арктике.

Для нового исследования, опубликованного в журнале Nature, были изучены ДНК 5996 гренландцев — около 14% взрослого населения. Сравнение этих полностью или частично секвенированных геномов подтвердило, что Гренландия изначально была заселена небольшой — менее 300 человек — группой путешественников, прибывших из Сибири через Северную Америку за последние 1000 лет.

После первой крупной волны миграции жители Гренландии «не расселялись вдоль побережья» — вместо этого они «жили в определенной ограниченной области и развивали свои собственные черты и генетические варианты», объясняет Андерс Кох, старший врач больницы королевы Ингрид в Нууке.

Некоторые из этих генетических вариантов, по-видимому, помогают адаптироваться к жизни в Арктике. Например, у многих гренландских инуитов обнаружен одинаковый вариант гена, участвующего в метаболизме жирных кислот, — это может быть связано с употреблением пищи, богатой омега-3 жирными кислотами, такой как мясо тюленей и китов.

Влияние изоляции

У гренландцев не больше генетических вариантов, чем у европейцев. Но в силу изоляции некоторые рецессивные гены, включая несколько связанных с вредными условиями, стали более распространенными, говорит биоинформатик Андерс Альбрехтсен из Копенгагенского университета.

Примером может служить распространенное в восточной Гренландии заболевание печени — генетически обусловленный гренландский семейный холестаз (CFG). Сейчас все беременные на острове проходят обязательный скрининг на этот вариант.

Э т о я р к о е с в и д е т е л ь с т в о в а ж н о с т и г е н е т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й с р е д и м а л ы х н а р о д н о с т е й д л я з д р а в о о х р а н е н и я , п о д ч е р к и в а е т К о х : « Н е и м е л о б ы с м ы с л а п р о в о д и т ь с к р и н и н г н а C F G в Д а н и и , н о в Г р е н л а н д и и э т о о п р е д е л е н н о о п р а в д а н о » .

Исследование также показало, что с 1960-х годов все больше гренландцев покидают свои родные города и переселяются в другие части страны. Эти мини-миграции способствуют снижению числа рождающихся с CFG и другими заболеваниями, связанными с рецессивными генами.