Кто помогает незрячим людям жить самостоятельно

Незрячие люди сталкиваются с большим количеством трудностей в повседневной жизни. Но они могут адаптироваться: есть множество способов, которые помогают в этом. Ксения Николаева рассказала о том, как учат и используют собак-поводырей и какие технологии приходят на помощь людям, потерявшим зрение.

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В конце ноября 2022 года у Ксении Николаевой появился новый друг — черный лабрадор по кличке Ларсен. Этой встречи Ксения ждала два года. Дело в том, что Ксения — незрячая, а Ларсен — не просто собака, а собака-помощник, прошедшая серьезную школу подготовки, прежде чем ей доверили важную миссию — сопровождать свою хозяйку.

Проблемы со зрением начались у Ксении в детстве, после перенесенного гриппа — примерно с трех лет. В 2020 году Ксения встала в очередь на получение собаки-поводыря. Сегодня в России таких помощников готовят две подмосковные школы. «Спрос на таких собак высокий, поэтому очередь довольно большая. Моего Ларсена я получала в учебно-кинологическом центре "Собаки-помощники" в Балашихе. Первый этап — общение с инструктором, который подбирает заказчику собаку. Инструктор приехала ко мне, мы долго говорили, потом пришлось заполнить довольно подробную анкету, где можно было указать дополнительные вводные, такие как темп ходьбы, ритм жизни, рост и вес. Кажется, зачем эти сведения? Но все довольно просто», — поясняет Ксения.

С о б а к и - п о в о д ы р и б ы в а ю т р а з н ы х р а з м е р о в , в с р е д н е м о т 2 0 д о 4 0 к и л о г р а м м о в . П р е д с т а в ь т е , к а к н е л е п о б у д е т с м о т р е т ь с я в ы с о к и й м у ж ч и н а с н е б о л ь ш о й с о б а к о й и , н а о б о р о т , х р у п к а я д е в у ш к а , к о т о р у ю т я н е т з а с о б о й б о л ь ш о й п е с . Ч т о б ы п а р а с м о т р е л а с ь о р г а н и ч н о , в а н к е т е и п р о с я т у к а з ы в а т ь т а к и е д а н н ы е Ксения Николаева

После очной встречи инструктор подбирает собаку, ее дрессируют, потом она сдает экзамен. После успешной сдачи вызывают будущего хозяина. Они вдвоем живут на территории центра, вместе занимаются, выходят на прогулку по известному собаке маршруту. Собака учится понимать хозяина, подстраивается под его темп, а незрячий человек учится понимать движения собаки. Через две недели экзамен сдает уже человек. Если испытания успешно пройдены, то собака передается хозяину в безвозмездное пользование, но при этом остается в собственности школы. Это сделано для того, чтобы обезопасить животных от возможно грубого отношения со стороны владельцев.

Кстати, как рассказала Ксения, собака-поводырь с юридической точки зрения — «техническое средство реабилитации», поэтому с ней можно и в магазин, и в театр, и в такси. Обычно проблем с этим не возникает, но паспорт на четвероногого друга лучше носить с собой. «Первое время меня жутко коробило от этой фразы, но теперь понимаю, что с точки зрения возможности пройти с ней в любое учреждение — это своего рода секретный код, пароль. Для меня Ларсен, конечно, в первую очередь надежный друг», — смеется Ксения.

Собаку-поводыря нельзя отвлекать, ведь от его действий зависит безопасность хозяина. Поэтому если окружающим хочется погладить или угостить милого лабрадора, обязательно нужно спросить разрешение у хозяина (в принципе, это правило распространяется на всех животных).

В 2023 году Ксения и другие активные ребята из клуба для владельцев собак-поводырей «Мудрый пес» приняли участие в проекте «Действуй без барьеров», организатором которого выступили Департамент социальной защиты города Москвы и Московская городская организация ВОС. Свою команду инициативная группа назвала «Мудрик и Ко». Они придумали проект «Бутылка кефира, полбатона — магазин, доступный всем» и получили грант на его реализацию.

«Миссия нашего проекта — просветительская, в духе основного постулата инклюзивных проектов "Ничего для нас без нас". Поэтому, будучи сами незрячими, мы обучаем таких же, как мы, взаимодействовать с окружающими. А еще обучаем окружающих, как они могут помочь незрячему человеку, если он обратится к ним за помощью. Сотрудникам магазинов мы рассказываем, как понять, что пришел незрячий человек, как подойти к нему, обратиться и предложить помощь. Например, при оплате на кассе сотрудник магазина не должен сам прикладывать карту незрячего покупателя к терминалу, вводить за него пин-код, достаточно свободной рукой покупателя коснуться терминала, чтобы дальше он мог сам совершить оплату», — говорит Ксения.

С е й ч а с в о м н о г и х м а г а з и н а х с т о я т н о в ы е с е н с о р н ы е т е р м и н а л ы . О н и б е з п р и в ы ч н ы х к н о п о к . У з н а л а , ч т о С б е р д о р а б о т а л р е ш е н и е д л я у д о б с т в а н е з р я ч и х и п р е д л о ж и л в в о д и т ь п и н - к о д н а с е н с о р н ы х т е р м и н а л а х ш р и ф т о м Б р а й л я ( к о м б и н а ц и я т о ч е к , о б р а з у ю щ и х ц и ф р ы , в в о д и т с я к а с а н и е м п а л ь ц е в в п о л е э к р а н а — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) . Я п о т р е н и р о в а л а с ь д о м а н а т р е н а ж е р е , к о т о р ы й е с т ь н а с а й т е банка. Получилось не с первого раза: я поняла, что очень быстро ввожу символы и терминал не может их распознать. Но в итоге мы «подстроились», друг под друга и все получилось. Это очень удобно. Я нашла магазин у дома, где стоят такие терминалы, и попробовала оплатить покупку, вводя пин-код вживую. Все работает Ксения Николаева

Ребята также рассказывают сотрудникам магазина, что для их же спокойствия не надо складывать покупки в личные сумки покупателей, можно помочь сложить купленный товар только в пакеты магазина. Если вдруг у незрячего что-то пропадет, можно будет с уверенностью говорить о том, что магазин тут ни при чем, потому что личных вещей покупателя никто не касался. Можно проводить незрячего до дверей, можно дотрагиваться до плеча или кисти, не надо тянуть за руку или за трость. На пороге надо попрощаться, чтобы покупатель однозначно понял, что сотрудник магазина уходит.

Вторая категория посетителей магазина, с кем работают ребята из «Мудрик и Ко», — сами незрячие. «Есть люди, которые недавно потеряли зрение, поэтому им тяжело ориентироваться в новой реальности, в первую очередь мы даем для них понятные четкие инструкции: идешь в магазин, составь список. Если нужна помощь, попроси о ней вежливо, никто не должен гадать, нужна тебе помощь или нет, нам, в принципе, никто ничего не должен. Делимся лайфхаками, например, как выбрать нужную банку с консервами, учим пользоваться приложениями для смартфонов, которые тоже помогают определить товар», — пояснила Ксения.

И, конечно, третье звено в этой цепи — другие люди. «Мы проводим образовательные мастер-классы в парках и зоопарке. Предлагаем посетителям надеть маски для сна, чтобы представить себя на месте незрячего человека, и поиграть в игру "Покупки в радость". Люди должны на ощупь отличить овощи и фрукты, выбираем, конечно, такие пары, чтобы было посложнее, например, нектарин и помидор, баклажан и кабачок. Еще у нас есть игра "12 волшебных баночек": в них насыпаем чай, кофе, сахар и предлагаем угадать по запаху, что насыпано в каждой. Еще у нас есть мешочки с монетами, пуговицами, ракушками, грецкими орехами. Кто-то безошибочно угадывает все предметы, кто-то не может различить ничего, в целом тактильная чувствительность у незрячих развита лучше, поэтому, когда нам говорят "посмотри", мы не обижаемся, потому что мы действительно "смотрим" руками», — улыбается Ксения.

Один из товарищей Ксении недавно получил тактильную карту для незрячих, выпущенную Сбером. «Выпуклый логотип на карте хорошо читается, еще мы отметили, что хорошим решением было сделать букву Д (что значит дебетовая карта — прим. «Ленты.ру») и шрифтом Брайля, и кириллицей. Знаю, что другие банки тоже ищут решения, как сделать сервисы и продукты доступными для незрячих, мы всегда позитивно встречаем такие решения», — подчеркнула Ксения.

Она рассказала, что в ближайшее время «Мудрик и Ко» готовятся принять участие в проекте «Отличные соседи», чтобы получить грант на продолжение проекта, в который вложено столько труда, знаний и средств.