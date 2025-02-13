Зачем союзники превратили Дрезден в смесь щебня и сгоревшей плоти

Бомбардировка Дрездена вошла в историю как одна из самых спорных операций антигитлеровской коалиции. Город, напоминавший пряничную декорацию, за три дня превратился в смесь щебня и сгоревшей плоти. Военная ценность этой операции была сомнительна, и для гуманистов послевоенной эпохи она стала эталонным примером жестокости ради жестокости, как и сама идея стратегических бомбардировок. Однако это обобщение ошибочно: уничтожение вражеских городов противоречит законам и морали, но очень выгодно при правильном исполнении.

Всесожжение

Британская атака на Дрезден началась поздно вечером 13 февраля по стандартной на тот момент процедуре. В 21:51 над городом, в котором успели отключить фонари, зажглись магниевые люстры. Это были спускающиеся на парашютах бомбы, чей холодный синеватый свет напоминал растянутую фотовспышку. Затем в небе повисли разноцветные «рождественские елки», — так немцы прозвали маркеры цели, «салюты» технического назначения, которые служили ориентиром для летчиков при сбросе бомб. Спустя пару минут начали падать и сами бомбы.

Боевая нагрузка сотен тяжелых четырехмоторных Avro Lancaster (британских бомбардировщиков) была составлена из комбинации фугасных и зажигательных снарядов. Некоторые фугасы имели массу около двух тонн и могли взрывом сложить целый квартал, но основное их назначение было не в этом. Они должны были сорвать крыши, выбить окна, двери и повредить стены, обнажив все, что может гореть. Затем на этот подготовленный костер падали зажигательные бомбы, а через три часа вновь фугасы — чтобы не дать потушить пожар.

«Это невозможно описать! Взрыв за взрывом. Это было за гранью понимания, хуже самого черного кошмара. Мы видели горящую улицу, падающие руины и чудовищный огненный шторм. Мать нашла в ванне с водой мокрые одеяла и пальто, и накрыла ими нас.

Ужас был повсюду: сожженные взрослые, скукожившиеся до размеров маленьких детей, куски рук и ног, мертвые люди, сгоревшие заживо целые семьи, носящиеся по кругу подожженные люди, заполненные беженцами сгоревшие автобусы, мертвые спасатели и солдаты.

Многие искали своих детей и семьи, пытаясь до них докричаться. И повсюду огонь, повсюду огонь! Людей, которые пытались спастись из горящих домов, отбрасывал назад горячий ветер огненной бури», — вспоминал выживший в ту ночь Лотар Мецгер, бывший в то время ребенком.

С утра 14 февраля атаку начали четыре сотни американских B-17. Им маркеры уже не требовались, поскольку зарево и дым были видны за многие десятки километров от города. Через сутки город атаковала третья волна бомбардировщиков, причем просто так: изначально планировали бомбить завод синтетических нефтепродуктов под Лейпцигом, но его скрыли облака. Поэтому, чтобы зря туда-сюда не летать, бомбы сбросили на Дрезден.

Из-за тотального характера разрушений, в том числе архивов и административных зданий, невозможно точно оценить число жертв. Геббельсовская пропаганда заявляла о 200 тыс. погибших, но современные историки считают эту оценку завышенной в 10 раз. Однако города как такового больше не существовало.

© Руины Дрезденской картинной галереи, 1945 год // РИА Новости

После войны атака стала предметом горячих дискуссий о ее целесообразности. В СССР была популярна точка зрения, будто война была уже выиграна, а смысл бомбардировки был в запугивании Советского Союза, а то и в создании помех для продвижения Красной армии.

Исходя из штабных документов союзников, вывод можно сделать обратный: они следили за наступлением Красной армии в Силезии и наблюдали переброску немецких дивизий с западного фронта для его остановки. Дрезден был ключевым транспортным узлом для переброски войск, а Сталин и западные союзники боялись, что нацисты смогут создать оплот в южной Германии и затянуть войну минимум до осени.

В целом, несоразмерность атаки по ее итогам признал и сам Черчилль, предлагая пересмотреть стратегию: «Если мы придем к контролю над полностью разрушенной территорией, то возникнет огромная нехватка жилья для нас и наших союзников. Мы должны следить за тем, чтобы наши атаки не наносили нам большего вреда в долгосрочной перспективе, чем они наносят военным усилиям противника».

Но была ли ошибочна стратегия бомбардировок как таковая?

Зачем бомбить?

Дискуссия об осмысленности бомбардировок немецких и японских городов крайне политизирована, причем двояко: сторонники гуманистических взглядов пытаются доказать их бесполезность по моральным соображениям, а прокоммунистические историки — принизить роль западных союзников в войне. Аргументов в пользу их бесполезности можно придумать массу, поскольку экономика, в том числе военная, устроена очень сложно и позволяет манипулировать показателями.

© Развалины Дрездена, 1946 год // РИА Новости

Так, даже в официальном американском послевоенном отчете об эффективности стратегических бомбардировок (USSBS) эксперты констатировали, что немецкое военное производство за годы войны только выросло и атаки не смогли этого переломить.

Другой пример — операция «Гидра», в ходе которой в ночь с 17 на 18 августа 1943 года британская авиация попыталась уничтожить исследовательский центр, где создавали ракету «Фау-2». Несмотря на разрушения и гибель изобретателя двигателя «Фау-2» Вальтера Тиля, к середине 1944 года ее запустили в серийное производство и начали регулярно бомбить союзников.

Подобные факты становятся основой для многих манипуляций с данными или искреннего непонимания. Например, в том же отчете USSBS эксперты поясняют, что на ранних этапах войны немецкие военные заводы работали в режиме мирного времени и могли нарастить производство в три раза, просто перейдя на труд в три смены. Благодаря бомбардировкам нацистская военная экономика выросла намного меньше, чем должна была, и несопоставимо меньше, чем у союзников.

Операцию «Гидра» и правда нельзя назвать большой удачей, но считается, что она отсрочила начало применения «Фау-2» как минимум на пару месяцев. Однако быстрое восстановление было связано с тем, что немцы атаку предвидели и заранее начали рассредотачивать ее производство. Кроме того, атака заставила их вести серийное производство под землей в горах Гарц. Если бы заводам было выгодно работать в пещерах и быть разбросанными по многим городам, их бы так строили и в мирное время. В итоге из-за бомбардировок немцы либо произвели меньше ракет, либо потратили на то же количество больше ресурсов.

close

© Дрезден в 1951 году еще в развалинах после войны // РИА Новости

В знаменитом кинодиалоге Штирлица с генералом вермахта тот снисходительно посмеивается над американцами: «Эти дураки считают, что войну можно выиграть одними бомбардировками». Если бы эту сцену увидел нацистский рейхсминистр вооружения Альберт Шпеер, он бы посмеялся над этой репликой, поскольку его личное отношение к проблеме было далеко от благодушной усмешки. В первой половине 1944 года Британия и США приступили к систематическому уничтожению немецкого производства синтетического топлива, от которого зависели танки, самолеты и подводные лодки.

23 мая Гитлер, по воспоминаниям Шпеера, собрал особое совещание верхушки Рейха:

« О н п р и г л а с и л в с е х с а д и т ь с я , о б ъ я в и л , ч т о с о з в а л э т о с о в е щ а н и е , д а б ы в ы я с н и т ь п о с л е д с т в и я а в и а н а л е т о в , и п о п р о с и л п р о м ы ш л е н н и к о в в ы с к а з а т ь и х м н е н и е . П о д к р е п л я я в ы с т у п л е н и я с т а т и с т и ч е с к и м и д а н н ы м и , в с е п р е д с т а в и т е л и п р о м ы ш л е н н о с т и п о д т в е р д и л и , ч т о , е с л и н а л е т ы б у д у т п р о д о л ж а т ь с я с и с т е м а т и ч е с к и , с и т у а ц и я б е з н а д е ж н а » .

Трудно представить, чего им это стоило, учитывая, что Гитлер на дух не переносил паникеров и пораженцев, а рейхсминистр авиации Герман Геринг перед совещанием призвал промышленников держать язык за зубами, чтобы у фюрера не возникли вопросы к нему как к ответственному за ПВО.

Налеты продолжились, и в августе Рейх производил уже 10% топлива от прежнего объема, в сентябре — 5,5%, а в октябре — снова 10%. Трудно сказать, сколько это было в денежном измерении или какую долю составляло от общего производства. Это и не важно, и союзники знали что делают: их анализ показал, что важно полностью выбить одну-две ключевых отрасли, и военная машина Рейха встанет. Уже к концу 1944 года топливо было в Германии страшным дефицитом, а в начале 1945 года танки и самолеты начали превращаться в металлолом — нечем было заправлять. Один этот фактор оказал Красной армии и западным союзникам неоценимую помощь, а ведь бомбили далеко не только топливные заводы.

© Памятник Мартину Лютеру на фоне развалин собора Девы Марии (Фрауэнкирхе), одной из самых известных церквей Дрездена, разрушенной бомбардировкой в 1945 году // РИА Новости

Словом, мнение о бесполезности воздушных атак на вражеское военное производство в военной среде не встречается, и всерьез его высказывают только по идейным и политическим соображениям. Но в Дрездене военных заводов не было. В чем был смыл этой атаки?

Игра с нулевой суммой

Параллельно с довольно очевидной идеей бомбардировки военных заводов в британском генералитете существовала другая. Глава бомбардировочного командования ВВС Артур Харрис призывал прекратить врать об истинной подоплеке воздушной войны:

«Целью бомбардировок должно быть недвусмысленно заявлено разрушение немецких городов, убийство немецких рабочих и нарушение цивилизованной жизни по всей Германии <...> разрушение домов, коммунальных служб, транспорта и жизней, создание проблемы беженцев в беспрецедентных масштабах и упадок морального духа как в тылу, так и на фронтах из-за страха перед усилением бомбардировок... Они не являются побочными продуктами попыток ударить по заводам».

С юридической точки зрения, эта идея (даже по законам тех лет) — преступная, с моральной — людоедская. Против нее выступали многие генералы и политики, и даже Черчилль периодически призывал Харриса умерить рвение. Оценить же эффективность его концепции, на первый взгляд, трудно, поскольку показатели, которые должны были пострадать от атак, нельзя измерить цифрами.

Уничтожение Дрездена случилось в момент, когда Рейх уже стоял одной ногой в могиле, так что оно и правда не оказало значимого влияния на исход войны. Зато известно, каков был итог аналогичной по масштабу и характеру бомбардировки Гамбурга в 1943 году, которая привела к примерно такому же числу жертв. Это на несколько недель стало главным событием в Германии, на фоне которого в новостях потерялись даже скупые сообщения о поражении на Курской дуге. Нацистские пропагандисты второй раз в своей истории были вынуждены отказаться от вечного лейтмотива Deutschland siegt an allen Fronten («Германия побеждает на всех фронтах»). В первый раз им пришлось признать наличие «отдельных трудностей» после капитуляции армии Паулюса в Сталинграде.

Шпеер докладывал Гитлеру, что «если авианалеты будут продолжаться в таких же масштабах, через три месяца мы избавимся от всех проблем; нам просто нечего будет обсуждать», а фюрер соглашался с ним, что еще несколько таких атак, и война проиграна.

На восстановление Гамбурга были потрачены огромные ресурсы, а каждая марка и трудочас, потраченные на Гамбург и на помощь пострадавшим, не были потрачены на танк или самолет, не говоря уже о погибших и раненых рабочих. В теории игр это называется игрой с нулевой суммой, когда любой ущерб противнику автоматически превращается в твой выигрыш. Словом, нацисты считали концепцию Харриса пугающе эффективной.

© Руины собора «Фрауэнкирхе» оставлены в назидание потомкам, 1983 год // ТАСС

Существует и другое измерение эффективности этой стратегии. Немцы понимали, что если позволить врагам стирать города с карты один за другим, война закончится очень быстро. Поэтому на противовоздушную оборону нацисты тратили колоссальные ресурсы, а после Гамбурга это стало стратегическим приоритетом. К середине 1944 года в стратегической противовоздушной обороне было задействовано около миллиона человек одних только наземных служащих и работников. Они были операторами радаров и прожекторов, составляли расчет орудий, обслуживали нужную для отражения налетов технику и выполняли множество других задач. Для сравнения, общая численность солдат Восточного фронта в тот же период составляла 2,5 млн человек.

Всего за годы войны 25% снарядов, выпущенных Германией, были зенитными, хотя стоили они обычно дороже «наземных». Более того, из-за уничтожения городов Гитлер стал одержим идеей мести, из-за чего приказал развернуть массовое производство «Фау-1» и «Фау-2» для атак Лондона. С учетом того, что первых было запущено 25 тысяч, а вторых — четыре, можно представить, сколько за те же деньги и ресурсы можно было произвести самолетов и танков.

Словом, хоть бомбардировка Дрездена и была актом бессмысленной жестокости, стратегическая идея, которая заставила ее совершить, была жестокостью осмысленной и тщательно продуманной. Ответственность же за сгоревших жителей Дрездена лежит на нацистском руководстве, которое по собственному выбору приступило к атакам на города еще в 1939 году, начав с Варшавы и продолжив через год Лондоном, а потом — советскими городами.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что у лидеров стран антигитлеровской коалиции не нашлось моральных сил соблюдать законы и обычаи ведения войны в отношении тех, кто эти законы систематически и с наслаждением нарушал.