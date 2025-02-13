Кто на самом деле изобрел спички и как они стали «шведскими»

Удивительно, но привычные нам спички появились относительно недавно. Люди уже пересекали океаны на пароходах, путешествовали на поездах и работали за ткацкими станками, а огонь все еще добывали по старинке древним огнивом. При этом изобретение спичек не произошло внезапно, как это часто бывает. Их создание происходило постепенно, и к нему приложили руки люди из разных стран.

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Прототипом современных серных спичек стали «макальные» спички, которые придумал француз Жан Луи Шансель в 1805 году. В их основе были деревянные палочки, на которые изобретатель нанес смесь бертолетовой соли и сахарной пудры. В целом, его открытие сильно напоминало те спички, которые мы знаем сегодня.

Вот только поджигалось изобретение Шанселя иначе — погружением в серную кислоту. При этом происходила химическая реакция с выделением большого количества тепла, и деревянная палочка загоралась. Несмотря на то что это было значительным прорывом, мало кто хотел носить с собой флакон с опасной кислотой.

В 1830 году в Германии начали выпускать фосфорные спички. Они загорались от трения, как современные. Но у них был серьезный недостаток — они воспламенялись от трения о любую поверхность. Немецкие спички могли загореться прямо в коробке при контакте друг с другом. Кроме того, используемый в них белый фосфор был токсичен, что представляло опасность для здоровья.

Как спички стали шведскими

Шведы окончательно довели идею спичек до совершенства. Профессор Каролингского института Густаф Эрик Паш заменил белый фосфор в немецких спичках на красный. А еще он предложил наносить этот химикат не только на головки спичек, но и на поверхность упаковки. Так появились классические спички с «теркой» на коробке.

Но Густаф Паш был не коммерсантом, а ученым, сосредоточенным на науке. Он провел несколько презентаций своего детища, запатентовал его и вскоре переключился на более глобальные химические исследования. Когда срок действия патента истек, этим воспользовался предприимчивый соотечественник профессора — фабрикант Юхан Лундстрем.

Предприниматель заново запатентовал спички и представил их на Всемирной Парижской выставке 1855 года от своего имени. За чужое изобретение Лундстрем получил медаль и лавры гения, совершившего революцию в добыче огня. С тех пор спички стали известны во всем мире как «шведские».

С тех пор, как Паш и Лундстрем доработали спички, их конструкция почти не изменилась. Как и прежде, они состоят из осиновой палочки, пропитанной парафином, с головкой, на которую нанесены бертолетова соль и сера. При трении о «терку» бертолетова соль вступает в реакцию с красным фосфором, что приводит к воспламенению серы и загоранию спички.

Серы в составе спичечной головки всего 4 процента. В три раза больше там измельченного стекла, усиливающего трение. Кроме того, в смесь добавлены красители, придающие головкам разные цвета. Все компоненты связаны между собой костным клеем.

Спички в России

В русском языке слово «спичка» использовалось задолго до появления шведских спичек. Оно означало деревянный гвоздь, применяемый в строительстве и судостроении. Первые спички, еще фосфорные немецкие, появились в Российской империи в 1837 году, и это название сразу за ними прижилось. Чтобы отличать их от гвоздей, говорили «самогарные» или «зажигательные» спички.

Производство шведских спичек в Российской империи наладили в 1870 году. Пионером этой отрасли стал бывший крепостной крестьянин Василий Лапшин. По неподтвержденным данным, технологию он привез из Швеции, где некоторое время работал на фабрике самого Лундстрема.

После революции спичечная промышленность в СССР начала развиваться стремительными темпами, и страна стала одним из мировых лидеров в этой отрасли. Спичечные фабрики «Пролетарское знамя», «Комета» и «Балтика» производили продукцию для экспорта. Советские спички были хорошо известны в Великобритании, Голландии, ФРГ, Дании, Пакистане, а также в странах Азии и Африки. В 1964 году СССР занял первое место в мире по объему выпускаемой продукции.

Сегодня Россия также входит в число мировых лидеров производству спичек.