Раскопаны останки древнейшей птицы

Исследование, проведенное учеными из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китая, проливает новый свет на происхождение птиц. Авторы открытия описали вид, возраст которого насчитывает 150 миллионов лет.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", окаменелый образец нашли в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Ранее неизвестный вид получил название Baminornis zhenghensis. Китайские ученые считают, что это была короткохвостая птица, возраст которой составляет около 150 миллионов лет.

Это говорит о том, что птицы могли возникнуть раньше, чем считалось ранее, пишет "Синьхуа". Короткий хвост этой птицы заканчивается сложной костью, называемой пигостилем, особенностью, уникальной для современных птиц. Он указывает на то, что структура тела современных птиц возникла в позднеюрский период, или на 20 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

"Птица демонстрирует уникальное сочетание черт, включая плечевой и тазовый пояса, характерные для современных птиц, а также переднюю часть, не свойственную динозаврам, что является очень интересным и противоречивым явлением, - сказал ведущий автор исследования Ван Минь. - Это новаторское открытие. Оно переворачивает прежнее положение дел, согласно которому археоптерикс был единственной птицей, найденной в юрском периоде".

По сути, новое открытие заставит ученых пересмотреть историю эволюции птиц. Более того, по найденному экземпляру они установили, что это был уже достаточно развитый в эволюционном плане вид. Следовательно, появление самых ранних птиц произошло даже не 150 миллионов лет назад, а еще раньше, возможно, в период от 172 до 164 миллионов лет назад.

Некоторые исследования и ранее предполагали, что диверсификация птиц произошла в юрский период. Но ископаемых доказательств не хватало. Кости птиц хрупкие и полые, поэтому они плохо сохраняются. Самой ранней птицей считался археоптерикс, хотя до сих пор он не классифицирован достоверно как птица. Есть мнение, что он вообще мог быть связан с группой тероподовых динозавров.

"Если принадлежность археоптерикса к птицам под вопросом, то Baminornis zhenghensis в настоящее время является наиболее определенной юрской птицей, - сказал Ван. - Укорачивание копчика является одним из самых глубоких морфологических изменений в эволюции от динозавров к птицам. Наиболее отличительной чертой Baminornis zhenghensis является его пигостиль. Появление пигостиля имеет решающее значение для смещения центра тяжести тела вперед, независимого движения задних конечностей и копчика и совершенствования возможностей полета".