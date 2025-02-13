Операция «Магистраль»: какой была реальная история девятой роты

На протяжении всей истории Афганистан являлся зоной конфликта интересов многих великих держав. Страна, расположенная в самом центре Азии, в разное время интересовала греков, индийцев, арабов, монголов, а в конце XX века началась Афганская война, в которой СССР преследовал свои интересы. За 10 лет (1979-1989) произошло немало героических и неоднозначных событий, одно из которых – операция «Магистраль».

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В самом сердце Азии

Советский Союз активно развивал отношения с соседним государством и даже первым признал его независимость. В 1973 году в Афганистане была реализована первая попытка создания республики, в результате которой к власти пришёл Мухаммед Дауд. Но политик так и не смог угодить ни исламским радикалам, ни социалистам. Спустя 5 лет в стране грянула Саурская революция, и к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана. Страна была в очередной раз переименована в Демократическую Республику Афганистан (ДРА).

Началась гражданская война, и руководство страны запросило помощь у Москвы. Советские власти после долгих колебаний наконец-то приняли решение – в декабре 1979 года войска вошли в Афганистан.

Важный рубеж

К ноябрю 1987 году верный ДРА город Хост в провинции Пактия оказался заблокирован силами моджахедов, которых поддерживал приграничный Пакистан. В целях деблокирования Хоста советское руководство развернуло крупномасштабную операцию «Магистраль». Требовалось занять господствующие высоты вдоль магистрали Гардез – Хост, чтобы обеспечить безопасное движение колонн с продовольствием и боеприпасами в осаждённый город. Охрану южной стороны дороги доверили двум ротам (8-й и 9-й) 3-го парашютно-десантного батальона. 9-й роте поручили закрепиться на высотах, помеченных на карте как 3234 и 3228. 27 декабря высота 3228 была занята, а вот штурм высоты 3234 удался только со второй попытки. Оборонять эту высоту оставили 39 человек, которые приступили к созданию инженерных сооружений и минированию необходимых участков.

Успех советских войск никак не входил в планы моджахедов, поэтому за высоту 3234 велись ожесточённые сражения. Так, 7 января 1988 года участок подвергся массированному обстрелу артиллерии, миномётов и гранатомётов. Через несколько часов противник перешёл в наступление. Атака рубежа продолжалась до глубокой ночи, но советские воины упорно пресекали попытки моджахедов выбить их с занимаемой высоты. При этом боеприпасы у десантников стремительно заканчивались.

В это время на помощь к позициям 9-й роты спешил разведвзвод 3-го батальона численностью 12 человек. Солдаты подоспели в самый трудный момент боя. Разведчики помогли обороняющимся перейти в контратаку и моджахеды отступили. Советская Армия потеряла 6 человек убитыми и 28 ранеными. Всё же все основные были достигнуты: Хост деблокировали, планы по созданию исламского государства сорвали, крупную группировку моджахедов разбили.

Кино в деталях

Данному событию посвящён фильм Фёдора Бондарчука «9 рота», вышедший на экраны в 2005 году. Кинолента при бюджете 9,5 млн долларов смогла собрать в прокате почти в три раза больше. Правда, режиссёр позволил себе трактовать происходящее довольно вольно. Например, в титрах фильма указан 1989 год, тогда как сам бой случился ровно на год раньше. Отсюда и лейтмотив создателей фильма – якобы подкрепление к 9-й роте не подходило, потому что о ней «забыли» во время вывода войск. На самом же деле подмога подоспела своевременно, а командование знало о происходящим на высоте 3234 и внимательно следило за ситуацией.

Также согласно фильму, в бою погибли все бойцы роты, кроме одного. Реальная картина совершенно иная – 6 человек из 39 защитников высоты 3234 не вернулись домой.

Но, несмотря на такие серьёзные фактические расхождения, «9 рота» Бондарчука вызвала стремительный рост интереса к событиям Афганской войны, незаслуженно забытой и во многом оболганной.