14 февраля: чем задобрить кота в день Трифона-мышегона

этот день православные почитают святого Трифона. Он родился во Фригии, недалеко от города Апамеи. С детства Господь наделил Трифона силой изгонять зло и исцелять болезни.

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Так, он спас от голода жителей своего села: святой с помощью молитвы прогнал вредных насекомых, которые уничтожали урожай. Потом он помог дочери римского императора Гордиана, изгнав из нее беса. Он никому не отказывал в помощи, и плата за нее была всегда одна – вера в Иисуса Христа.

Когда начались гонения на христиан, святого Трифона схватили и подвергли жестоким пыткам: терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу с вбитыми в ноги гвоздями. Но святой Трифон мужественно переносил все страдания. В конце концов его казнили в Никее в 250 году.

В народном календаре этот день именуют Трифон-мышегон. Свое название он получил из-за того, что в эту дату крестьяне проводили обряды по защитите своих хлебных запасов от грызунов. Также было принято угощать кошек деликатесами (рыба, сметана) и просить их поймать мышей и крыс. Согласно поверьям, задобренный кот с большим рвением будет защищать дом от вредителей.