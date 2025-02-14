Крупная змея устроила засаду на людей в городской многоэтажке

Питон крупных размеров затаился в унитазе и накинулся на зашедшего в туалет мальчика. Об этом сообщает местное издание New Straits Times (NST).

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Инцидент произошел 11 февраля в столице азиатской страны Куала-Лумпуре. Когда шестилетний Хади отправился в ванную комнату и поднял крышку сиденья унитаза, его мгновенно атаковала змея.

— Я г о т о в и л а н а к у х н е и у с л ы ш а л а , к а к с ы н з а к р и ч а л . К о г д а о н в ы б е ж а л и з к о м н а т ы я у в и д е л а , ч т о с н е г о к а п а е т к р о в ь , — п о д е л и л а с ь п р о и з о ш е д ш и м м а т ь м а л ь ч и к а .

Ребенок сказал, что его укусила змея. Женщина вызвала скорую, медики обнаружили у ребенка следы укусов на руке и в паху. Напавшего на мальчика питона поймали и вывезли из квартиры змееловы, передает NST.

16 января в Сети появилось видео, в котором пятнистая змея длиной около 50 сантиметров выползла к посетителям московской гостиницы «Восход» во время завтрака. Испугавшиеся постояльцы гостиницы вызвали сотрудников экстренных служб.

Змея также выползла из вытяжки на кухне в квартире в районе Хорошево-Мневники. Хозяйка квартиры заметила гостя и сразу накрыла его плошкой, после чего вызвала спасателей. Как змея смогла попасть в вытяжку — до сих пор неизвестно.