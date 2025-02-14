Крупная змея устроила засаду на людей в городской многоэтажке

Затаившаяся в унитазе змея набросилась на шестилетнего мальчика
Питон крупных размеров затаился в унитазе и накинулся на зашедшего в туалет мальчика. Об этом сообщает местное издание New Straits Times (NST).
Инцидент произошел 11 февраля в столице азиатской страны Куала-Лумпуре. Когда шестилетний Хади отправился в ванную комнату и поднял крышку сиденья унитаза, его мгновенно атаковала змея.
— Я готовила на кухне и услышала, как сын закричал. Когда он выбежал из комнаты я увидела, что с него капает кровь, — поделилась произошедшим мать мальчика.
Ребенок сказал, что его укусила змея. Женщина вызвала скорую, медики обнаружили у ребенка следы укусов на руке и в паху. Напавшего на мальчика питона поймали и вывезли из квартиры змееловы, передает NST.
16 января в Сети появилось видео, в котором пятнистая змея длиной около 50 сантиметров выползла к посетителям московской гостиницы «Восход» во время завтрака. Испугавшиеся постояльцы гостиницы вызвали сотрудников экстренных служб.
Змея также выползла из вытяжки на кухне в квартире в районе Хорошево-Мневники. Хозяйка квартиры заметила гостя и сразу накрыла его плошкой, после чего вызвала спасателей. Как змея смогла попасть в вытяжку — до сих пор неизвестно.