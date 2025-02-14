В США детективы-любители на пять лет опередили полицию в расследовании

В США полицейские опознали останки девушки, пропавшей в 1989 году. Как пишет Daily Mail, энтузиасты в интернете сделали это на пять лет раньше профессионалов.

Студентка Калифорнийского университета Венди Абрамс-Нисикай города Колфакс полицейские нашли загадочные останки какой-то девушки. Тогда они не смогли опознать их. Сведения о находке, в том числе фотографии, появилась в новостях.

Только в 2023 году полицейские вернулись к делу Абрамс-Нисикайи. Они использовали сохранившиеся от останков из Колфакса ногти и сравнили их с образцами ДНК родственников пропавшей студентки. В январе полиции наконец удалось установить прямую связь между ним. Однако, как уверяет Daily Mail, детективы-любители с форума Websleuths опередили полицию в расследовании этого дела.

В 2020 году интернет-пользователи уже указывали на возможную связь между останками из Колфакса и Абрамс-Нисикайей. Они заметили схожесть во внешности девушек и их одинаковый рост, а также обратили внимание на татуировку в виде креста, которая была у обеих.

« У д и в л я ю с ь , п о ч е м у и х н и к т о н е с р а в н и в а е т , я у б е ж д е н , ч т о э т о о н а [ В е н д и А б р а м с - Н и с и к а й ] » , — п и с а л о д и н и з у ч а с т н и к о в ф о р у м а .

Тем не менее расследование дела пропавшей студентки продолжается. Ни профессионалы, ни любители пока не знают, что именно произошло с девушкой. Полиция заявила, что на Абрамс-Нисикайю кто-то напал и теперь предстоит выяснить, кто за этим стоит.

Ранее сообщалось, что полицейские в США нашли преступника, который расправился с женщиной 36 лет назад. Дело снова открыли благодаря появлению новых способов работы со следами ДНК.