Как в России разлюбили День святого Валентина

Когда-то весьма популярный в России День святого Валентина все больше впадает в немилость у россиян. Сейчас его уже связывают с «западной пропагандой» и стремятся так или иначе вытеснить из списка особенных дат. Что говорят о празднике в Госдуме и почему он все же может быть полезен — в материале «Газеты.Ru».

День святого Валентина последнее время регулярно предлагают заменить каким-то отечественным аналогом, например, Днем мягкой игрушки или Праздником дружбы и товарищества. Есть предложение совсем вычеркнуть 14 февраля из списка праздников в жизни российского общества.

«Есть такой подход, заместительная терапия. [Это как] когда наркомана отучают от наркотиков другими наркотиками. Бросать вредную привычку можно только усилием воли. Просто взять и бросить, не надо пытаться чем-то заменить», — заявил «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, отвечая на вопрос о своем отношении к популяризации иных праздников в ту же дату.

Негативная сторона Дня святого Валентина в том, что он превратился в чистый маркетинг, повод для бизнеса втридорога продать сопутствующие товары, пояснил депутат. По его мнению, хотя праздник имеет христианское, католическое происхождение , эта составляющая полностью потерялась.

« О н у т р а т и л л ю б ы е п р и з н а к и д у х о в н о г о п р а з д н и к а , д а ж е католическая церковь его не отмечает... Это такая звенящая пошлость. Это все равно как мириться с тем, что кто-то поет в караоке и безбожно фальшивит. Надо вытащить у него микрофон и все. Так и здесь, просто вырубить этот праздник [надо] и все», — высказался собеседник издания.

Вместо 14 февраля в России уже есть православный День Петра и Февронии, который проходит летом, напомнил Милонов. С 2008 года к нему приурочили День семьи, любви и верности. Как бы эту дату не пытались «замылить», постепенно она тоже набирает популярность в стране, считает депутат.

«Если кому-то хочется в этот день [14 февраля] непременно отпраздновать, предлагаю в этот день закрыть все секс-шопы в стране. Их продукцию свезти в большую яму и поджечь. Будет праздник весны. Можно водить [вокруг] хороводы», — предложил Милонов.

Настороженное отношение ко Дню святого Валентина крепнет и в регионах. Например минкульт Татарстана в этом году рекомендовал театрам, музеям и другим подведомственным учреждениям не проводить никаких мероприятий под этот повод (при этом само ведомство объяснило журналистам, что ничего не запрещало, а выдало «просто рекомендацию»). Сейчас школы и библиотеки «по обе стороны Урала, от Краснодарского края до Архангельска» анонсируют 14 февраля акции не ко Дню всех влюбленных, а в связи с Международным днем книгодарения, выяснил Daily Storm (при том, что, как и День святого Валентина, данный праздник изначально появился на Западе как идея американского библиотекаря).

По статистике, россияне в этот год и сами не горят желанием отмечать 14 февраля как какое-то особенное событие. Однако когда-то в России отношение к «чужеродной» дате как большинства рядовых граждан, так и властей было несколько другим.

От валентинки до «праздника убитого епископа»

Наибольшую популярность День святого Валентина приобрел в стране в двухтысячных, отмечает ВЦИОМ, регулярно проводящий соответствующие исследования. Еще в 2005 году 51% россиян считал 14 февраля праздником и поводом порадовать близких каким-то подарком, причем не только свою вторую половинку, но и друзей или родственников.

«Во многом [успешное распространение праздника] было обусловлено его новизной и восприятием как символа «европейской» романтики», — оценивает ВЦИОМ.

Сдержанно когда-то воспринимали 14 февраля и российские религиозные общины. В РПЦ еще в 2017 году говорили, что относятся к святому Валентину «с достаточным молитвенным и историческим уважением», хотя традиция праздновать его день в устоявшемся формате и выходит «за скобки» христианской веры.

« С а м а п о с е б е а к ц е н т у а ц и я н а р о м а н т и ч е с к о й в л ю б л е н н о с т и и ч у в с т в е н н о с т и н и к о г д а н е р а с с м а т р и в а л а с ь в и с т о р и ч е с к о й х р и с т и а н с к о й т р а д и ц и и к а к с а м о е п р о ч н о е о с н о в а н и е д л я б р а к а » , — у т о ч н я л п р о ф е с с о р М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а д е м и и и с е м и н а р и и , п р о т о и е р е й Максим Козлов.

В 2024 году глава РПЦ, патриарх Кирилл назвал 14 февраля праздником, который «импортирован с Запада», и призвал отказаться от подобных мероприятий, что «противоречат российским историческим, духовным, нравственным, религиозным принципам». В РПЦ также обращали внимание, что «никакого Валентина в святцах ???(перечень святых и праздников в православном календаре)?? не числится».

« И е с л и д а ж е о б р а т и т ь с я к к а т о л и ч е с к о й п р е д ы с т о р и и э т о г о п р а з д н и к а , н е в д а в а я с ь в д е т а л и , т о р е ч ь и д е т о н е к о е м е п и с к о п е , к о т о р ы й б ы л у б и т в о в р е м я п о к л о н е н и я я з ы ч е с к о й б о г и н е — п о к р о в и т е л ь н и ц е в с е х в л ю б л е н н ы х . С о г л а с и т е с ь , б ы л о б ы с т р а н н ы м п р а в о с л а в н о м у ч е л о в е к у о т м е ч а т ь п р а з д н и к , в о с н о в у к о т о р о г о л е г л а т а к а я и с т о р и я » , — у к а з а л и е р е й Г е о р г и й И б р а г и м о в , п р е д с т а в и т е л ь Х а б а р о в с к о й е п а р х и и .

По оценке ВЦИОМ, отношение россиян к 14 февраля изменилось из-за излишней коммерциализации даты, что утомило общество.

«Падение популярности заимствованного Дня всех влюбленных может рассматриваться как одно из проявлений тренда, характеризующегося возрождением интереса к исконно русской культуре и обращению к национальной идентичности», — отмечают социологи.

«Не отнимайте повод ходить на свидания»

Пусть День святого Валентина не исконно русский праздник, это не отменяет его возможной пользы для семейных отношений, полагают психологи.

«Конечно, для нас это является западной традицией, заимствованной. Но тем не менее я считаю, что это такая хорошая традиция, которая действительно работает на укрепление отношений как и семейных, так и любовных», — прокомментировала для «Газеты.Ru» психотерапевт и сексолог Елена Малахова.

Она отметила, что пары, которые отмечают этот праздник, зачастую заранее готовятся к нему и стремятся как-то удивить партнера, сделать ему приятное. Таким образом, День всех влюбленных способствует развитию и поддержанию отношений.

« С ч и т а ю , н у ж н ы й и в а ж н ы й п р а з д н и к , с а м о е г л а в н о е , ч т о о н н е с е т в с е б е о ч е н ь м н о г о п о л о ж и т е л ь н ы х э м о ц и й , к о т о р ы е п о л о ж и т е л ь н о в л и я ю т к а к н а к о м м у н и к а ц и ю с е м е й н у ю , и м е н н о т а к у ю в е р б а л ь н у ю , т а к и н а с е к с у а л ь н у ю . . . Э т о о ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы о т н о ш е н и я б ы л и к р е п к и м и и г а р м о н и ч н ы м и , н а д н и м и н а д о р а б о т а т ь » , — п о д ы т о ж и л а э к с п е р т .

Некоторые депутаты пытаются объединить уже прижившийся западный праздник и актуальный курс российских властей на укрепление «семейных ценностей» и повышение рождаемости. Первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева в прошлом году напомнила, что некоторые в честь Дня святого Валентина решаются сделать своей половинке предложение, что «точно повышает престиж института брака» и «немного» помогает росту рождаемости.