Когда уснувший на человеке кот становится уважительной причиной

«Забыл, куда иду». Названы самые необычные и распространенные объяснения опозданий на работу россиян
«Забыл, что трудоустроился...», «Засмотрелся на рассвет», «Испугался вставать», —сотрудникам отделов кадров в объяснительных, бывает, еще и не такое пишут. «Мослента» выяснила, какие самые распространенные и самые нестандартные причины опоздания на работу приводят обычно непунктуальные россияне.
Всякий бывал в ситуации, когда после опоздания на работу надо сесть и написать объяснительную. У Цоя об этом есть песня «Без десяти» со словами: «В объяснительной я напишу, что был у врача, а еще напишу, что часов по пути не встречал».
Для сотрудников отделов кадров такие сочинения на заданную тему — типовые документы, каких каждый день в работу поступает немало.
Но, несмотря на всю рутинность работы, специалисты собирают личные коллекции нестандартных объяснений.
Среди них сотрудники отечественных эйчар служб называют: «Забыл, куда иду», «Кони перегородили дорогу, пришлось уводить их в безопасное место» (что оказалось чистой правдой), «Любимая кошка окотилась — принимала роды», «Не в то такси сел», «Перепутал дни недели», «Порвались штаны по дороге на работу», «Пробка в метро», «Считаю, что если уснул котик утром на человеке и не дал уйти, то это уважительная причина», «Я устал».
При этом самые стандартные причины опозданий предсказуемы — пробки и жалобы на сбой в работе транспорта. Судя по опросу сервиса SuperJob, почти треть объяснительных (28 процентов), в качестве причины опоздания называет пробки на дорогах. Вторая по популярности причина (13 процентов) — «проспал». Перебоями в работе транспорта опоздание на работу объясняет десятая часть всех опрошенных.
Среди менее популярных объяснений — сломанные будильники (шесть процентов) и семейные проблемы, чаще всего — с детьми (пять процентов). Еще реже причиной опоздания называют аварию, поломку машины, плохое самочувствие или погоду.
В раздел «Другое» попали еще 11 процентов случаев. Среди самых популярных объяснений в этой категории — приключения с ключами (забыл, вспомнил, что не закрыл дверь — пришлось возвращаться), застрял в лифте, задержала полиция, похмелье, проблемы с домашними животными и с рабочей одеждой.