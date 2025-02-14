Когда уснувший на человеке кот становится уважительной причиной

«Забыл, что трудоустроился...», «Засмотрелся на рассвет», «Испугался вставать», —сотрудникам отделов кадров в объяснительных, бывает, еще и не такое пишут. «Мослента» выяснила, какие самые распространенные и самые нестандартные причины опоздания на работу приводят обычно непунктуальные россияне.

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Всякий бывал в ситуации, когда после опоздания на работу надо сесть и написать объяснительную. У Цоя об этом есть песня «Без десяти» со словами: «В объяснительной я напишу, что был у врача, а еще напишу, что часов по пути не встречал».

Для сотрудников отделов кадров такие сочинения на заданную тему — типовые документы, каких каждый день в работу поступает немало.

Н о , н е с м о т р я н а в с ю р у т и н н о с т ь р а б о т ы , с п е ц и а л и с т ы с о б и р а ю т л и ч н ы е к о л л е к ц и и н е с т а н д а р т н ы х о б ъ я с н е н и й .

Среди них сотрудники отечественных эйчар служб называют: «Забыл, куда иду», «Кони перегородили дорогу, пришлось уводить их в безопасное место» (что оказалось чистой правдой), «Любимая кошка окотилась — принимала роды», «Не в то такси сел», «Перепутал дни недели», «Порвались штаны по дороге на работу», «Пробка в метро», «Считаю, что если уснул котик утром на человеке и не дал уйти, то это уважительная причина», «Я устал».

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При этом самые стандартные причины опозданий предсказуемы — пробки и жалобы на сбой в работе транспорта. Судя по опросу сервиса SuperJob, почти треть объяснительных (28 процентов), в качестве причины опоздания называет пробки на дорогах. Вторая по популярности причина (13 процентов) — «проспал». Перебоями в работе транспорта опоздание на работу объясняет десятая часть всех опрошенных.

С р е д и м е н е е п о п у л я р н ы х о б ъ я с н е н и й — с л о м а н н ы е б у д и л ь н и к и ( ш е с т ь п р о ц е н т о в ) и с е м е й н ы е п р о б л е м ы , ч а щ е в с е г о — с д е т ь м и ( п я т ь п р о ц е н т о в ) . Е щ е р е ж е п р и ч и н о й о п о з д а н и я н а з ы в а ю т а в а р и ю , п о л о м к у м а ш и н ы , п л о х о е с а м о ч у в с т в и е и л и п о г о д у .

В раздел «Другое» попали еще 11 процентов случаев. Среди самых популярных объяснений в этой категории — приключения с ключами (забыл, вспомнил, что не закрыл дверь — пришлось возвращаться), застрял в лифте, задержала полиция, похмелье, проблемы с домашними животными и с рабочей одеждой.