Как тамбовский волк стал «товарищем» советских уголовников

Выражение «Тамбовский волк тебе товарищ» относится к числу самых устойчивых фразеологизмов в нашей речи. Сейчас это выражение употребляется, чаще всего, в шутливом ключе, однако, еще относительно недавно все понимали, что этими словами милиционеры и охранники в лагерях «ставили на место» заключенных и подследственных.

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В городе Тамбове установлен, на радость туристам, памятник Тамбовскому волку. Этот зверь настолько прочно вошел в сознание россиян, как символ региона, что забытым оказался старинный герб Тамбова, на котором изображен вовсе не волк, а пчелиный улей.

Откуда же в таком случае, взялся волк? И почему он – не товарищ законопослушным гражданам?

Кому товарищ тамбовский волк?

Этот фразеологизм возник относительно недавно. Во всяком случае, В. Даль, составитель известного словаря, о нем ничего нам не поведал.

На слуху советского человека эта фраза прозвучала впервые, как уверяют кинокритики, в фильме 1956 года «Дело Румянцева» (режиссер И. Хейфиц, сценарий – И. Хейфиц и Ю. Герман). Шофер Саша Румянцев, которому «шьют дело», обращается к милиционеру: «Товарищ капитан!». «Тамбовский волк тебе товарищ!» — грубо обрывает его капитан. В 1973 году на экраны выходит комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В сцене допроса Иоанн Грозный говорит милиционеру: «Да скажи, какая вина на мне боярин!», на что получает ответ: «Тамбовский волк тебе боярин!». И вся страна догадливо смеется, прекрасно понимая подтекст этой шутки.

Вот и вся небогатая литературная история известного фразеологизма. Однако, не все так просто. У тамбовского волка есть один, если не товарищ, то родственник — брянский волк.

У этой зверюги история несколько более долгая, чем у тамбовского волка, она восходит к 30-м годам прошлого столетия.

Польский коммунист Жак Росси, отсидевший в общей сложности 14 лет в ГУЛАГе, оставил книгу о своем пребывании в лагерях, которая называется «Справочник по ГУЛАГу». Там есть такие строчки: «Вольнонаемный, которого зэк осмелился бы называть товарищем», обычно отвечает: «Волк в брянском лесу тебе товарищ, а не я!».

Поэт, исполнитель авторской песни Юз Алешковский в своей песне о Сталине тоже использует это выражение:

« Т о в а р и щ С т а л и н , В ы б о л ь ш о й у ч е н ы й , В я з ы к о з н а н ь и з н а е т е В ы т о л к , А я п р о с т о й с о в е т с к и й з а к л ю ч е н н ы й , И м н е т о в а р и щ — с е р ы й б р я н с к и й в о л к » .

На брянщине и по сей день водятся (в заповеднике «Брянский лес») весьма свирепые волки. В прежние времена они причиняли немало хлопот и крестьянам, и путешественникам. Любить этих животных было не за что, неудивительно, что слово «волк» приобрело отрицательную коннотацию. Это особенно подчеркивается таким вариантом известного выражения: «Твои товарищи корову в овраге доедают». Понятно же, что волк – это разбойник и душегуб. Уголовник, одним словом.

Но почему же тогда «тамбовский»?

Тамбовский краевед Иван Овсянников выдвинул интересную версию «переноса» волка из Брянска в Тамбов. На рубеже XIX – XX веков многие крестьяне уходили в города на заработки. Тамбовские мужики не были исключением. А поскольку они были особенно охочи и жадны до работы, соглашаясь трудиться едва ли не за копейки, то перебивали работу у местных трудяг. Поэтому-то столичные жители и говорили, глядя на рыскающих в поисках заработка тамбовчан: «Вот, волки тамбовские понаехали!».

Некоторые относят появление идиомы «тамбовский волк» к еще более давним временам. При Петре I отсюда, из-под Тамбова, доставляли в столицу волчьи шкуры, которые хорошо покупали английские негоцианты.

Есть и еще одна версия. В 1920-21 годах на Тамбовщине развернулось крестьянское восстание против большевиков. И вроде бы именно так, словами «тамбовский волк тебе товарищ!» отвечали каратели крестьянам, пытавшимся использовать советское обращение.

Версии интересные, но довольно спорные, особенно та, в которой речь идет о торговле волчьими шкурами во времена Петра. Она совершенно не объясняет, почему в XIX веке это выражение не использовалось.

Можно предположить, что дело в другом. Волк сменил «прописку» с Брянска на Тамбов по воле сценаристов фильма «Дело Румянцева». И Герман, и Хейфиц, знавшие реалии жизни в СССР 30-х годов, слышали и выражение «брянский волк», прекрасно понимали его значение. Однако в сценарии использовали слова «тамбовский волк».

Почему? На этот вопрос, наверное, смогли бы ответить только они сами. Может быть, перепутали. А возможно, решили не использовать оригинальную версию поговорки, чтобы не нарваться на неприятности из-за сопоставления с ГУЛАГом. И так фильм «Дело Румянцева» ругали за то, что он очерняет облик советского милиционера.