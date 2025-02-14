Как кошки попали в Китай

Генетики определили, как и когда домашние кошки попали в Китай
Одно из первых упоминаний кошек в истории Китая было ужасающим. В свои последние минуты супруга третьего императора китайской династии Тан Сяо подумала о кошках. Она конфликловала с другой царственной наложницей, У Цзэтянь, впоследствии ставшей императрицей в середине VII века. Цзэтянь обвинила Сяо в колдовстве, приказала отрубить ей руки и ноги, а тело бросить в большой кувшин с вином. Перед смертью Сяо произнесла жуткую угрозу: «В следующей жизни я стану кошкой, а У Цзэтянь — мышью. И я схвачу ее за глотку, чтобы отомстить!»
Долгое время оставалось загадкой, как и когда домашние кошки добрались до Восточной Азии. Однако анализ крупнейшей коллекции древних костей кошек в Китае, опубликованный на сервере препринтов bioRxiv, предполагает, что домашние коты могли попасть в страну около 600 года н. э., через несколько сотен лет после своего появления в Европе. Судя по всему, их привезли западные купцы по знаменитому Шелковому пути, пишет служба новостей Science.
Еще недавно ученые предполагали, что некоторые кошки могли быть одомашнены в самом Китае. В 2013 году исследователи сообщили, что кости, найденные в деревне Куанхучунь, датируемой возрастом 5000 лет, принадлежат мелким котам, жившим в тесной близости с людьми. Один из них, судя по изношенным зубам, дожил до глубокой старости, что предполагает заботу о нем со стороны человека. Эти кошки, вероятно, не были полностью одомашнены, но могли находиться на «пороге одомашнивания».
Однако эти коты оказались генетически совсем не связанными с нынешними домашними кошками (Felis catus), живущими в домах китайцев. Современные эволюционировали из африканских диких кошек (Felis silvestris lybica) на Ближнем Востоке. Кошки из Куанхучунь были родственниками бенгальских (Prionailurus bengalensis) — небольших диких хищников.
Чтобы понять, как домашние кошки попали в Китай, Юй Хань, зооархеолог из Пекинского университета, собрала 22 кости кошек со всей страны, включая одну из Куанхучунь. Коллекция охватывает время с 3500 года до н. э. до 500 лет назад. Это все известные древние останки кошек из Китая.
Четырнадцать из них, по результатам ДНК-анализа, принадлежат домашним кошкам и имеют генетическую подпись митохондриальной ДНК, известную как клада IV-B. Такая подпись редко встречается в Западной Евразии, но совпадает с древними останками домашней кошки найденной в средневековом городе Джанкент в Казахстане. Это животное, жившее между 775 и 940 годами — самая древняя домашняя кошка, найденная на Шелковом пути. Самая древняя домашняя кошка из китайских образцов — из Тунванчэн, древнего города на северо-западе Китая. Это был важный центр вдоль Шелкового пути. Кости датируются тем же периодом, животное было генетически наиболее близко к джанкентской кошке.
«Это, вместе с фактом бурного роста торговли между Востоком и Западом в ту эпоху, указывает на то, что кошки прибыли в Китай по Шелковому пути. Раньше это было только предположением. Теперь у нас есть первые научные доказательства», — говорит Шу-Цзинь Ло, генетик из Пекинского университета, руководитель исследования.
Все же, почему купцы, которые преодолевали огромные расстояния, чтобы доставить шелк, специи и другие товары, также возили кошек? И здесь генетика может дать ответы. ДНК самых древних китайских костей показывает, что кошки были короткошерстными с длинными хвостами либо чисто белыми, либо расцветки табби с белыми пятнами.
«Такой кот был, по-видимому, изысканным, экзотическим питомцем. Такого рода кошки высоко ценились при дворе: принцесса Цюнхуа, жившая в начале X века, держала двух кошек с белыми пятнами, которых она назвала Сянчань Ну и Куньлунь Дацзи — исключительно поразительные и экстравагантные имена. Даже сегодня китайские кошки имеют больше белой шерсти, чем их сородичи в других частях мира, и это может быть связано с особым местом, которое этот цвет занимает в китайской культуре», — поясняет Ло.
Торговля с Китаем по Великому шелковому пути достигла своего пика около 600 года, так что Ло сильно сомневается, что домашние кошки прибыли в страну раньше этого времени.
Что же касается бенгальских кошек в качестве домашних питомцев, анализ образцов показывает, что они перестали жить в Китае около 150 года н. э. Примерно в это время пала восточноханьская династия, начался период междоусобиц и засух, население древнего Китая уменьшилось. Леопардовые кошки, жившие среди людей, возможно, снова ушли в дикую природу.