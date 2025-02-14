Как кошки попали в Китай

Одно из первых упоминаний кошек в истории Китая было ужасающим. В свои последние минуты супруга третьего императора китайской династии Тан Сяо подумала о кошках. Она конфликловала с другой царственной наложницей, У Цзэтянь, впоследствии ставшей императрицей в середине VII века. Цзэтянь обвинила Сяо в колдовстве, приказала отрубить ей руки и ноги, а тело бросить в большой кувшин с вином. Перед смертью Сяо произнесла жуткую угрозу: «В следующей жизни я стану кошкой, а У Цзэтянь — мышью. И я схвачу ее за глотку, чтобы отомстить!»

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Долгое время оставалось загадкой, как и когда домашние кошки добрались до Восточной Азии. Однако анализ крупнейшей коллекции древних костей кошек в Китае, опубликованный на сервере препринтов bioRxiv, предполагает, что домашние коты могли попасть в страну около 600 года н. э., через несколько сотен лет после своего появления в Европе. Судя по всему, их привезли западные купцы по знаменитому Шелковому пути, пишет служба новостей Science.

Еще недавно ученые предполагали, что некоторые кошки могли быть одомашнены в самом Китае. В 2013 году исследователи сообщили, что кости, найденные в деревне Куанхучунь, датируемой возрастом 5000 лет, принадлежат мелким котам, жившим в тесной близости с людьми. Один из них, судя по изношенным зубам, дожил до глубокой старости, что предполагает заботу о нем со стороны человека. Эти кошки, вероятно, не были полностью одомашнены, но могли находиться на «пороге одомашнивания».

Однако эти коты оказались генетически совсем не связанными с нынешними домашними кошками (Felis catus), живущими в домах китайцев. Современные эволюционировали из африканских диких кошек (Felis silvestris lybica) на Ближнем Востоке. Кошки из Куанхучунь были родственниками бенгальских (Prionailurus bengalensis) — небольших диких хищников.

Чтобы понять, как домашние кошки попали в Китай, Юй Хань, зооархеолог из Пекинского университета, собрала 22 кости кошек со всей страны, включая одну из Куанхучунь. Коллекция охватывает время с 3500 года до н. э. до 500 лет назад. Это все известные древние останки кошек из Китая.

Четырнадцать из них, по результатам ДНК-анализа, принадлежат домашним кошкам и имеют генетическую подпись митохондриальной ДНК, известную как клада IV-B. Такая подпись редко встречается в Западной Евразии, но совпадает с древними останками домашней кошки найденной в средневековом городе Джанкент в Казахстане. Это животное, жившее между 775 и 940 годами — самая древняя домашняя кошка, найденная на Шелковом пути. Самая древняя домашняя кошка из китайских образцов — из Тунванчэн, древнего города на северо-западе Китая. Это был важный центр вдоль Шелкового пути. Кости датируются тем же периодом, животное было генетически наиболее близко к джанкентской кошке.

« Э т о , в м е с т е с ф а к т о м б у р н о г о р о с т а т о р г о в л и м е ж д у В о с т о к о м и З а п а д о м в т у э п о х у , у к а з ы в а е т н а т о , ч т о к о ш к и п р и б ы л и в К и т а й п о Ш е л к о в о м у п у т и . Р а н ь ш е э т о б ы л о т о л ь к о п р е д п о л о ж е н и е м . Т е п е р ь у н а с е с т ь п е р в ы е н а у ч н ы е д о к а з а т е л ь с т в а » , — г о в о р и т Ш у - Ц з и н ь Л о , г е н е т и к и з П е к и н с к о г о у н и в е р с и т е т а , р у к о в о д и т е л ь и с с л е д о в а н и я .

Все же, почему купцы, которые преодолевали огромные расстояния, чтобы доставить шелк, специи и другие товары, также возили кошек? И здесь генетика может дать ответы. ДНК самых древних китайских костей показывает, что кошки были короткошерстными с длинными хвостами либо чисто белыми, либо расцветки табби с белыми пятнами.

« Т а к о й к о т б ы л , п о - в и д и м о м у , и з ы с к а н н ы м , э к з о т и ч е с к и м п и т о м ц е м . Т а к о г о р о д а к о ш к и в ы с о к о ц е н и л и с ь п р и д в о р е : п р и н ц е с с а Ц ю н х у а , ж и в ш а я в н а ч а л е X в е к а , д е р ж а л а д в у х к о ш е к с б е л ы м и п я т н а м и , к о т о р ы х о н а н а з в а л а С я н ч а н ь Н у и К у н ь л у н ь Д а ц з и — и с к л ю ч и т е л ь н о п о р а з и т е л ь н ы е и э к с т р а в а г а н т н ы е и м е н а . Д а ж е с е г о д н я к и т а й с к и е к о ш к и и м е ю т б о л ь ш е б е л о й ш е р с т и , ч е м и х с о р о д и ч и в д р у г и х ч а с т я х м и р а , и э т о м о ж е т б ы т ь с в я з а н о с о с о б ы м м е с т о м , к о т о р о е э т о т ц в е т з а н и м а е т в к и т а й с к о й к у л ь т у р е » , — п о я с н я е т Л о .

Торговля с Китаем по Великому шелковому пути достигла своего пика около 600 года, так что Ло сильно сомневается, что домашние кошки прибыли в страну раньше этого времени.

Что же касается бенгальских кошек в качестве домашних питомцев, анализ образцов показывает, что они перестали жить в Китае около 150 года н. э. Примерно в это время пала восточноханьская династия, начался период междоусобиц и засух, население древнего Китая уменьшилось. Леопардовые кошки, жившие среди людей, возможно, снова ушли в дикую природу.