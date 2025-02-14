Запад против СССР: история бесконечных экономических санкций

Санкции, под которые попала сейчас Россия, далеко не первый случай экономической блокады страны. История взаимоотношений СССР и стран Запада — это история всевозможных санкций и ограничений. За исключением нескольких лет Великой Отечественной войны, Союз находился в состоянии экономической войны с доброй половиной мира. Как происходило это давление и каким образом страна выходила из положения?

Противостояние СССР и капиталистических стран почти не прекращалось. Менялись правители, политическая обстановка и элиты, а ограничения оставались. Чтобы избежать экономического краха, страна была вынуждена производить все, от гвоздя до ракетного двигателя, самостоятельно. Получалось это не всегда хорошо, но другого выхода не было.

Советская Россия и Антанта

Первые санкции против молодой республики ввели сразу же после ее основания. В 1917 году большевики поддержали сепаратные переговоры с кайзеровской Германией. В 1918 году подписали Брестский договор, и Россия вышла из Первой мировой войны.

После этого западу было отказано в выплате долгов Российской империи, а все предприятия, принадлежащие зарубежным компаниям, национализировали. Это привело к тому, что экс-союзники России по Антанте ввели экономические санкции и разорвали все взаимоотношения с республикой.

У России остался один, очень сомнительный экономический партнер — Германия. Но и немцы вскоре присоединились к блокаде, так как после поражения были зависимы от соседей по Европе. Из-за санкций страна понесла колоссальный ущерб. Если оборот Москвы в 1918 году составлял 88,9 млн руб., то уже к 1919 он едва дотягивал до 2,6 млн руб.

Но даже в таких сложных условиях экономика СССР развивалась. В 1929 году был взят курс на индустриализацию страны и прогресс стал ошеломляющим. Подъем производств вызвал интерес многих зарубежных компаний и они начали сотрудничать с Союзом.

Противостояние с США

Самым непримиримым врагом России были США. В июле 1930 года за океаном обвинили Союз в сознательном занижении цен на мировом рынке, то есть в демпинге. К этому моменту СССР уже лидировал на рынке марганца, угля, асбеста и даже спичек. К США вскоре присоединилась Франция, обвинившая Союз во вмешательстве в свои внутренние дела. Французам не нравилось то, что большевики спонсировали их компартию через Коминтерн.

Торговлю с СССР не прекратили, но значительно увеличили ввозные пошлины. Это привело к резкому подорожанию экспортной продукции. К процессу подключились Югославия, Бельгия, Венгрия и Румыния. В результате товары и сырье из Союза стали менее конкурентоспособными, чем были.

В 1931 году Штаты нанесли новый удар по экономике страны. Они запретили импорт пиломатериалов из европейской части СССР — Кольского полуострова, Карелии, Северной и Зырянской областей. Правда, в этот раз все было справедливо — за океаном отказались принимать лес, полученный трудом десятков тысяч заключенных лагерей.

В 30-е годы экономика Союза была уже не такой хрупкой, как за 10 лет до этого, и пострадала меньше. Экспорт снизился с 813 млн до 636 млн рублей, но это не было катастрофой. В 1933 году санкции ввела Великобритания, связав их со шпионским скандалом. Последние довоенные ограничения в сфере экономики последовали опять со стороны США. В Штатах осудили «агрессию против Финляндии».

Так называемое «моральное эмбарго» коснулось продукции военного и двойного назначения. Москве перестали поставлять вооружение, самолеты и узлы для их ремонта. В 1941 году американцы поняли, что СССР их мощный союзник в борьбе с Гитлером и ограничения были немедленно сняты.

За железным занавесом

Но после окончания Второй мировой войны экономическое давление на Союз продолжили. В этот раз американцы добавили еще и технологическую блокаду. Они лишили Россию доступа ко многим передовым разработкам, но это не стало катастрофой. СССР вывез из Германии достаточно оборудования и технологий, чтобы некоторое время развивать автономно от Запада.

В военных, энергетических и космических технологиях Союз не уступал Западу. В сфере освоения космоса Страна Советов была впереди всего мира, используя только отечественные продукты и разработки. И это несмотря на то, что Штаты в послевоенное время удвоили усилия, направленные на разрушение советской экономики, науки и военно-промышленного комплекса.

В 1948 году ограничения коснулись и ближайших союзников СССР по соцлагерю. США запретили экспорт оборудования, вооружений и стратегического сырья странам Восточной Европы. В 1949 году американцами был даже создан КОКОМ (Координационный комитет по экспортному контролю). Эта организация занималась надзором за поставками товаров Союзу и его партнерам со стороны Запада.

К КОКОМ присоединились 17 стран, среди которых были США, Австралия, Канада, Япония, Бельгия, Великобритания, Дания, ФРГ, Франция. Еще 6 стран, не вступившие в организацию, поддержали ее политику. Основной целью КОКОМ было торможение развития СССР по основным направлениям экономического и технического развития. Одним из основных правил КОКОМ была задержка поставок любой продукции на 4 года, после ее серийного выхода в любой стране блока.

Газовые войны

Очередной шквал санкций обрушился на Союз в 60-е годы. В это время страна строила газопровод «Дружба», который должен был поставлять природный газ в ФРГ. Развитие внешней торговли СССР газом и нефтью не входило в планы американцев. Сначала они заставили западный мир ввести запрет на поставку Москве стальных труб большого диаметра. Ограничение действовало до 1973 года, пока топливный кризис не заставил американцев и их друзей отменить санкции.

В начале 80-х все вернулось на круги своя, и экономические гайки снова стали плотно закручивать. В этот раз причиной стала война в Афганистане, которую вел Советский Союз. Кроме энергетического, было введено и «зерновое эмбарго». При этом эксперты отмечали, что санкции были малоэффективными. Чтобы найти слабое место противника, Рейган вводил одно эмбарго за другим.

Американцами и некоторыми их ближайшими союзниками была бойкотирована Олимпиада-80. В 1981 году было запрещено поставлять в СССР любое нефтегазовое оборудование и электронику. Этот пакет санкций должен был нарушить планы Союза по строительству газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Но в этот раз взбунтовалась Европа, для которой советский газ был жизненно важным. В итоге требования США многие компании просто игнорировали.

В 1981 году также были запрещены полеты лайнеров «Аэрофлота» за океан. Возобновились они только в 1986, когда в разгаре была перестройка. В начале 90-х годов Запад все же достиг своих целей — огромная империя треснула по швам и развалилась. В этом роль санкций была незначительной. Гораздо сильнее подкосили Союз внутренние проблемы, назревшие в политической и социальной сферах. Гиганта, десятилетиями выдерживавшего натиск санкций и эмбарго, добили свои же элиты.