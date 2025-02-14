Как летчица-«робинзон» выжила после катастрофы «Родины»

В 1938 году Советский Союз был потрясён невероятной историей лётчицы Марины Расковой. Во время перелёта на Дальний Восток ей пришлось выпрыгнуть с парашютом посреди тайги. Женщина плутала по лесам и болотам 10 суток, пока ей не удалось выйти к людям. Несколько раз она была на волосок от гибели, однако сумела выжить.

Полёт за мировым рекордом

Осенью 1938 года три знаменитые советские лётчицы – Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова – задумали совершить беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток на самолёте АНТ-37 «Родина». Пресса называла предприятие «дерзким» – как из-за длительности воздушного пути, так и из-за того, что экипаж самолёта состоял исключительно из женщин. Советским лётчицам предстояло побить рекорд француженки Андре Дюпейрон, которая в мае 1938 года пролетела без посадки 4360 километров.

Полёт «Родины» продолжался почти сутки, за это время самолёт преодолел 6450 километров. Долетев 25 сентября до Тугурского залива Охотского моря, экипаж повернул на юг, чтобы сесть в Комсомольске-на-Амуре. Но дотянуть до аэродрома не удалось. К кабине загорелась красная лампочка, показывавшая, что топливо на исходе. Оставался единственный выход – садиться на болото. При посадке самолёт мог опрокинуться, и в этом случае больше всех рисковала жизнью Раскова, чья штурманская кабина находилась в задней части фюзеляжа. Гризодубова приняла отчаянное решение и приказала Расковой прыгать с парашютом с высоты семи тысяч метров. Штурман рассердилась на командира и даже, как она вспоминала, показала ей кулак. Однако приказа не ослушалась.

10 дней в тайге

Хотя Марина Раскова совершала лишь третий прыжок в своей жизни, ей удалось успешно приземлиться на сосну. Когда 26-летняя девушка слезла на землю, она поняла, что оказалась в трудной ситуации.

« Н е о б и т а е м а я н а с о т н и и т ы с я ч и к и л о м е т р о в т а й г а . В к а р м а н е у Р а с к о в о й р е в о л ь в е р , к о р о б к а н е п р о м о к а е м ы х с п и ч е к , д в е п л и т к и ш о к о л а д а и с е м ь м я т н ы х к о н ф е т . В т а к о м п о л о ж е н и и н е б ы л н и о д и н и з о п и с а н н ы х в р о м а н а х р о б и н з о н о в » , – п и ш е т Н и к о л а й В е р з и л и н в к н и г е « П о с л е д а м Р о б и н з о н а » .

Расковой нужно было либо самой выйти к севшему самолёту, либо подавать сигналы, чтобы её нашли другие члены экипажа. Она слышала выстрелы Осипенко и Гризодубовой и сама стреляла в воздух, а затем стала продвигаться к предполагаемому месту посадки «Родины». Путь преграждали километры болот.

Раскова экономила скудную провизию, съедая в день лишь по одной конфете и два кусочка шоколада «Золотой ярлык». От усталости и голода амуниция стала казаться ей тяжёлой. Лётчица сбросила с себя одежду и основную часть пути проделала в егерском белье и шерстяном свитере.

Голод женщина утоляла преимущественно ягодами – рябиной и клюквой. Однажды она попыталась приготовить на костре сыроежки, но по неосторожности устроила лесной пожар. Страдала лётчица и из-за нехватки воды. Поначалу она пробовала лизать росу с деревьев, но затем ей стали попадаться лесные водоёмы. Однажды Раскова чуть не утонула, провалившись по шею в скрытое слоем почвы озерцо.

« В с п о м и н а ю к а д р и з к и н о ф и л ь м а « Д е в у ш к а с К а м ч а т к и » и д е й с т в у ю т о ч н о т а к , к а к г е р о и н я э т о г о ф и л ь м а , – о п и с ы в а л а Р а с к о в а э т о т с л у ч а й в к н и г е « З а п и с к и ш т у р м а н а » . – Б е р у п а л к у в о б е р у к и , н а к и д ы в а ю п а л к у с р а з у н а н е с к о л ь к о к о ч е к и т а к и м о б р а з о м п о д т я г и в а ю с ь . С б о л ь ш и м т р у д о м у д а ё т с я в ы б р а т ь с я и з в о д ы » .

Поход осложнялся тем, что на болотистой местности разводить костёр и сушить одежду удавалось не всегда. Однако самым страшным испытанием для лётчицы стала встреча с медведем, который внезапно поднялся из кустарника в 15 метрах от девушки. Сначала её парализовал страх, но затем Раскова воспряла духом и сделала несколько выстрелов из «Вальтера». Резкие звуки напугали зверя.

« О г л я д ы в а ю с ь н а б е г у : б е д н ы й м и ш к а , п е р е в а л и в а я с ь с б о к у н а б о к н а с в о и х ч е т ы р ё х л а п а х , у л е п ё т ы в а е т о т м е н я в о в с ю п р ы т ь , о с т а в л я я п о д о р о г е с л е д ы » , – в с п о м и н а л а Р а с к о в а .

Слава

Советская власть, спасая престиж широко разрекламированного авиаперелёта, бросила на розыски лётчиц целую поисковую армию. Дальневосточную тайгу прочёсывали в общей сложности шесть тысяч человек.

Первыми поисковики обнаружили Гризодубову и Осипенко. Расковой же на другой день удалось самостоятельно выйти к месту посадки самолёта. Она рассказывала, что 5 октября, в ночь накануне спасения, видела сон, в котором к ней в тайге подошёл сам товарищ Сталин. Медицинская помощь ей почти не потребовалась – врачи лишь смазали ссадины йодом. Восхищаясь подвигом Расковой, газета «Известия» в выпуске от 8 октября процитировала мнение следопытов-охотников:

« Н е т о л ь к о ж е н щ и н е , н о и с а м о м у з д о р о в о м у о х о т н и к у ч а с т о н е п о д с и л у т о , ч т о в ы н е с л а М а р и н а Р а с к о в а » .

Опыт выживания девушки, которая тут же получила звание Героя Советского Союза, вдохновлял многих партизан Великой Отечественной войны, скрывавшихся в лесах. Сама Раскова, занимавшаяся в военные годы формированием и обучением женских авиаполков, погибла в начале 1943 года на Волге.