Верный соратник Сталина: кем был первый красный офицер Советского Союза

В 1930-х именем этого человека было названо много городов и населенных пунктов. Он был один из самых легендарных военачальников СССР, а вместе с тем одним из самых человечных фигур. Неслучайно именно ему досталась искренняя любовь и уважение простого народа, в том числе и рядовых красноармейцев, к чьим обращениям маршал всегда относился внимательно. Климент Ворошилов — государственный деятель, который был активным участником Гражданской войны и в числе первых удостоился звания маршала Советского Союза. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне MIR24.TV публикует цикл статей о военных маршалах. Читайте в материале — о противоречивой личности Климента Ворошилова, которую до сих пор обсуждают историки.

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«Дело революции

Родился Климент Ворошилов 4 февраля 1881 года в семье батраков Ефрема и Марии Ворошиловых и с детства познал тяжелый труд. Несмотря на суровое детство он сумел сохранить доверие к людям и умение видеть в них хорошее, что впоследствии принесет ему широкую популярность.

Окончив два класса земской школы, в возрасте 15 лет, он пошел трудиться на завод. Здесь Ворошилов приобщился к марксистским идеям и стал активным революционером. Участвовал и в Первой русской революции 19051907 годов, и в революции 1917 года. Ворошилов о себе писал: «Я — рабочий, слесарь по профессии, и не имею специальной военной подготовки. Я не служил в старой, царской армии... В Красной Армии работаю с марта 1918 г., но уже с ноября 1917 г. я был на военной работе в качестве революционного «градоначальника Ленинграда.

« В 1 9 0 4 р а б о ч и й В о р о ш и л о в в с т у п а е т в с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к у ю п а р т и ю и в с к о р е с т а н о в и т с я о д н и м и з с а м ы х я р к и х б о л ь ш е в и с т с к и х а г и т а т о р о в , з а в л е к а я в « д е л о р е в о л ю ц и и б о л ь ш и е м а с с ы р а б о ч и х и к р е с т ь я н . С о с в о е й с у п р у г о й Климент Ефремович прожил вместе почти 50 лет. Не имея возможность завести своих детей, в 1925-м супруги взяли на воспитание осиротевших детей другого героя Гражданской войны Михаила Фрунзе — Тимура и Татьяну. Еще раньше, в бурные годы Гражданской войны, Климент Ефремович усыновит четырехлетнего Петю, которого он заберет из царицынского детдома.

До 1917 года Ворошилов переживет и многочисленные аресты, и ссылки в Приполярье. А уже летом 1918-го Ворошилов командовал группой войск при обороне Царицына, где познакомился и сблизился со Сталиным. В августе — сентябре 1918 года Ворошилов — член Военного совета Северо-Кавказского военного округа, в сентябре — октябре 1918 г. — член Реввоенсовета (РВС) и помощник командующего Южного фронта. В октябре — декабре 1918 г. командовал 10-й армией. В марте 1919-го входил в «военную оппозицию, требуя изгнать из армии всех военспецов и построить Красную армию исключительно на милиционной основе, подчиненной «революционной дисциплине.

« М о ж е т б ы т ь , э т о у д е л к а ж д о г о ч е л о в е к а в п р е к л о н н о м в о з р а с т е — в с п о м и н а т ь м о л о д о с т ь , л у ч ш у ю п о р у с в о е й ж и з н и . Н о , ч е с т н о е с л о в о , м н е в с е г о д о р о ж е и м е н н о э т и г о д ы . Г о д ы б о р ь б ы , у с п е х о в и п о р а ж е н и й , в о з м у ж а н и я и н а к о п л е н и я р е в о л ю ц и о н н о г о о п ы т а . Р а д и н и х с т о и л о ж е р т в о в а т ь в с е м : м о л о д о с т ь ю и с а м о й ж и з н ь ю , — н а п и ш е т ч е р е з п о л в е к а в с в о и х в о с п о м и н а н и я х Ворошилов.

Стоял у истоков создания Красной армии

Климент Ворошилов стоял у истоков создания Красной армии в СССР и долгое время занимал высшие командные посты. Ворошилов был верным соратником Сталина, всегда и во всем поддерживал его. В 1935 году в СССР было введено звание маршала, которое получали военнослужащие проявившие выдающиеся способности в деле руководства войсками. В том же году — одним из первых высших военачальников СССР — звание маршала получил и Климент Ефремович. Среди его высоких наград — звание Героя Советского Союза, эту награду он получил дважды, а также в 1960 году был удостоен звания Герой Социалистического Труда.

Во время Гражданской войны и ковалась его военная доблесть. Как это было, рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина.

Ворошилов был организатором 1-й Конной армии, которая одержала ряд побед над белогвардейцами. Современники отмечали решительность и упорство командующего. После кончины Фрунзе в 1925-м Ворошилов был назначен Наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР. В 1934-1940 годы был Наркомом обороны СССР.

В годы Великой Отечественной войны Ворошилов был членом Государственного комитета обороны, главнокомандующим войсками Северо-Западного направления (до 5 сентября 1941-го), представителем Ставки по формированию войск (сентябрь 1941-го — февраль 1942 года), представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте (февраль — сентябрь 1942 года).

Осенью 1942 года занимал пост главнокомандующего партизанским движением. В январе 1943-го — координировал действия войск Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда. В том же году сопровождал Сталина на Тегеранскую конференцию. В декабре 1943-го был направлен в отдельную Приморскую армию для участия в разработке плана операции по освобождению Крыма и организации взаимодействия сухопутных войск с флотом.

« С р е д и и с т о р и к о в н е у т и х а ю т с п о р ы о р о л и Ворошилова в подготовке к Великой Отечественной войне. Одни называют его консерватором и обвиняют в нежелании модернизировать армию и оснащать техникой; говорят о том, что он по старинке выступал за кавалерию. Отрадно, что многие современные историки встают на защиту маршала и отмечают, что в условиях бездорожья кавалерия была жизненно необходима, отмечая, что в немецкой армии с 1942-го также стали восстанавливать соединения кавалеристов. Продолжая тему противоречивой оценки деятельности Ворошилова накануне и в годы Великой Отечественной войны нужно сказать о неудачах советско-финской войны и Ленинградского фронта, которым командовал маршал накануне блокады. Оба раза Сталин отзывал Ворошилова с высших постов, но назначал на другие должности, где Климент Ефремович по-настоящему проявлял свой управленческий талант.

В 1943 году, когда был достигнут коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, Ворошилов возглавил «Комиссию по вопросам перемирия. На этом посту Климент Ефремович проявил свою гуманность по отношению к врагам. Задумываясь об устройстве послевоенного мира и проведении мероприятий по демилитаризации Германии, он говорил о необходимости исходить из того, что немцы после капитуляции останутся все же людьми.

Конечно же, и о бойцах Красной армии Ворошилов всегда заботился по-отечески, говорит историк Юлия Надехина. Так, например, он старался воспитать среди военнослужащих чистоплотность.

« Н а р я д у с б о е в о й т а к т и ч е с к о й п о д г о т о в к о й н а м с л е д о в а л о б ы в в е с т и м о д у у с т р а и в а т ь с о с т я з а н и я п о у м ы в а н и ю н а ш и х ф и з и о н о м и й , т а к , ч т о б ы о н и у н а с б ы л и п о с т о я н н о ч и с т ы м и , ч т о б ы в о п р я т н о с т и н а х о д и л о с ь о б м у н д и р о в а н и е , в ы ч и щ е н ы с а п о г и , у б р а н а п о с т е л ь и т . д . В ы з н а е т е , ч т о н а ш е г о с у д а р с т в о н е б о г а т о , и с т е м и с р е д с т в а м и , к о т о р ы е о н о н а н а с т р а т и т , м ы н е д о л ж н ы т а к о б р а щ а т ь с я , и н е и м е е м п р а в а п о д в е р г а т ь н а ш о р г а н и з м о п а с н о с т я м р а з н ы х з а б о л е в а н и й , — п о я с н я л б о е в о й м а р ш а л , о б р а щ а я с ь к с о с л у ж и в ц а м .

« П р и в с е х е г о д о с т о и н с т в а х и н е д о с т а т к а х , Ворошилов был яркой личностью, определенным образом повлиявшей на развитие Красной армии, принесшей нашей стране Великую Победу. Признание его заслуг выражается не только в званиях Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, но и в названиях улиц и населенных пунктов; а также в названиях знаменитых танков первых лет Великой Отечественной — КВ-1 и КВ-2. Ну и, конечно же, в почетном звании «Ворошиловский стрелок, которое присваивали в СССР в 1932-1941 годы всем выполнившим установленные нормативы в стрельбе из винтовки. Это звание и сегодня является признанием мастерства стрельбы из огнестрельного оружия, — комментирует Юлия Надехина.

Популяризовал любительский спорт

Великую Отечественную войну Ворошилов закончил в должности начальника совместной советско-англо-американский контрольной комиссии в Венгрии. А с 1953-го по 1960 год де-юре являлся руководителем государства, возглавляя президиум Верховного Совета СССР.

В 1960-е Климент Ворошилов отошел от политической деятельности и жил на подмосковной даче. До конца жизни он старался вести здоровый образ жизни — делал утреннюю гимнастику, много ходил пешком, занимался спортом, до семидесяти лет не оставлял конные прогулки. По воспоминаниям, как уточняет Дмитрий Корнилов, на отдыхе в Мацесте маршал чуть ли не каждый день пешком поднимался на гору Ахун, зачастую дожидаясь на вершине своего запыхавшегося охранника.

Во многом Ворошилову народ обязан организацией советского любительского спорта. Благодаря его хлопотам футбол, лыжи, коньки, плавание и волейбол стали в Стране Советов всеобщими забавами.

« Н а д о у ч и т ь с я и г р а т ь и о б ы г р ы в а т ь , — з а я в и л в 1 9 4 6 г о д у В о р о ш и л о в , у з н а в о р о с т е п о п у л я р н о с т и в з а п а д н ы х с т р а н а х х о к к е я . Э т и с л о в а с т а л и н а ч а л ь н о й т о ч к о й в и с т о р и и с о в е т с к о г о х о к к е я , в е д ь в с к о р е п о с л е р е з о л ю ц и и м а р ш а л а б ы л и с ы г р а н ы п е р в ы е м а т ч и п е р в о г о ч е м п и о н а т а С С С Р п о х о к к е ю . К у р и р у я с о в е т с к и й с п о р т , Ворошилов организовывал подготовку и лично напутствовал в Кремле советских атлетов, которые в 1952 году должны были впервые принять участие в Олимпийских играх, проводившихся тогда в Хельсинки, — резюмировал историк Дмитрий Корнилов.

Маршал был отмечен 8 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Красного Знамени Узбекской ССР, Красного Знамени Таджикской ССР, Красного Знамени ЗСФСР и иностранными орденами и медалями, а также почетным оружием с изображением Государственного герба СССР. На 89-м году жизни — 2 декабря 1969 года — Климент Ворошилов скончался и был похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.