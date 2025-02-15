Пропавшую женщину нашли во время неожиданных родов в метро

В США женщина неожиданно родила в вагоне метро Нью-Йорка. При этом, как пишет The New York Times, с сентября 2024 года она считалась пропавшей без вести.

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25-летняя Дженни Сен-Пьер неожиданно родила во время поездки в метро 12 февраля. Очевидцы помогли рожающей женщине, в том числе перерезали пуповину карманным ножом, остановили поезд и вызвали скорую помощь. Дженни и ее новорожденную дочь доставили в больницу в стабильном состоянии.

Вскоре кадры инцидента стали распространяться в сети, и их случайно нашла Стефания Сен-Пьер — старшая сестра Дженни. Выяснилось, что несколько месяцев назад женщина пропала. Стефания отметила, что знала о беременности сестры, но не могла предположить, что та окажется в Нью-Йорке.

Узнав о рождении внука, мать Дженни заявила, что теперь будет спать спокойно. По ее словам, Дженни может возвращаться домой — вся семья ждет ее. Почему беременная женщина изначально решила уйти из дома — неизвестно.

Ранее сообщалось, что жительница США родила ребенка на парковке возле кафе-пончиковой из-за снегопада. Она дала сыну имя Даллас, но прозвала его Глазурью — в честь места рождения и своей любви к глазированным пончикам.