Какие праздники отмечаются 15 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Мир24

День памяти воинов-интернационалистов в России

15 февраля 1989 года советские войска были окончательно выведены из Афганистана. Решение ввести советские войска в исламскую республику было принято в 1979 году Политбюро ЦК КПСС в целях «оказания интернациональной помощи афганскому народу. 25 декабря 1979 года в Афганистан был введен «ограниченный контингент советских войск: первоначально их силами планировалось взять под охрану стратегические объекты, однако СССР оказался втянут в полномасштабную войну. Потери советской армии составили более 14 тыс. человек. Установленная дата посвящена не только ветеранам Афганистана, но и участникам других военных конфликтов. В этот день принято проводить акции памяти у мемориалов. Одноименный день отмечается и в Беларуси, где проживают 24,6 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств.

Международный день операционной медицинской сестры

Они профессионалы, обладающие высоким уровнем знаний. Работать в операционном зале может только самый квалифицированный персонал с опытом работы.

Самые известные медсестры в истории:

Флоренс Найтингейл первая исследовательница и основоположница современного сестринского дела, совершила переворот в общественном сознании и во взглядах на роль и место медицинской сестры в охране здоровья общества, впервые выделив две области: уход за больными и уход за здоровыми людьми. Найтингейл высказывала твердое убеждение в том, что «по сути своей сестринское дело как профессия отличается от врачебной деятельности и требует специальных, отличных от врачебных знаний.

Вирджинии Хендерсон считала, что медсестра вместе с пациентом должна определить, какие именно потребности больного необходимо удовлетворить в данный момент, но не принимать решения за него. Говоря словами самой Вирджинии: «Роль медсестры — влезть в шкуру пациента и дополнять то, чего ему недостает: силы, волю, знания. Она выделила 14 главных потребностей пациента наподобие пирамиды Маслоу (нормальное дыхание, адекватное питание и питье, правильное положение тела, чистота и защита кожи, возможность поддерживать контакт с другими, отдых, развлечение, обучение и прочие).

Екатерина Бакунина мужественно трудилась в армейском госпитале во время Первой мировой войны под руководством знаменитого хирурга Николая Пирогова. Присутствие женщин на войне до этого не допускалось. Однако медицинского персонала крайне не хватало. Бакунину хирург описывал так: «Ежедневно днем и ночью можно было застать ее в операционной, ассистирующей при операциях, в то время когда бомбы и ракеты ложились кругом. Известно, что однажды женщина провела за операционным столом порядка 36 часов в качестве ассистента врачей при идущих одна за одной 50 ампутациях.

День святого Саркиса в Армении

Он является покровителем всех влюбленных. Святой Саркис был родом из провинции Гамерек, жил и совершал подвиги во времена правления императора Константина Великого. Под влиянием проповедей полководца Саркиса многие воины принимали крещение. До наших дней дошла красивая легенда. Вернувшись с победой после очередного сражения, Саркис и 39 его солдат и соратников праздновали победу в королевском дворце. После обильного угощения они отправились спать. Король же приказал сорока молодым женщинам убить храбрых воинов. 39 женщин выполнили приказ, но одна женщина, увидев прекрасное лицо спящего Саркиса, безумно полюбила воина. Вместо того, чтобы убить Саркиса, она его поцеловала. Проснувшись и осознав, что произошло, Саркис молниеносно оседлал своего белого коня, вскочил на него, посадив рядом свою возлюбленную, прорвался сквозь городские ворота и покинул город.

Также 15 февраля отмечают Всемирный день бегемота, День звона колец, Международный день детей, больных раком, День государственности Сербии, День Галилео Галилея.

События 15 февраля:

В 1895 году в Москве основана Российская академия музыки имени Гнесиных.

В 1902 году открылась первая линия Берлинского метро. Пути были надземными и проходили по эстакадам.

В 1989 году закончен вывод войск CCCΡ из Афганистана.