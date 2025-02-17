Зачем американцы разбомбили Прагу

80 лет назад американская авиация провела массированную бомбардировку Праги. Под удар попали густонаселённые жилые районы столицы оккупированной нацистами Чехословакии. Под американскими бомбами погибли более 700 мирных жителей. По словам экспертов, до сих пор непонятно, чем на самом деле был вызван этот удар. Власти США объяснили произошедшее результатом «навигационной ошибки» пилотов, собиравшихся атаковать Дрезден. Однако многие советские и чешские историки утверждали, что удар по Праге был подготовлен умышленно — чтобы устроить максимальные разрушения на территориях, которых должны были отойти в советскую зону влияния.

Удар по гражданским

Процесс оккупации Чехословакии нацистами начался в 1938 году в результате так называемого Мюнхенского сговора. Великобритания, Франция и Италия официально согласились признать аннексию гитлеровской Германией Судетской области и надавили на власти Чехословакии с тем, чтобы те не смели оказывать немцам сопротивление. В 1939 году нацисты уже даже без формальных международных обсуждений аннексировали остальные чешские земли, включая столицу государства Прагу. Остальные чехословацкие территории они передали своим союзникам и сателлитам.

По словам историков, нацисты грабили оккупированную страну и подвергали её население репрессиям. Большинство чехословацких евреев стали жертвами холокоста. Сотни тысяч граждан Чехословакии были вывезены в рабство на территорию Германии. Вряд ли жители оккупированной страны могли предположить, что им стоит ожидать беды ещё и со стороны западных держав — участниц Антигитлеровской коалиции.

Правда, до печально известных событий февраля 1945 года западные союзники уже дважды бомбили Прагу: британцы — 5 октября 1941-го, американцы — 15 ноября 1944-го. Одна в обоих случаях речь шла об очень ограниченных ударах. Англичане сбросили на город всего несколько зажигательных бомб, а авиация США подвергла бомбардировке городскую электростанцию, ранив пятнадцать её сотрудников. С полномасштабными авиаударами население Праги не сталкивалось.

14 февраля 1945 года десятки американских бомбардировщиков B-17 Flying Fortress сбросили на жилые районы столицы Чехословакии 152 т бомб. Это стало первой массированной бомбардировкой города за время войны.

« С а м и ж и т е л и П р а г и н е в е р и л и , ч т о м о г у т о к а з а т ь с я п о д у д а р а м и б о м б а р д и р о в о ч н о й а в и а ц и и . Э т о б ы л о д л я н и х п о л н о й н е о ж и д а н н о с т ь ю » , — р а с с к а з а л в б е с е д е с R T ч л е н а с с о ц и а ц и и и с т о р и к о в С о ю з н о г о г о с у д а р с т в а М и х а и л К у з о в к и н .

Как отмечают специалисты, эта атака не имела никакого военного смысла. Под ударом оказались районы чехословацкой столицы, в которых находились исключительно гражданские объекты.

«Намеренный удар»

В результате бомбардировки было разрушено 93 здания, включая ряд известных памятников культуры. От действий американцев пострадали, в частности, Дом Фауста, здание синагоги на Виноградах, Эммаусский монастырь. Город был охвачен масштабными пожарами.

За несколько минут бомбардировки погиб 701 мирный житель чехословацкой столицы, ещё 1184 человека пострадали, получив ранения разной степени тяжести.

« Б о м б а р д и р о в к у о ч е н ь с л о ж н о н а з в а т ь р е з у л ь т а т и в н о й в с т р а т е г и ч е с к о м п л а н е . М а с с о в о п о г и б л и н е в и н н ы е , м и р н ы е л ю д и , п р и э т о м в о е н н ы й п о т е н ц и а л г о р о д а п р а к т и ч е с к и н е п о с т р а д а л » , — о т м е т и л в р а з г о в о р е с R T м е т о д и с т н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о г о о т д е л а М у з е я П о б е д ы П ё т р Л а г у т и н .

Зато местные нацистские коллаборационисты вовсю использовали произошедшее в целях агитации против Антигитлеровской коалиции и в поддержку Третьего рейха.

Американцы в дальнейшем объявили случившееся «навигационной ошибкой» — мол, бомбардировщики должны были нанести удар по Дрездену, но сбились с пути и перепутали цели. Однако, по словам историков, это звучит достаточно неправдоподобно, так как речь идёт одновременно о десятках лётчиков, которые синхронно «ничего не заподозрили».

Как рассказал Михаил Кузовкин, Прага официально фигурировала в американских документах как «запасная цель».

По словам историков, удар по Праге был нанесён вскоре после того, как Чехословакия на Ялтинской конференции была отнесена к зоне влияния СССР.

25 марта 1944 года западные союзники нанесли ещё один удар по чехословацкой столице — в этот раз официально преднамеренный. Основными целями стали промышленные объекты и аэродромы. Погибли 235 человек, а 417 получили ранения.