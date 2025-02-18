Как известных футболистов ловили на ставках у букмекеров

Футболисту сборной Бразилии и английского клуба «Вэст Хэм» Лукасу Пакета грозит длительная дисквалификация, вплоть до пожизненной, за букмекерские ставки. По данным бразильских и британских СМИ, Пакета специально получал желтые карточки, заранее сообщая о своих планах друзьям и родственникам, которые делали ставки. Полузащитник предстанет перед судом в марте 2025 года, сам он обвинения отрицает. «Лента.ру» — подробнее об истории Пакета и других известных футболистов, которых ловили на ставках.

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«Мои шансы на справедливое разбирательство под угрозой»

В сентябре 2024 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила бразильца Лукаса Пакета в том, что он влиял на ход матчей для достижения выгоды на букмекерских ставках. Расследование в отношении полузащитника началось еще летом 2023-го, из-за чего был сорван трансфер игрока из «Вэст Хэма» в «Манчестер Сити». Причины не раскрывались, но, по неофициальным данным, руководство «Сити» узнало о проблемах Пакета и решило не подписывать с ним контракт.

Сейчас в деле 27-летнего футболиста появились подробности. Как сообщила бразильская прокуратура, Пакета сказал брату Матеусу, что специально получит желтую карточку 12 марта 2023 года в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы» и что на это можно сделать ставку. Таким образом полузащитник решил поздравить брата с днем рождения. И Пакета действительно грубо нарушил правила против Джона Макгинна на 70-й минуте встречи и увидел перед собой желтую карточку.

Лукас Пакета

Чиновники Футбольной ассоциация Англии заявили, что подозрительных матчей с участием Пакета было несколько. Вопросы также вызвали поединки против «Лестера» в ноябре 2022 года, «Лидса» и «Борнмута» в мае и августе 2023-го соответственно. Daily Mail пишет, что родственники и друзья игрока в Бразилии, в общей сложности около 60 человек, ставили деньги на получение игроком желтых карточек и на этом в совокупности заработали свыше 100 тысяч долларов. Стоит отметить, что зарплата Пакета в «Вест Хэме» превышает 150 тысяч евро в неделю. Однако теперь полузащитнику грозит пожизненное отстранение от футбола. Вердикт будет вынесен в марте.

П р о д о л ж а ю щ а я с я у т е ч к а и п у б л и к а ц и я н е т о ч н о й и н ф о р м а ц и и в п р е с с е с т а в я т п о д у г р о з у м о и ш а н с ы н а с п р а в е д л и в о е с у д е б н о е р а з б и р а т е л ь с т в о Лукас Пакета, полузащитник «Вест Хэма»

«Я маниакально ставил на любые события»

В последнее время скандалы, связанные со ставками футболистов на матчи, — совсем не редкость. В октябре 2023 года фигурантами стали сразу три игрока сборной Италии — Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Сначала всплыло имя 24-летнего Фаджоли. После появления подозрений у полузащитника изъяли компьютер и телефон. Информация, которая там содержалась, подтвердила его участие в тотализаторе. Фаджоли признал вину и заявил, что страдает лудоманией.

Я д о л ж е н м и л л и о н ы н е л е г а л ь н ы м к о н т о р а м . П о с л е с е н т я б р я 2 0 2 2 г о д а я н а ч а л м а н и а к а л ь н о с т а в и т ь н а л ю б о е с п о р т и в н о е с о б ы т и е . С т а в о к б ы л о о г р о м н о е к о л и ч е с т в о , я п р о с т о н е м о г б е з э т о г о ж и т ь Николо Фаджоли, полузащитник «Фиорентины»

Фаджоли также рассказал, что занимал десятки тысяч евро у партнеров по команде. По его словам, никто из них не знал, на что они дают деньги. Когда полузащитник стал сотрудничать со следствием, он заявил, что к ставкам его пристрастил другой футболист сборной Италии Сандро Тонали. Это случилось во время тренировочного лагеря сборной Италии среди юношей до 21 года. В перерыве одного из матчей Николо спросил, что делает Сандро, и тот сказал, что ставит «без следов». Тонали отрицал этот факт, однако признался, что в принципе делал ставки, в том числе на собственные матчи.

Николо Фаджоли (слева)

В итоге и Фаджоли, и Тонали понесли наказание. Итальянская федерация футбола приговорила Фаджоли к семи месяцам дисквалификации, принудительному лечению от игромании и штрафу в размере 12,5 тысячи евро. Тонали был отстранен от футбола на девять месяцев, выплатил штраф в 20 тысяч и также был направлен на принудительное лечение. Из-за дисквалификации Сандро пропустил чемпионат Европы 2024 года. Меньше всего от скандала пострадал третий фигурант дела Николо Дзаньоло. Он сумел доказать, что ставил только на покер и блек-джек, но не на футбольные матчи, и избежал дисквалификации.

«Я не делал ничего противозаконного»

В скандалах со ставками были замешаны и по-настоящему легендарные футболисты. Например, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. В 2005 году его поймали на том, что он ставил на матчи Серии А. Правоохранительные органы Италии установили прослушку, по результатам которой выяснилось, что Буффон потратил в игре на тотализаторе больше 2,5 миллиона евро. Все операции он производил через друга детства из Пармы.

Д л я к о г о - т о с т а в к и — э т о п о р о к , д л я м е н я — в ы п л е с к а д р е н а л и н а . Я н е д е л а л н и ч е г о п р о т и в о з а к о н н о г о . Н и к о г д а н е с т а в и л н а « Ю в е н т у с » и л и с б о р н у ю И т а л и и Джанлуиджи Буффон, чемпион мира 2006 года

Скандал с Буффоном случился накануне старта чемпионата мира 2006 года, где Джанлуиджи должен был быть основным вратарем сборной Италии. Остаться без, пожалуй, главной звезды в планы итальянской федерации футбола точно не входило. В итоге следствие пришло к тому, что Буффон делал ставки до того, как спортсменам в Италии запретили это на законодательном уровне. Вратарь не понес вообще никакого наказания, поехал на мировое первенство и стал чемпионом.

Джанлуиджи Буффон

Еще одна футбольная легенда, которую поймали на ставках, — англичанин Пол Скоулз. Правда, делал он их после завершения карьеры игрока. Но на тот момент экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» являлся акционером «Солфорд Сити», и этот статус тоже подразумевает полный запрет игры на тотализаторе. С 2015-го по 2019-й Скоулз поставил в общей сложности на 140 спортивных событий и потратил на это порядка 30 тысяч евро. Футбольная ассоциация Англии постановила, что Пол не влиял на исход матчей, на которые делал ставки, и не стала отстранять его от футбольной деятельности, оштрафовав на 9,5 тысячи евро.

«Если бы они начали разбираться, то вышвырнули бы половину АПЛ»

Самым заядлым любителем ставок среди футболистов можно назвать Джоуи Бартона, которого считают одним из главных отморозков в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) за поведение на поле и вне его пределов. Он часто прыгал в соперников двумя ногами, мог подраться, а после игры дать скандальное интервью, вообще не выбирая выражений. В ставках Бартон был таким же бескомпромиссным. За десять лет, с 2006-го по 2016-й он поставил деньги в общей сложности на 1260 событий, в 42-х случаях участником этих событий была команда, за которую он на тот момент выступал. Больше того, 15 раз он ставил на поражение своей команды. Сам Бартон не считал, что занимался чем-то противозаконным.

Е с л и б ы F A н а ч а л а к о п а т ь с я в с т а в к а х и в с к р ы л а в с е э т о , т о в ы ш в ы р н у л а б ы п о л о в и н у п р е м ь е р - л и г и . П о т о м у ч т о с т а в к и в н а ш е й к у л ь т у р е . В э т о м н е т н и ч е г о п л о х о г о , е с л и э т о к о н т р о л и р о в а т ь Джоуи Бартон, английский футболист

В апреле 2017 года Бартон получил от Футбольной ассоциации Англии 18-месячную дисквалификацию за регулярную игру на тотализаторе. Позднее срок отстранения сократили до 13 месяцев. На момент истечения дисквалификации Джоуи было уже 34 года, и он решил, что в таком возрасте не сможет вернуться в футбол после полуторагодичного простоя.

Самый забавный случай со ставками произошел с британским нападающим Даниэлем Старриджем. Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока в том, что он ставил на собственный трансфер. В 2018 году Старридж, выступая за «Ливерпуль», сообщил своим родственниками, что его в ближайшее время продадут в итальянский «Интер». Следствие доказало, что брат нападающего поставил на это событие 11,5 тысячи евро. Переход в итоге сорвался, и это не было связано с разбирательством по нападающему, а самого футболиста дисквалифицировали на шесть недель и оштрафовали на 90 тысяч евро.

Даниэль Старридж

Однако жизнь Старриджа ничему не научила. Спустя всего год он снова попытался провернуть подобный трюк. На этот раз форвард сообщил брату, что после завершения аренды в английском клубе «Вест Бромвич Альбион» перейдет в испанскую «Севилью». Ставка была сделана, а переход снова не состоялся. Расследование привело к штрафу на 95 тысяч евро и полуторамесячному бану. Позднее дисквалификацию продлили до четырех месяцев.

М н е к а ж е т с я , ч т о п р а к т и к а с т а в о к н а т р а н с ф е р ы ф у т б о л и с т о в д о л ж н а б ы т ь п р е к р а щ е н а Даниэль Старридж, английский футболист

Что касается России, то за последние годы здесь было несколько скандалов, связанных со ставками футболистов на различные события. Правда, никто из известных игроков в этом не фигурировал. Так, в 2020-м защитника Даниила Лезгинцева из клуба «Машук-КМВ» дисквалифицировали на два года и оштрафовали на 300 тысяч рублей за систематическое участие в тотализаторе. Его партнеры по команде вратарь Ярослав Малолетков и защитник Роман Демидов получили отстранение от любой футбольной деятельности на год и были оштрафованы на аналогичную сумму.

Еще один случай касался футболистов «Сочи» Никиты Колдунова и Павла Коркина. Следствие доказало, что они делали ставки на несколько матчей Российской премьер-лиги, в том числе с участием своей команды. Колдунов и Коркин признали вину и получили дисквалификацию на полгода.