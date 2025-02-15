Гимнастерка: почему в СССР так называли военную форму

Этот элемент формы одежды отслужил в российской и советской армии, а также в силовых структурах более века – только в начале 70-х годов Минобороны СССР официально отменило ношение гимнастерок военнослужащими.

Спортивный термин

В XIX веке, согласно словарям Владимира Даля и Макса Фасмера, гимнастов называли гимнастерами. Соответственно, гимнастерка – это элемент гимнастической формы гимнастера, его рубашка. Впервые гимнастерки в царской армии ввели как элемент летней походной формы в конце 60-х годов XIX века в Туркестанском военном округе.

До начала и во время Русско-японской войны гимнастерка белого цвета служила в качестве повседневной летней формы одежды русской армии.

Эта рубаха была проста по конструкции и подгонке, недорога по шитью и удобна в ношении. Гимнастерки вскоре стали популярны и среди гражданского населения. Однако Русско-японская война 1904 – 1905 годов выявила и недостатки гимнастерки. Ее белый цвет, сам по себе маркий, тем более в военно-полевых условиях, оказался еще и опасным, привлекательным для стрелков неприятеля – солдаты в белых рубахах представляли собой отличные мишени на поле боя. Поэтому после войны армейские гимнастерки стали выпускать серо-зеленого, защитного цвета. Их так и называли – «защитки». В воспоминаниях поэтессы Зинаиды Гиппиус, относящихся к 1908 году, есть упоминание о ее визите к Александру Блоку, который был одет в «защитку», схваченную ремнем и подчеркивающую стройность фигуры поэта.

Гимнастерка в СССР

В работе доктора искусствоведческих наук Раисы Кирсановой, «Гимнастерка», говорится, что эта рубаха носилась военнослужащими обеих противоборствующих сторон в Гражданской войне. По окончании данной кампании крой гимнастерки претерпел изменения: в зависимости от рода войск на рубахи нашивались разноцветные полоски сукна. В 1935 году вышел приказ наркома обороны, утвердивший новую форму гимнастерок для командиров и начальствующего состава РККА, с петлицами в зависимости от рода войск на воротнике (кант на воротнике и обшлагах гимнастерки также имел цвет, указывающий на принадлежность военнослужащего к тому или иному роду войск). Воротник гимнастерки застегивался на 2 крючка, рубаха имела 2 накладных кармана, рукава застегивались на пуговицы.

Танкисты РККА носили гимнастерки стального цвета, а летчики – темно-синего. Февральским приказом 1941 года Нарком обороны СССР эту форму одежды отменил. А с февраля 1943 года на солдатские и офицерские гимнастерки, также по приказу наркомата обороны СССР, приказывалось нашивать погоны. Гимнастерки с 1943-го и до 1969 года, когда была проведена очередная реформа военного обмундирования и ношение данного элемента форменной одежды официально упразднили, имели стоячие воротники вместе прежних отложных, нарукавные знаки отменялись. У офицеров накладные карманы заменялись на внутренние. Гимнастерки рядовых и сержантов до 1944 года не имели карманов вовсе, затем нагрудные прорезные карманы ввели для женских гимнастерок рядовых и сержантов. Советские гимнастерки имели несколько образцов – военный, гражданский, ведомственный и национальный.

Почему от нее отказались

Очередная реформа советского военного обмундирования произошла в июле 1969 года, но полностью отказались от использования гимнастерок лишь в 1972 году, после выхода соответствующего распоряжения Минобороны СССР. По неофициальной версии, косвенно подтвержденной воспоминаниями бывших военнослужащих срочной службы 60 – 70-х годов, причиной отказа от использования гимнастерок стала война во Вьетнаме – в эту кампанию американцы широко применяли напалм, и воспламенившуюся от попадания этой смеси рубаху было труднее снимать, в отличие от кителя.

После отмены гимнастерок они еще некоторое время использовались для обмундирования военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, а также как рабочая одежда для солдат. Гимнастерки вместе с шароварами и пилотками носили в дисбатах (в настоящее время там одевают в обычный камуфляж). Сейчас гимнастерка защитного цвета с накладными карманами и отложным воротником, нашивкой «полиция» используется в МВД как элемент полевой формы. Ее ворот застегивается на молнию.