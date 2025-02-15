В каких ситуациях свидетели на свадьбе могли заменить жениха или невесту

Во многих странах существует традиция: невесту и жениха в день свадьбы везде сопровождают свидетели. Например, в Англии это шафер и подружки невесты. Россия не исключение, и хотя современные ЗАГСы при регистрации брака могут обойтись и без подписей свидетелей, все же большинство молодоженов не представляют своей свадьбы без близких друзей. А откуда, вообще, взялся этот обычай?

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Отвести нечистую силу

Традиция приглашать свидетелей на церемонию бракосочетания очень древняя. Она уходит своими корнями в языческие верования. Близкие невесты и жениха часто опасались, что недобрые колдуны и ведьмы могут сглазить счастье молодых, навести на них порчу. Считалось, что свадебный обряд способен привлечь всякую нечистую силу, желающую навредить новой семье.

Поэтому и нужны были свидетели – парень и девушка, не состоящие в браке. Их главной задачей было запутать недоброжелателей, чтобы невесты и жениха не коснулись ни завистливые взгляды, ни злобные пожелания, ни происки чертей. Например, в Древнем Риме было принято одевать свидетелей так же, как и молодоженов. Нечисть должна была запутаться, и тогда ничто не угрожает счастью создающейся семьи.

Не случайно, в русской национальной традиции свидетели всегда должны идти перед женихом и невестой, чтобы никто не перешел дорожку брачующимся: ни черная кошка, ни злая ведьма. Кстати, свадебный кортеж громко сигналит по той же причине, желая отпугнуть нечистую силу.

Помогать молодоженам

Помимо мистической задачи по защите молодых от сглаза и порчи свидетели выполняют на свадьбе и немало практических функций. Они – главные помощники невесты и жениха, и эту почетную обязанность можно доверить только близким друзьям. В обязанности свидетелей входят:

моральная поддержка молодоженов; проведение мальчишника и девичника; решение множества организационных моментов; помощь с подбором свадебных нарядов; своевременное напоминание о паспортах и кольцах; сопровождение жениха и невесты; транспортировка врученных молодоженам подарков и цветов; оплата услуг парковщиков и билетеров, если это необходимо; участие в свадебных конкурсах и танцах; разрешение внештатных ситуаций (от сломанного каблука до усмирения пьяной драки).

Но это только основные обязанности. Все знают, что свидетели должны прекрасно выглядеть, ни в коем случае не напиваться. При этом подружка постоянно напоминает невесте, какая она умница-красавица-счастливица. Шафер же открывает двери перед молодоженами, откупоривает бутылки шампанского. А если свадьба происходит в зимнее время, то и следит за верхней одеждой брачующихся.

Веселить народ

Свадьба – это веселое мероприятие. После того как невеста оплакала свою девичью косу и простилась с родным домом, никто не должен грустить во время бракосочетания. В традиционной русской свадьбе свидетелям отводилась очень важная роль. Так, во время выкупа невесты ее наперсницы и дружка жениха должны были, по обычаю, вступить в шутливую перебранку.

Как правило, девушки отказывались отдавать молодую ее суженому, требуя выкуп. Роль дружки заключалась в том, чтобы расхвалить перед ними жениха, и доказать, что он достоин своей невесты. Но и без некоторой суммы денег, если девушки упорствовали, этот обряд не обходился.

В старину на Руси дружку, желая подчеркнуть его статус, именовали боярином, а с 20-х годов ХХ века стали называть свидетелем, при регистрации браков в ЗАГСах. А пару ему составила подружка невесты – свидетельница. В западных странах на некоторых свадьбах невесту могут сопровождать и несколько девушек, одетых в одинаковые платья.

Традиция подшучивать над свидетелями, призывая неженатых молодых людей стать парой, отмечена во многих странах. Ведь одна из их главных задач – веселить народ. Шафер и подружка невесты играют в свадебном обряде своеобразную роль трикстеров – поддельных молодоженов. Это элемент свадебной игры.

Заменить жениха или невесту

Современным людям может показаться странным, но раньше свидетели были нужны на каждой свадьбе, чтобы в прямом смысле заменить собой жениха или невесту. Поэтому такую почетную обязанность возлагали на молодых и неженатых людей.

Все мы понимаем, что на свадьбе возможны разные ситуации. В старину, когда закон был на стороне сильного, а многие браки заключались без согласия парня и девушки, невесту могли запросто похитить или она могла сама сбежать прямо из-под венца. Поэтому, как это ни звучит шокирующее, место новобрачной занимала свидетельница. И отсутствие невесты не останавливало торжественную церемонию.

То же самое касалось и жениха: передумал, заболел, отравился, был убит? Не важно. Его заменял свидетель.

В те времена люди считали своей главной целью продолжение рода, и поэтому свадьба должна была состояться в любом случае.

Следить, чтобы невесту не «украли»

Тамада и гости придумывают множество веселых развлечений на свадьбе. Одно из традиционных – шуточное воровство невесты. Если свидетели зазеваются, отвлекутся на угощение или танцы, то некие весельчаки могут «под шумок» попросить новобрачную выйти из банкетного зала под каким-то вымышленным предлогом. С этого момента невеста считается украденной, и за ее возвращение с жениха, его друзей и родственников требуется выкуп (шампанское, конфеты, деньги).

Подобный инцидент, хоть и является всего лишь веселым розыгрышем, а все же вменяется в вину свидетелям. Дескать, не уследили за новобрачной, растяпы. Поэтому шафер и подружка невесты зорко следят, чтобы ничего подобного не случилось. Иногда вместо самой девушки любители розыгрышей воруют лишь ее свадебную туфельку. И тогда свидетели обязаны вернуть данный предмет обуви невесте, вступив в шуточный торг с «похитителями».