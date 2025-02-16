Трагичная история легендарного генерала Дмитрия Карбышева

Вот уже которое десятилетие в российском медиапространстве, в социальных сетях разворачивается беспрецедентная атака на наших национальных героев. Выбирают самых известных, любимых в народе с советских времен. То Зою Космодемьянскую объявят пациентом психбольницы, то Александра Матросова втопчут в грязь, то с пеной у рта будут доказывать, что герои-панфиловцы вовсе не герои.

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Через некоторое время добрались и до Рихарда Зорге. Автор одной из статей о нем с упорством, достойным лучшего применения, рвал тельняшку на груди: оказывается, легендарный Рамзай вовсе не великий разведчик, из небытия его извлек в корыстных целях Никита Хрущев, чтобы использовать в противостоянии со сталинским наследием.

В этой борьбе не щадят никого. Хотите узнать о подвиге генерала Карбышева? Пожалуйста. В соцсетях десятки публикаций, раскрывающих нам, «сирым и убогим, одурманенным советской пропагандой», «правду» о гибели легендарного генерала. И в чем же она, эта «правда»? Прежде всего в том, что в Австрии, где был концлагерь Маутхаузен, в те дни, когда казнили Карбышева, не было морозов. А также в том, что обливали ледяной водой не только его, но еще десятки узников. Ну а коли так, какой же он герой?

Вот об этом мне и хотелось бы сегодня поговорить. Тем более, что ныне исполняется 80 лет с того дня, как фашистами был замучен и убит 65-летний генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев. Патриот Отечества, человек несгибаемой воли и стойкости.

Сразу же отвечу въедливым «копателям», открывшим, наконец, миру всю «правду» о последних часах героя. Сейчас в Москве теплая зима, в конце января вообще был аномальный плюс. Выйдите на улицу в исподнем и попросите соседа, чтобы вылил на вас несколько ведер холодной (не ледяной, как в концлагере) воды. И постойте в таком виде не целый день, а хотя бы часок-другой на ветерке. Лучше бы, конечно, непрерывно поливать из шланга, как это делали фашисты с узниками, но думаю вам будет и этого достаточно.

Я уверен, после этой процедуры, наступит просветление в мозгах.

За три с половиной года плена Дмитрий Михайлович прошел лагеря близ города Острув-Мазовецка, в Бреславу, находился в тюрьме гестапо в Берлине, и в семи концентрационных лагерях - Замосць, Хаммельбург, Флоссенберг, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен.

Все «разоблачители» заняты лишь гибелью Дмитрия Михайловича, последними его часами. Еще бы, как сладко свергнуть с пьедестала героя, возведенного туда «советской пропагандой». Но дело в том, что не только смерть, но вся его суровая армейская жизнь, беззаветное служение Родине – подвиг. А героическая смерть лишь подтверждение этого подвига. И невозможно отделить одно от другого.

«За исключительную стойкость и мужество»

Дмитрий Михайлович участник пяти войн – Русско-японской, Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной. Был награжден пятью орденами Российской империи, четырьмя советскими орденами. За исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно).

Среди генералов, попавших в плен, он единственный, кто получил звезду Героя. Это случилось еще при Сталине 16 августа 1946 года.

Генерал-лейтенант Карбышев был одним из виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства, как в нашей стране, так и за рубежом. Автор более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории.

Как военный инженер он в первую очередь занимался фортификационным строительством, руководил работами по переделке старых и возведению новых крепостных укреплений. Однако, когда его привлекли к реставрации святыни православия с многовековой историей Троице-Сергиевой лавры в качестве консультанта, Карбышев лично обследовал лавру и дал свое экспертное заключение. Основываясь на авторитетном мнении выдающегося инженера, правительство выделило деньги на ее восстановление.

Даже скромное перечисление дел и заслуг генерала Дмитрия Карбышева доказывает сколь велик этот сын земли Русской. А вот как вырос он, возмужал, как закалялся его характер и воля, проявлялся талант мы и расскажем в нашем дальнейшем повествовании.

Такое количество наград для молодого поручика явление редкое

… Будущий генерал, выдающийся военный инженер Дмитрий Карбышев, родился в дворянской семье в городе Омске. Отец его был сибирским казаком, воевал в Крымскую войну. Когда Диме было двенадцать – умер отец. Старшего брата за революционную деятельность исключили из университета, и он оказался в тюрьме.

Так семья попала в разряд «неблагонадежных». Из-за этого Карбышева не приняли в Сибирский кадетский корпус на обучение за государственный счет. Только через два года отличной учебы он стал полноправным кадетом.

В 1898 году окончил Сибирский кадетский корпус, через два года – Николаевское военно-инженерное училище по первому разряду. В звании подпоручика он был направлен в Маньчжурию в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон, начальником кабельного отделения телеграфной роты.

В 1903 году Карбышев был произведен в поручики. В этом звании Дмитрий Михайлович и встретил Русско-японскую войну.

За проявленную храбрость и умелое командование ротой в боях при Вафангоу он получил свою первую награду – орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Тогда он вывел из окружения 60 военнослужащих с оружием и техникой. Отличился поручик Карбышев и в боях под Фучжоу, Даначу, в Ляоянском сражении. Его талант командира был отмечен высокими наградами – пятью орденами и тремя медалями. Надо признать, такое количество наград для молодого поручика явление редкое, если не уникальное.

Тем не менее, это не помешало обвинить его в агитации среди солдат. Дмитрию Михайловичу грозил военно-полевой суд и суровый приговор. Сослуживцы на офицерском суде чести защитили своего боевого товарища. Однако, ему пришлось уволиться со службы.

1907 году поручик Карбышев вернулся на службу. А уже на следующий год поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге. По выпуску Дмитрию Михайловичу была присвоена квалификация военного инженера и очередное воинское звание. Штабс-капитана направили в Брест-Литовск. Здесь в Брестской крепости он занимается организацией военно-строительных работ и проектированием фронтовых фортификационных сооружений.

С первых дней Первой мировой войны Карбышев в действующей армии. Воевал в Карпатах. Являлся дивизионным инженером, командиром инженерно-саперных частей в Финляндском стрелковом корпусе. В боях у крепости Перемышль Карбышев повел в атаку роту и был ранен. За проявленную храбрость удостоился ордена Святой Анны с мечами 2-й степени и звания подполковника. В 1916 году участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.

Революцию 1917 года он принимает сразу и без колебаний. Вступает в Красную гвардию, а в мае 1918 года – в Красную Армию. Он принимает участие в обороне Царицына, строит укрепрайоны на Восточном фронте. Летом 1920 года его назначают начальником инженеров Южного фронта. Он занимается инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа.

В 1923 году Дмитрий Михайлович возглавляет инженерный комитет Главного военно-инженерного управления Красной Армии. С 1926 года преподает в Военной академии, с 1934 года – начальник кафедры военно-инженерного дела.

С 1936 года он служит в Академии Генерального штаба РККА. Занимается педагогической и научной работой.

Он вносит большой вклад в повышение уровня военно-инженерных знаний общевойсковых командиров, в развитие теории инженерного обеспечения войск. Карбышев становится профессором. За свою деятельность удостоен ордена Красной Звезды.

В 1940 году Дмитрию Михайловичу присваивается звание генерал-лейтенанта инженерных войск, а также он становится доктором наук.

Карбышев – участник Советско-финской войны. Его знания и опыт понадобился при разработке рекомендаций по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.

«Направить в концлагерь на каторжные работы»

Великая Отечественная война застала генерала Карбышева в Западном военном округе. Он инспектировал строительство оборонительных сооружений 68-го Гродненского укрепрайона.

Карбышеву предлагают выехать в Москву, но он отказывается. При попытке выйти из окружения на переправе через Днепр генерал попадает под бомбежку. Он тяжело контужен и в бессознательном состоянии попадает в плен.

А дальше были концентрационные лагеря и безуспешные попытки фашистов склонить Дмитрия Михайловича к предательству. Дворянин, бывший царский офицер, талантливый и авторитетный военный инженер, известный ученый – сотрудничество с ним было бы большой удачей для фашистов. Чего только не предпринимали нацисты. С ним сначала беседовали коллеги – высокопоставленные генералы инженерной службы Вермахта, предлагали перейти на службу в германскую армию с сохранением звания, заниматься своим любимым делом.

Когда их постигла неудача, из Карбышева попытались сделать «символ русского сопротивления сталинскому режиму». Есть данные, что именно его нацисты желали поставить во главе РОА, той самой которую возглавил генерал-предатель Власов. На это они услышали ответ:

« М о и у б е ж д е н и я н е в ы п а д а ю т в м е с т е с з у б а м и о т н е д о с т а т к а в и т а м и н о в в л а г е р н о м р а ц и о н е » .

Потом была еще одна попытка склонить Карбышева к сотрудничеству. Его доставили в Берлин, где с ним встретился начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Рейха генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель.

Он заявил, что Вермахт создал для Карбышева специальную лабораторию инженерной фортификации, где ему предлагают совместную деятельность с немецким профессором Гейнцем Раубенгеймером. Получив отказ, фашисты бросили советского генерала в застенки печально известной берлинской тюрьмы на Принц-Альбертштрассе.

А на свет появился документ следующего содержания: «Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60 лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».

На документе была начертана резолюция:

« Н а п р а в и т ь в к о н ц л а г е р ь Ф л о с с е н б ю р г н а к а т о р ж н ы е р а б о т ы . Н е д е л а т ь н и к а к и х с к и д о к н а з в а н и е и в о з р а с т » .

Так генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев попал в каменоломни Флоссенбюрга, а потом в лагерь смерти Маутхаузен, где 18 февраля 1945 года он и закончил свой земной путь. За три месяца до Великой Победы.