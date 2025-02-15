Раскрыто местоположение любимой пельменной сотрудников КГБ. Сюда они приходили в «штатском»
Историк и писатель Валерий Бурт утверждает, что любимой пельменной сотрудников КГБ во времена позднего СССР была та, что располагалась на Старой площади – сейчас Новой – напротив Политехнического музея.
Во времена СССР любимой пельменной сотрудников КГБ была та, что располагалась на Старой площади – сейчас Новой - напротив Политехнического музея. Историк Валерий Бурт рассказал «Мосленте» о посетителях и меню этого обычного, на первый взгляд, заведения.
«Там собирался народ тихий и задумчивый. Только звон посуды раздавался и стук подносов. Некоторые за едой читали – одни книги, другие – газеты».
Поговаривали, что сюда регулярно захаживали и товарищи в штатском из известного дома на Лубянке. Бурт рассказывает:
«Интересно, приходили они утолить голод или по каким-то тайным делам? Вопрос возник не случайно. В книге "Секреты русской кухни" бывший шеф разведки ГДР и большой гурман Маркус Вольф писал: "Волшебство пельменей никогда меня не подводило, когда надо было оказать особое внимание кому-то из наших разведчиков на Западе… Именно пельмени обладают замечательным действием — способствуют возникновению доверительных отношений между людьми…"»
Что же до меню, то оно, по мнению историка, было по тем временам было неплохим. Но фирменным блюдом считались пельмени в бульоне.
Впрочем, уверен историк, меню и цены всех столичных пельменных не сильно отличались друг от друга:
«Обслуживали посетителей обычно две женщины. Одна засыпала в кипящую воду белые комки из красных коробок с надписью «Пельмени русские». Другая вылавливала дуршлагом или половником готовые пельмени и бросала на тарелку. Затем, в зависимости от желания посетителей, сдабривала их сметаной, маслом (порция 36 копеек) или уксусом и горчицей (32 копейки)».