Раскрыто местоположение любимой пельменной сотрудников КГБ. Сюда они приходили в «штатском»

Историк и писатель Валерий Бурт утверждает, что любимой пельменной сотрудников КГБ во времена позднего СССР была та, что располагалась на Старой площади – сейчас Новой – напротив Политехнического музея.

Раскрыто местоположение любимой пельменной сотрудников КГБ
© РИА Новости

Во времена СССР любимой пельменной сотрудников КГБ была та, что располагалась на Старой площади – сейчас Новой - напротив Политехнического музея. Историк Валерий Бурт рассказал «Мосленте» о посетителях и меню этого обычного, на первый взгляд, заведения.

«Там собирался народ тихий и задумчивый. Только звон посуды раздавался и стук подносов. Некоторые за едой читали одни книги, другие газеты».

Поговаривали, что сюда регулярно захаживали и товарищи в штатском из известного дома на Лубянке. Бурт рассказывает:

«Интересно, приходили они утолить голод или по каким-то тайным делам? Вопрос возник не случайно. В книге "Секреты русской кухни" бывший шеф разведки ГДР и большой гурман Маркус Вольф писал: "Волшебство пельменей никогда меня не подводило, когда надо было оказать особое внимание кому-то из наших разведчиков на Западе Именно пельмени обладают замечательным действием способствуют возникновению доверительных отношений между людьми"»

Что же до меню, то оно, по мнению историка, было по тем временам было неплохим. Но фирменным блюдом считались пельмени в бульоне.

Впрочем, уверен историк, меню и цены всех столичных пельменных не сильно отличались друг от друга:

«Обслуживали посетителей обычно две женщины. Одна засыпала в кипящую воду белые комки из красных коробок с надписью «Пельмени русские». Другая вылавливала дуршлагом или половником готовые пельмени и бросала на тарелку. Затем, в зависимости от желания посетителей, сдабривала их сметаной, маслом (порция 36 копеек) или уксусом и горчицей (32 копейки)».
Истории
КГБ СССР