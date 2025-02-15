Раскрыто местоположение любимой пельменной сотрудников КГБ

Историк и писатель Валерий Бурт утверждает, что любимой пельменной сотрудников КГБ во времена позднего СССР была та, что располагалась на Старой площади – сейчас Новой – напротив Политехнического музея.

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Во времена СССР любимой пельменной сотрудников КГБ была та, что располагалась на Старой площади – сейчас Новой - напротив Политехнического музея. Историк Валерий Бурт рассказал «Мосленте» о посетителях и меню этого обычного, на первый взгляд, заведения.

« Т а м с о б и р а л с я н а р о д т и х и й и з а д у м ч и в ы й . Т о л ь к о з в о н п о с у д ы р а з д а в а л с я и с т у к п о д н о с о в . Н е к о т о р ы е з а е д о й ч и т а л и – о д н и к н и г и , д р у г и е – г а з е т ы » .

Поговаривали, что сюда регулярно захаживали и товарищи в штатском из известного дома на Лубянке. Бурт рассказывает:

« И н т е р е с н о , п р и х о д и л и о н и у т о л и т ь г о л о д и л и п о к а к и м - т о т а й н ы м д е л а м ? В о п р о с в о з н и к н е с л у ч а й н о . В к н и г е " С е к р е т ы р у с с к о й к у х н и " б ы в ш и й ш е ф р а з в е д к и Г Д Р и б о л ь ш о й г у р м а н М а р к у с В о л ь ф п и с а л : " В о л ш е б с т в о п е л ь м е н е й н и к о г д а м е н я н е п о д в о д и л о , к о г д а н а д о б ы л о о к а з а т ь о с о б о е в н и м а н и е к о м у - т о и з н а ш и х р а з в е д ч и к о в н а З а п а д е … И м е н н о п е л ь м е н и о б л а д а ю т з а м е ч а т е л ь н ы м д е й с т в и е м — с п о с о б с т в у ю т в о з н и к н о в е н и ю д о в е р и т е л ь н ы х о т н о ш е н и й м е ж д у л ю д ь м и … " »

Что же до меню, то оно, по мнению историка, было по тем временам было неплохим. Но фирменным блюдом считались пельмени в бульоне.

Впрочем, уверен историк, меню и цены всех столичных пельменных не сильно отличались друг от друга: