Первый русский спецназ: как воевал особый отряд атамана Пунина

По мнению отечественных историков, в российской армии до ХХ века существовали и другие спецподразделения целевого назначения. Однако партизанский отряд Леонида Пунина был первым войсковым соединением, где применили методы боевых операций, которые впоследствии взяли на вооружение советские и российские спецназовцы.

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Одобренная инициатива

В книге историка российских спецслужб Александра Колпакиди приводится письмо георгиевского кавалера, поручика Финляндского стрелкового полка Леонида Пунина командующему Западным фронтом генерал-адьютанту Николаю Рузскому. Обращение датировано октябрем 1915 года, и в нем автор приводит доводы в пользу создания партизанских отрядов.

Пунин полагал, что подобные партизанские соединения, действовавшие в тылу немцев, могли бы нанести большой урон инфраструктуре противника. Местность (заболоченное Полесье) для создания такие соединений была благоприятной, одной из главных задач для партизан Пунин считал уничтожение путем подрыва вражеских железнодорожных коммуникаций от Полесья до Рижского залива. Летучие отряды предлагалось формировать непременно конные, вооруженные германским оружием (чтобы проще было добывать боеприпасы в тылу врага) и передвигающиеся налегке, без обоза.

В декабре того же года «отряд особой важности штаба Северного фронта» был создан, в нем было почти 300 казаков под командованием 11 офицеров, а также 17 урядников и унтер-офицеров. В этом партизанском подразделении были специалисты по подрывному делу, телефонисты и телеграфисты. Помимо пулеметов, германских винтовок, шашек, сабель и ножей у партизан на вооружении состояла конно-горная скорострельная пушка.

Первые «мелкие эскадронные разведки» партизанами Пунина были предприняты в последней декаде декабря 1915 года.

Как они проводили свои вылазки

Подробно изучила историю первого русского отряда спецназначения двоюродная внучка Леонида Пунина, санкт-петербургский кандидат искусствоведения Ольга Хорошилова, она написала об этом боевом подразделении времен Первой мировой и Гражданской войн несколько книг и монографий.

Как отмечала Хорошилова в своем интервью «Санкт-Петербургским ведомостям», атаманом ее деда назначили потому что отряд состоял преимущественно из казаков, и подобный статус, считалось, может придать командиру больше авторитета. Леонид Пунин был жестким руководителем, мог и «дать по мордам» офицерам, он держал в своем подразделении железную дисциплину.

Партизанский отряд главным образом вел разведывательную и диверсионную работу во вражеском тылу на латвийской территории, передавая затем полученные сведения действующей на Северном фронте русской армии. Ольга Хорошилова в одной из своих статей писала, что в рейдах по тылам противника отряду приходилось проводить и разведку боем, казаки захватывали пленных, бывало, участвовали и во «вразумлении» деморализованных антивоенной пропагандой пехотных частей. Партизаны Пунина участвовали в Митавской операции (декабрь 1916 года) и в обороне Риги (август 1917 года), нередко им давали задание имитировать боевую активность русских войск, чтобы отвлечь таким образом противника. Спецназовцы в своих вылазках активно использовали взрывчатку, у них имелась маскировочная одежда.

После того как 1 сентября 1916 года в бою с немецкой разведгруппой погиб атаман Пунин, командовать партизанским отрядом стал поручик Владимир Грибель.

В РККА и Белом движении

После Рижской операции в отряде, возглавляемом на тот момент братом покойного Леонида Пунина поручиком Александром Пуниным, начали возникать разногласия из-за того, кому служить – «старому режиму» или большевикам, инициатором раскола стал один из офицеров, командир эскадрона Станислав Булак-Балахович.

В результате в сентябре 1917 года отряд распался, часть (около трети) казаков вместе с Балаховичем перешла на службу в формировавшуюся Красную Армию, барон Роман Унгерн, штабс-капитан Илларион Ставский и многие другие офицеры-«пунинцы» впоследствии активно проявили себя в Белом движении. Окончательно расформировали отряд в феврале 1918 года. Ольга Хорошилова писала, что председатель Временного правительства Александр Керенский изначально не был заинтересован в существовании подобного подразделения, поскольку считал, что оно представляет собой угрозу для действующей власти и может быть использовано для ее свержения.

Унгерн, Балахович, а также ряд других офицеров отряда спецназначения в 20-х годах в РККА и соединениях Белого движения создали свои партизанские отряды, где с переменным успехом использовали методы, наработанные в пунинском подразделении.