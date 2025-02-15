«Безумный Бесо»: за что так прозвали отца Сталина

Детство – едва ли не самая важная пора в жизни человека, накладывающая отпечаток и на личность, и на судьбу. Не случайно причины многих наших поступков и решений, как хороших, так и дурных, нужно искать во впечатлениях и событиях детства. Вероятно, именно поэтому так интересно бывает читать о ранних годах великих личностей. В полной мере это относится и к детству Иосифа Сталина.

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Родители будущего «вождя народов»

Отец – Виссарион Иванович Джугашвили. Выходец из семьи крепостных крестьян, был рабочим обувной фабрики Иосифа Барамова. Как говорят, сапожником он был хорошим. Когда Барамов открывал свою фабрику в Гори, он собирал на нее лучших обувщиков, и специально выписал в Гори Виссариона, который тогда жил в Тифлисе.

Виссарион (Бесо) Джугашвили не учился в школе, однако, был грамотным, говорил, помимо грузинского, на русском, армянском и азербайджанском языках и наизусть читал большие отрывки из «Витязя в тигровой шкуре».

Мать – Екатерина (Кеке) Георгиевна в девичестве Геладзе. Ее родители тоже были крепостными. Раннее детство она провела в деревне, позднее семья переехала в Гори, где Кеке и повстречала своего будущего мужа. Мать Сталина тоже была грамотной, очень набожной и трудолюбивой женщиной.

Екатерина Джугашвили впоследствии вспоминала, что знакомство и сватовство организовал друг Виссариона Якоб (Коба) Эгнаташвили, человек состоятельный и яркий – красавец, борец и местный сердцеед. Сам Бесо тоже считался видным женихом, поскольку был красивым мужчиной, работящим и при деньгах. Виссарион и Екатерина обвенчались в мае 1874 года в Успенском соборе. Свадьба была по-кавказски пышной и веселой.

Вскоре Бесо оставил фабрику Барамова и организовал при поддержке Якоба Эгнаташвили собственную обувную мастерскую.

Иосиф и его старшие братья

Счастье молодой семьи омрачилось очень скоро: через год родился первенец, но умер, не прожив и нескольких месяцев. Второй сын, появившийся на свет в 1876 году, тоже умер в младенчестве. Крестным отцом обоих мальчиков был Эгнаташвили.

Виссарион начал пить, дела в мастерской шли все хуже.

В 1878 году родился третий сын – Иосиф. В воспоминаниях Екатерины Джугашвили сказано, что на сей раз пара решила не искушать судьбу, и Якоба крестным не позвали.

Маленький Иосиф был единственным светом в окошке, счастьем и надеждой своей матери. Давид Мачавариани, который был товарищем детских игр Сталина, рассказывал, что Кеке окружала сына неустанной заботой, готова была, как волчица, защищать его от любой опасности, и трудилась день и ночь, чтобы Иосиф ни в чем не знал нужды. При этом она была, как говорят, довольно строга к сыну.

Кеке стала прачкой, работать ей приходилось очень много. Отец к этому времени совершенно забросил мастерскую, его пьянки заканчивались буйными драками, он часто колотил и жену, и сына. Соседи прозвали его «безумным Бесо».

Слухи и сплетни

Причиной такого поведения мужа сама Екатерина Джугашвили называет тот факт, что с сапожником по кавказскому обычаю частенько расплачивались вином. Вот, дескать, и стал некогда хороший мастер Бесо законченным алкоголиком. Однако, бытует и другая версия такого поведения отца Сталина.

Дело в том, гласит молва, что Иосифу он вовсе не был отцом.

В наше время отцом будущего «вождя народов» назначают путешественника Пржевальского и даже ... императора Александра III. Эти версии, разумеется, не выдерживают никакой критики. В отличии от тех, которые имели хождение в Гори в годы детства и отрочества Иосифа Джугашвили.

Прежде всего, вероятным отцом Сосо называли того самого Якоба Эгнаташвили, друга семьи Джугашвили. Не случайно ли Кеке отказалась пригласить Якоба крестным отцом Иосифа? Она прекрасно знала, что по православной традиции родной отец не может крестить ребенка. Кроме того, наводит на мысль об отцовстве и партийная кличка Коба, которую взял Сталин. Именно так называли Эгнаташвили.

Кроме того, Кеке приписывают романы с начальником полиции Гори по фамилии Давришеви, а еще – со священником Чарквиани.

Правдивы эти слухи или нет, но Виссарион, похоже, прекрасно о них знал. Есть свидетельства, что он в гневе называл сына «набичвари» (ублюдок).

Сапожник или епископ?

Кеке, души не чаявшая в своем Иосифе, мечтала видеть его епископом. В ее воспоминаниях есть трогательные строчки о том, как ее однажды потрясла торжественная встреча епископа. Красивые одежды, колокольный звон – все это так запало в душу Кеке, что она решила: ее сын должен стать епископом. Но для того, чтобы эта мечта осуществилась, надо было, чтобы Иосиф получил образование. К этому было два главных препятствия: в духовное училище брали только тех, кто говорит по-русски, и обязательно из семей священнического сословия. Иосиф по-русски не знал, и отец его был горький пьяница «безумный Бесо».

Кеке помог священник Христофор Чарквиани. Его сын занимался с мальчиком русским языком. Чарквиани дал Иосифу рекомендацию в духовное училище, назвав Бесо своим диаконом. Так будущий руководитель СССР начал учебу в Горийском православном духовном училище.

Однако, у Виссариона Джугашвили был свой взгляд на воспитание сына. Он настаивал на том, чтобы мальчик помогал ему в мастерской, упирая на то, что в 8 лет он сам был уже правой рукой своего отца. Кеке оказалась женщиной со стальным характером. Ни скандалы, ни побои не помогли, она добилась зачисления Иосифа в духовное училище.

Виссарион вскоре оставил семью. В воспоминаниях матери Сталина сказано: «отстранился от семейных забот». Но не оставлял намерения сделать мальчика сапожником. Однажды, когда Сосо учился уже в третьем классе, отец заявился в гимназию по обыкновению пьяным и буйным, и силой увел мальчика в свою запущенную мастерскую. Узнав об этом, Кеке подняла на ноги всех: от Кобы Эгнаташвили до директора училища Беляева. Иосифа вернули матери, и он смог продолжить обучение. Виссарион, посчитав это позором для себя, окончательно прервал всякую связь с женой.

Через год после этого случая, в 1890 году Иосиф попал под фаэтон. У мальчика был сильный ушиб головы, кроме того, мчавшийся экипаж повредил ему ногу. Травма была настолько серьезной, что потребовалось лечение в Тифлисе. Вот тут вновь появился Виссарион, который к тому времени обосновался в Тифлисе, на обувной фабрике Адельханова. Он увез сына, устроил его в больницу. А когда Иосиф выздоровел, отец привел его на фабрику. Здесь Сосо проработал довольно долго. Он мотал нитки, помогал старшим мастерам. И быть бы ему сапожником, если бы вновь не вмешалась Кеке. Она приехала в Тифлис, отыскала Сосо на фабрике и увезла его в Гори, не слушая никаких возражений.

Так Сосо, благодаря своей матери, окончил духовное училище и смог стать семинаристом. А в семинарии он познакомился с марксистами.