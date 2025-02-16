Почему на картине «Последний день Помпеи» несколько женщин с одним лицом

Русский художник Карл Брюллов, несомненно, был достаточно уважаем за свое мастерство задолго до создания этого шедевра. Тем не менее, именно «Последний день Помпеи» принес Брюллову без преувеличения всемирную славу. Почему же картина-катастрофа оказала такое влияние на публику, и какие тайны она скрывает от зрителей до сих пор?

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В конце августа 79 года нашей эры в результате извержения вулкана Везувий города Помпеи, Геркуланум, Стабии и множество мелких селений стали могилами для нескольких тысяч местных жителей. Настоящие археологические раскопки канувших в Лету местностей начались лишь в 1748 году, то есть за 51 год до рождения самого Карла Брюллова. Понятно, что археологи работали не один день, а несколько десятилетий. Благодаря этому обстоятельству художнику удалось-таки лично побывать на раскопках и побродить по древнеримским улицам уже освобожденным от застывшей лавы. Причем, в тот момент наиболее расчищенными оказались именно Помпеи.

Вместе с Брюлловым там прогуливалась и графиня Юлия Самойлова, к которой Карл Павлович питал теплые чувства. Позже она сыграет в создании шедевра любовника огромную роль да еще и не одну. Брюллов и Самойлова имели возможность увидеть здания древнего города, отреставрированные предметы быта, останки погибших людей. Все это оставило глубокий и яркий отпечаток на тонкой натуре художника. Было это в 1827 году.

Впечатленный Брюллов практически сразу взялся за работу, причем, весьма серьезно и основательно. Он посещал окрестности Везувия не единожды, делая наброски для будущего полотна. Кроме того художник ознакомился с дошедшими до наших дней манускриптами, в том числе с письмами очевидца катастрофы, древнеримского политика и писателя Плиния Младшего, дядя которого Плиний Старший при извержении погиб. Конечно, такая работа требовала много времени. Поэтому подготовка к написанию шедевра заняла у Брюллова больше 5 лет. Само же полотно, площадью более 30 квадратных метров, он создал меньше чем за год. От изнеможения художник порой не мог идти, его буквально выносили из мастерской. Но даже и при такой тщательной подготовке и тяжелой работе над шедевром Брюллов то и дело изменял первоначальный замысел в той или иной мере. Например, он не стал использовать набросок, на котором был нарисовал вор, снимавший украшения с упавшей женщины.

Одна из главных загадок, которую можно обнаружить на полотне, это присутствие на картине нескольких одинаковых женских лиц. Это девушка с кувшином на голове, женщина, лежащая на земле с ребенком, а также мать, обнимающая своих дочерей, и особа с мужем и детьми. Зачем же Брюллов нарисовал их настолько похожими? Дело в том, что натурой для всех этих персонажей послужила одна и та же дама – та самая графиня Самойлова. Несмотря на то, что других людей на картине художник рисовал с обычных жителей Италии, видимо, Самойлову Брюллову, охваченному определенными чувствами, просто нравилось писать.

Кроме того в толпе, изображенной на полотне, можно отыскать и самого живописца. Он изобразил себя тем, кем он и являлся, художником с ящиком, наполненным рисовальными принадлежностями, на голове. Этот метод, как своеобразный автограф, использовали многие итальянские мастера. А Брюллов много лет провел в Италии и именно там обучался искусству живописи.

Среди персонажей шедевра присутствует и приверженец христианской веры, которого легко узнать по кресту на груди. К нему жмется мать с двумя дочерьми, будто ища у старика защиты. Однако нарисовал Брюллов и языческого священника, который стремительно убегает, не обращая никакого внимания на испуганных горожан. Несомненно, христианство в то время подвергалось гонениям и доподлинно неизвестно, мог ли кто-нибудь из приверженцев этой веры находиться тогда в Помпеях. Но Брюллов, стараясь придерживаться документальной достоверности событий, внес в свое произведение и скрытый смысл. Посредством вышеозначенных священнослужителей он показал не только сам катаклизм, но исчезновение старого и рождение нового.