Сухой закон 1985 года: что власти скрыли от советских граждан

Планы Горбачёва относительно сокращения производства и продажи алкогольных напитков в 1980-х годах ни для кого не были тайной. Соответствующие постановления были опубликованы в прессе. Однако некоторые пункты антиалкогольного проекта все же были засекречены. Через несколько лет Советский Союз должен был стать самой трезвой державой в мире.

Антиалкогольная кампания и ее предпосылки

Как писал Михаил Соломенцев в своей книге «Зачистка в Политбюро», антиалкогольной кампании 1980-х годов способствовали по крайней мере два обстоятельства. Во-первых, в период с 1964 по 1984 годы в стране значительно возросло потребление и производство дешевых алкогольных напитков. Доходы от продажи спиртного тогда увеличились в 4 раза. Вследствие алкоголизации населения увеличилась преступность, возросло количество заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, производство страдало от прогульщиков. Во-вторых, в ЦК КПСС и СМИ поступали потоки писем, в которых женщины требовали принять меры для борьбы с пьянством.

Авторами идеи антиалкогольной кампании, если верить Василию Придеину, автору издания «Азбука вождей», были уже упомянутый Михаил Соломенцев и Егор Лигачев, которых активно поддерживал Михаил Горбачев. Комиссия Политбюро ЦК КПСС под председательством Соломенцева подготовила проекты соответствующих постановлений и указов. 7 мая 1985 года в свет вышло постановление ЦК «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», а Совмин выпустил постановление No 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». 16 мая того же года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения».

Тайные планы правительства

Казалось бы, от граждан власти ничего не скрывали: документы были опубликованы в печати. Но на самом деле некоторые пункты антиалкогольного проекта были засекречены. Так утверждает Николай Рыжков, бывший Председатель Совета Министров СССР, который в то время был Секретарем ЦК, на страницах своей книги «Премьер». По словам Рыжкова, когда он увидел проект постановления, у него волосы встали дыбом. В рамках антиалкогольной кампании было решено сократить производство не только крепких напитков, но и пива. Мало того, со временем производство спиртного планировалось вообще свести к нулю. Именно этот пункт и был засекречен и в СМИ не появился.

Для достижения этой «секретной» цели правительство страны было готово отказаться от доходов, получаемых от продажи алкоголя. Как пишет Евгений Ясин в издании «Российская экономика», «водочные» деньги были одной из главных опор советского бюджета, давая до 15% поступлений. Именно поэтому данный проект многие считают уникальным. Однако Андрей Буровский, автор книги «Расправа над СССР – предумышленное убийство», уверенно заявляет, что аналогичная, затратная история наблюдалась и во время других кампаний 1960-1980-х годов. В качестве одного из самых ярких примеров Буровский приводит Никиту Хрущева с его кукурузным «проектом».

До секретного пункта дело не дошло

Как бы то ни было, и кукурузная, и антиалкогольная кампании оказались провальными. До засекреченного пункта о полном прекращении производства алкогольной продукции дело так и не дошло. Впрочем, как справедливо отмечает О. У. Девлетов, автор учебного пособия «Курс отечественной истории», Горбачевский «сухой закон» имел и свои плюсы. Так, по данным Девлетова, в период антиалкогольной кампании в Советском Союзе снизились показатели смертности. Кроме того, сократился травматизм, увеличилась рождаемость, снизились потери рабочего времени. Однако, как считает Девлетов, негативные последствия проекта все-таки превзошли позитивные.

В первую очередь образовалась «дыра» в бюджете, о чем власти предупреждал министр финансов В.Ф. Гарбузов, который в течение 20 лет всеми силами старался поддерживать на плаву застойную советскую экономику. Если верить А. Б. Безбородову, автору учебника «История России в новейшее время 1985-2009 гг.», с 1985 по 1987 годы в государственный бюджет не поступило от продажи спиртных напитков 37 миллиардов рублей. Зато значительно обогатилась «теневая» экономика, возросли продажи суррогатов. Население вопреки установкам правительства начало заниматься самогоноварением, вследствие чего в магазинах пропал сахар, на который пришлось вводить талоны. В связи с этими и другими обстоятельствами в 1988 году антиалкогольную кампанию свернули.