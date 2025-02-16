Самый глупый побег Сталина из ссылки

Молодость Иосифа Джугашвили (партийная кличка — Коба) была бурной и насыщенной яркими событиями. Он семь раз был арестован, сидел в тюрьмах, его ссылали в Сибирь, откуда он совершил пять дерзких побегов. Впрочем, в официальной биографии вождя, изданной в 1947 году, первоначально было написано, что Коба бежал из ссылки шесть раз. Но Сталин самолично исправил число побегов на «пять».

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Сегодня бытует версия, что Коба был завербован царской охранкой, и по этой причине впоследствии вносил коррективы в свое каноническое жизнеописание. Однако, возможно, все проще. Возможно, дело в том, что умудренный годами Иосиф Виссарионович не пожелал включать в число своих побегов самый первый, завершившийся полным фиаско и возвращением к месту ссылки.

Первый арест Иосифа Джугашвили

Впервые будущий вождь был арестован в апреле 1902 года в Батуми. Этому предшествовало активное участие Иосифа Джугашвили в организации рабочих протестов в Тбилиси, первая его публикация в газете «Борьба», нелегально выходившей в Баку, и избрание в Тифлисский комитет РСДРП. По заданию комитета Иосиф, уже тогда находившийся под пристальным вниманием полиции, выехал осенью 1901 года в Батуми. Целью поездки было создание в этом приморском городе местной ячейки РСДРП. Уже в феврале в городе было с десяток социал-демократических кружков, подпольно печатались листовки и прокламации, проходили массовые акции протеста, сопровождавшиеся кровопролитием. Однако, баламутил Иосиф Джугашвили батумских рабочих недолго. В апреле 1902 он был арестован.

Осенью из тюрьмы в Кутаиси, куда он был переведен из Батуми, Кобу отправляют в первую в его жизни ссылку – в село Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии.

Сохранилось полицейское описание политзаключенного «Иосифа Виссарионова Джугашвили»:

« Р о с т д в а а р ш и н а п о л т о р а в е р ш к а ( о к о л о 1 6 3 с м ) ; т е л о с л о ж е н и е с р е д н е е ; в о з р а с т 2 3 г о д а . В т о р о й и т р е т и й п а л ь ц ы л е в о й н о г и с р о с ш и е с я . В о л о с ы , б о р о д а и у с ы т е м н ы е . Н о с п р я м о й и д л и н н ы й . Л о б п р я м о й и н и з к и й . Л и ц о у д л и н е н н о е , с м у г л о е , с о с п и н а м и » .

Полицейские именовали его «Рябым» и не придавали его персоне особого значения. Те, кто был со Сталиным в этой его первой отсидке в тюрьме, вспоминают, что держался он очень спокойно, не конфликтовал с тюремным начальством и никогда не выходил из себя.

Первая ссылка

К месту ссылки Иосиф Джугашвили ехал под охраной, однако, условия были не такие жесткие, как еще пару десятилетий назад, когда «политических» доставляли в Сибирь в кандалах, а иной раз им приходилось идти пешком. В Новой Уде квартировать молодому кавказцу предстояло в одном из домов местных жителей, за казенный счет. Питание и прочие нужды он должен был, как и другие ссыльные, оплачивать из собственных средств.

В 1939 году в газете «Правда» была опубликован очерк «В Новой Уде», посвященный очередному юбилею вождя. Журналист описывал дореволюционную Новую Уду, как местечко, в котором были две купеческие лавки, острог, церковь и пять кабаков. Коба поселился в бедной части села, которая носила название Заболотье, поскольку располагалась на мысу, окруженном болотами. История сохранила даже имя крестьянки, в доме которой квартировал Иосиф Джугашвили – Марфа Ивановна Литвинцева. В ее доме было две комнатки, одну из которых и занял ссыльный.

В те времена ссылка для «политических» была не самым страшным наказанием. Они обязаны были регулярно отмечаться у местного полицейского начальства, а все остальное время вольны были проводить, как угодно. Поскольку у многих были деньги (тех, у кого денег не было, поддерживали из партийной кассы), революционеры проводили время, читая книги, прохаживаясь по живописным окрестностям с ружьем, встречаясь друг с другом для политических диспутов, и вообще, вели спокойную, размеренную жизнь.

Однако, это приятное существование Кобе пришлось не по душе. И он решил бежать.

Первый побег

В Новую Уду Коба прибыл в ноябре 1903 года. И почти сразу ударился в бега.

Обстоятельства этого побега нам известны по воспоминаниям революционера А. А. Гусинского, который отбывал ссылку вместе со своей женой по соседству от Сталина — в Балаганске.

Коба прибыл в Новую Уду одетым совсем не для Сибири – в демисезонном пальто и в ботинках. Ни меховой шапки, ни рукавиц, ни теплой обуви у него не было. А в Иркутске, напомним, морозы бывают до 30-40 градусов.

Декабрьской ночью 1903 года стоял трескучий мороз (Гусинский вспоминает, что «больше 30 градусов по Реомюру», то есть, ниже 40 по Цельсию), в дверь дома, где жили Гусинские, раздался стук. На вопрос «Кто?» был ответ «Отопри, Абрам, это я, Сосо!».

Дверь открыли, и в дом вошел совершенно закоченевший Сталин. Он преодолел больше 50 километров в совершенно неподходящем для такого мороза наряде. Гусинский вспоминает, что на Сталине помимо пальто была легкая папаха на сафьяновой подкладке и щегольской белый башлык. Он обморозил уши и нос, и едва мог разговаривать от холода.

Разумеется, нежданного гостя бросились отогревать и отпаивать горячим. Он провел в доме Гусинских несколько дней, приходя в себя после легкомысленного «вояжа» по сибирскому холоду, и в благодарность подарил жене и дочке Гусинского свой белый башлык, который им очень понравился. После этого ему пришлось вернуться в Новую Уду.

Так завершился первый побег Кобы.

Однако будущий вождь на этом не успокоился. Он учел все свои ошибки, как следует экипировался (при помощи того же Гусинского), и уже 5 января 1904 года совершил удачный побег. С подложным паспортом он смог сесть на поезд и меньше чем через месяц был в Тифлисе.