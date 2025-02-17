Женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах

Женщины вспомнили случаи, когда организованные ими эротические сюрпризы пошли не по плану и закончились неудачей. На их истории обратило внимание Daily Mail.

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Так, популярная австралийская блогерша Грейсима Синклер рассказала, что однажды после романтического ужина решила исполнить для своего парня сексуальный танец, однако не смогла удержать равновесие и с размаху ударила избранника плечом по лицу.

« Я ф а к т и ч е с к и п о с т а в и л а е м у с и н я к п о д г л а з о м . Я д у м а л а , ч т о у н е г о с л о м а н н о с » , — в с п о м н и л а С и н к л е р .

Девушка отметила, что захотела сразу же исправить ситуацию и во что бы то ни стало порадовать возлюбленного. Он все еще не до конца пришел в себя после травмы, но женщина продолжила исполнять эротический танец у него на коленях.

« З а т е м я в с т а л а и в н о в ь н а ч а л а п а д а т ь . У г а д а й т е , к у д а п р и з е м л и л а с ь м о я р у к а ? П р я м о в п а х б е д н я г е » , — д о б а в и л а С и н к л е р .

После второй неудачи парочка решила закончить с эротическими подарками и лечь спать.

Другая девушка рассказала, что как-то тоже захотела удивить своего возлюбленного и заявилась к нему домой без предупреждения, надев только нижнее белье и пальто. Однако сюрприз не удался, так как дома у молодого человека были родители.

« М н е п р и ш л о с ь п о с т о я т ь н е к о т о р о е в р е м я , в е д я н е л о в к у ю б е с е д у , п р е ж д е ч е м я с м о г л а п р и д у м а т ь о п р а в д а н и е и с б е ж а т ь . О н и , д о л ж н о б ы т ь , п о д у м а л и , ч т о я о ч е н ь с т р а н н а я » , — п р и з н а л а с ь а в т о р и с т о р и и .

У еще одной пары празднование Дня святого Валентина закончилось приездом полиции. 44-летняя Джеки объяснила, что причиной стал не очень удачный праздничный сюрприз. По ее словам, парень, с которым она встречалась, завязал ей глаза и в таком виде провел через парковку и лифт до дверей своей квартиры. Внутри ее ожидали свечи, цветы и воздушные шары.

« В д р у г р а з д а л с я с т у к в д в е р ь . Э т о б ы л а п о л и ц и я ! К т о - т о у в и д е л н а с и п о д у м а л , ч т о э т о п о х и щ е н и е » , — у т в е р ж д а е т Д ж е к и .

Женщина добавила, что полицейские ушли, как только убедились в ее безопасности. «Сейчас мне смешно, но тогда мне было 19, и я была очень смущена», — заключила она.

Ранее секс-эксперт Закари Зейн дал совет парню, который был в ужасе от сексуальной фантазии свей девушки. По словам мужчины, девушка рассказала, что у нее фетиш на «золотой дождь» — ей нравится, когда на нее мочатся, кроме того, она любит пить мочу.