Женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах

Женщины вспомнили случаи, когда организованные ими эротические сюрпризы пошли не по плану и закончились неудачей. На их истории обратило внимание Daily Mail.

Женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах
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Так, популярная австралийская блогерша Грейсима Синклер рассказала, что однажды после романтического ужина решила исполнить для своего парня сексуальный танец, однако не смогла удержать равновесие и с размаху ударила избранника плечом по лицу.

«Я фактически поставила ему синяк под глазом. Я думала, что у него сломан нос», вспомнила Синклер.

Девушка отметила, что захотела сразу же исправить ситуацию и во что бы то ни стало порадовать возлюбленного. Он все еще не до конца пришел в себя после травмы, но женщина продолжила исполнять эротический танец у него на коленях.

«Затем я встала и вновь начала падать. Угадайте, куда приземлилась моя рука? Прямо в пах бедняге», добавила Синклер.

После второй неудачи парочка решила закончить с эротическими подарками и лечь спать.

Другая девушка рассказала, что как-то тоже захотела удивить своего возлюбленного и заявилась к нему домой без предупреждения, надев только нижнее белье и пальто. Однако сюрприз не удался, так как дома у молодого человека были родители.

«Мне пришлось постоять некоторое время, ведя неловкую беседу, прежде чем я смогла придумать оправдание и сбежать. Они, должно быть, подумали, что я очень странная», призналась автор истории.

У еще одной пары празднование Дня святого Валентина закончилось приездом полиции. 44-летняя Джеки объяснила, что причиной стал не очень удачный праздничный сюрприз. По ее словам, парень, с которым она встречалась, завязал ей глаза и в таком виде провел через парковку и лифт до дверей своей квартиры. Внутри ее ожидали свечи, цветы и воздушные шары.

«Вдруг раздался стук в дверь. Это была полиция! Кто-то увидел нас и подумал, что это похищение», утверждает Джеки.

Женщина добавила, что полицейские ушли, как только убедились в ее безопасности. «Сейчас мне смешно, но тогда мне было 19, и я была очень смущена», — заключила она.

Ранее секс-эксперт Закари Зейн дал совет парню, который был в ужасе от сексуальной фантазии свей девушки. По словам мужчины, девушка рассказала, что у нее фетиш на «золотой дождь» — ей нравится, когда на нее мочатся, кроме того, она любит пить мочу.

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