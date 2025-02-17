«Голова вдребезги»: как террорист-романтик убил великого князя

120 лет назад в Москве произошло одно из самых громких политических убийств в истории России. Эсер Иван Каляев бросил бомбу в карету бывшего московского градоначальника, великого князя Сергея Александровича. «Голова его и все остальное разбито было вдребезги», — описывали место преступления газеты той поры. За что градоначальника не любили в Москве и почему террорист-романтик Каляев убил великого князя только со второй попытки — в материале «Газеты.Ru».

© В. Сварог «Каляев бросает бомбу...»

Сложный человек

Великий князь Сергей Александрович был седьмым ребенком Александра II . Он вырос человеком закрытым, строгим, был истовым православным и убежденным консерватором-монархистом. Либеральные идеи, а уж тем более — революционные, были ему противны. Не любил великий князь и англичан – в дневнике называл их «скотами».

Отношения с родственниками у Сергея Александровича тоже складывались непросто. Например, в 1933 году другой великий князь Александр Михайлович писал, что Сергей сыграл «роковую роль» в падении Российской Империи.

« П р и в с е м ж е л а н и и о т ы с к а т ь х о т я б ы о д н у п о л о ж и т е л ь н у ю ч е р т у в е г о х а р а к т е р е , я н е м о г у е е н а й т и < … > К а к б ы д л я т о г о , ч т о б ы е щ е б о л е е п о д ч е р к н у т ь с в о ю н е п р и я т н у ю л и ч н о с т ь , о н ж е н и л с я н а с т а р ш е й с е с т р е Г о с у д а р ы н и В е л и к о й К н я г и н е Е л и с а в е т е Ф е д о р о в н е . Т р у д н о б ы л о п р и д у м а т ь б о л ь ш и й к о н т р а с т , ч е м м е ж д у э т и м и д в у м я с у п р у г а м и ! » — д о б а в л я л А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч .

Жена Сергея Александровича беззаветно любила и называла «святым». Ее брат Эрнст Людвиг, последний великий герцог Гессенский, примечал самоуверенность и жесткость характера свояка.

« П о э т о м у у л ю д е й с к л а д ы в а л о с ь н е в е р н о е в п е ч а т л е н и е . В т о в р е м я к а к е г о с ч и т а л и х о л о д н ы м г о р д е ц о м , о н п о м о г а л о ч е н ь м н о г и м л ю д я м , н о д е л а л э т о в с т р о г о й т а й н е » , — в с п о м и н а л г е р ц о г .

Прогрессивная публика великого князя не любила и распускала слухи о его гомосексуальности. Известен анекдот, якобы возникший среди москвичей после назначения в 1891 году Сергея Александровича градоначальником первопрестольной — о «Москве, которая стояла на семи холмах, а теперь — на одном бугре (от фр. bougre, педераст)». Примечательно, что изложен он был в дневнике тогдашним главой МИД графом Владимиром Ламздорфом, которого самого считали «бугром».

Сергей Александрович, будучи воспитан как сын самодержца, управлять Москвой начал довольно жестко и по-петербуржски высокомерно. Практически сразу же, недовольный «пробками» на Тверской улице, великий князь приказал перекрывать на ней движение, когда он выезжал в город из своего особняка.

При Сергее Александровиче из Москвы высылали евреев — порядка 30 тыс. из 40 тыс. иудеев, — была закрыта синагога. Государственная юдофобия также стала поводом для нелюбви к нему либералов и революционеров.

Добавила пятен на репутации — уже не только среди политических противников, но и среди широких масс — Ходынская трагедия. Во время гуляний по случаю коронации племянника, государя Николая II, на Ходынском поле в мае 1896 года в давке погибли 1389 человек, около 1 тыс. получили травмы. Злые языки окрестили Сергея Александровича «князем Ходынским» — хотя отвечало за организацию праздника министерство императорского двора, а не градоначальник. Ругали генерал-губернатора также за равнодушие — мол, не посыпал голову пеплом в трауре, а танцевал на протокольном балу и улыбался.

Заслуги градоначальника не хотели замечать. Но именно при Сергее Александровиче в городе сделали новые мостовые, разделили тротуары и проезжие части, пустили первый трамвай на электрическом ходу, открыли новый водопровод, создали городскую канализацию вместо лошадей с бочками и запретили сливать отходы в Москву-реку. При великом князе разбили сад Эрмитаж и будущий ГУМ — Верхние Торговые ряды, построили общежитие для студентов университета.

Великий князь и великая княгиня много занимались благотворительностью, были попечителями десятков гуманитарных инициатив и организаций.

© Московский генерал-губернатор, великий князь Сергея Александрович Романов и великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, 1900 год // ТАСС

Сергей Александрович боролся с революционным движением — он поддержал начальника московского Охранного отделения Сергея Зубатова, который предложил создать монархические рабочие организации — православный аналог профсоюзов.

1 января 1905 года великий князь ушел в отставку с поста генерал-губернатора, но сохранил должность командующего войсками московского округа. За месяц до этого по его приказу жестко разогнали студенческие беспорядки. К тому времени террористы из организации эсеров — социалистов-революционеров — вынесли Сергею Александровичу смертный приговор. Его считали «серым кардиналом» империи и главным поборником самодержавия.

Дурной поэт

Убийство великого князя поручили Ивану Каляеву, бывшему студенту и профессиональному революционеру. Товарищи-эсеры его потом славили как поэта — стихи Каляев писал, но дурные. Да и не факт, что писал он сам — сборник издали эсеры уже после его казни.

З а к р о в ь и з а с л е з ы н а р о д а я м с т и л , В с ю ж и з н ь м о ю н е с б е з о с т а т к а . Я г р о м о м л у к а в о г о з м е я у б и л , — П о б е д о й о к о н ч и л а с ь с х в а т к а .

Эсер-боевик Борис Савинков, друг детства Каляева, после в мемуарах рассказывал о подготовке покушения. Сначала убить градоначальника собирались 2 февраля (по старому стилю, по новому — 15-го) — в этот день он должен был выехать в город, чтобы поприсутствовать на благотворительном спектакле, проходившем в Большом театре под патронажем его супруги Елизаветы Федоровны.

« В 7 ч а с о в я п р и ш е л н а Н и к о л ь с к у ю к « С л а в я н с к о м у Б а з а р у » , и в т у ж е м и н у т у и з п о д ъ е з д а п о к а з а л а с ь Д о р а Б р и л л и а н т , и м е я в р у к а х з а в е р н у т ы е в п л е д б о м б ы . М ы с в е р н у л и с н е ю в Б о г о я в л е н с к и й п е р е у л о к , р а з в я з а л и п л е д и п о л о ж и л и б о м б ы в б ы в ш и й с о м н о й п о р т ф е л ь . В б о л ь ш о м Ч е р к а с с к о м п е р е у л к е н а с о ж и д а л М о и с е е н к о . Я с е л к н е м у в с а н и и н а И л ь и н к е в с т р е т и л Каляева. Я передал ему его бомбу», — вспоминал Савинков.

Каляев и еще один террорист караулили карету Сергея Александровича в двух местах — на Воскресенской площади и у Александровского сада. Боевики переоделись в крестьян, бомбы завернули в платки из ситца. Савинков спрятался и ждал взрыва.

Каляев стоял возле городской думы . Заметив экипаж великого князя, террорист бросился к нему, замахнулся, собираясь метнуть бомбу — но тут заметил в карете еще и великую княгиню Елизавету Федоровну с малолетними племянниками. Каляев опустил руку и ушел.

Савинкову он сказал:

« Я д у м а ю , ч т о я п о с т у п и л п р а в и л ь н о , р а з в е м о ж н о у б и т ь д е т е й ? »

Террористы решили перенести покушение на 4 февраля (17-е по новому стилю).

Три смерти

Адъютант Сергея Александровича, будущий губернатор Москвы и командующий корпусом жандармов Владимир Джунковский, которого впоследствии подозревали в сотрудничестве с ВЧК и обвиняли в симпатиях революционерам, в дневниках писал, что его шеф не любил принимать какие-либо меры предосторожности.

« О н с к р ы в а л о т о в с е х о к р у ж а в ш и х т е у г р о ж а ю щ и е п и с ь м а , к а к и е о н п о л у ч а л , д а ж е о т м е н я , н и к о м у и х н е п о к а з ы в а л и у н и ч т о ж а л . Т о л ь к о о д и н р а з о н м н е п р о г о в о р и л с я , к о г д а я д о к л а д ы в а л е м у о м е р а х о х р а н ы , о р г а н и з о в а н н ы х м н о ю в о д в о р ц е » , — в с п о м и н а л а д ъ ю т а н т .

Впрочем, обычно карету генерал-губернатора сопровождала охрана. Однако в день второго покушения, по воспоминаниям племянницы, великой княжны Марии Павловны, Сергей Александрович почему-то поехал один. В те дни он занимался переездом из резиденции на Тверской.

« З а к а н ч и в а л с я п р е к р а с н ы й з и м н и й д е н ь , в с е б ы л о с п о к о й н о , и г о р о д с к и е ш у м ы д о х о д и л и д о н а с , п р и г л у ш е н н ы е с н е г о м . В н е з а п н о у ж а с н ы й в з р ы в п о т р я с в о з д у х и з а с т а в и л д р е б е з ж а т ь о к о н н ы е р а м ы . О б р у ш и л а с ь о д н а и з с т а р ы х б а ш е н К р е м л я ? . . С к р ы ш и с ъ е х а л а л а в и н а с н е г а , п р и х в а т и в с с о б о ю к р ы ш у ? А м о й д я д я … г д е о н ? » — п и с а л а к н я ж н а .

Организатор покушения Борис Савинков тоже слышал взрыв.

« К о г д а я в ы ш е л н а К у з н е ц к и й М о с т , я у с л ы ш а л о т д а л е н н ы й г л у х о й з в у к , к а к - б у д т о к т о - т о в п е р е у л к е в ы с т р е л и л и з р е в о л ь в е р а … Э т о т з в у к б ы л н е п о х о ж н а г у л в з р ы в а . < . . . > Н а м н а в с т р е ч у п о п а л с я м а л ь ч и ш к а , к о т о р ы й б е ж а л б е з ш а п к и и к р и ч а л : — В е л и к о г о к н я з я у б и л о , г о л о в у о т о р в а л о . П о н а п р а в л е н и ю к К р е м л ю б е ж а л и л ю д и . У Н и к о л ь с к и х в о р о т б ы л а т а к а я т о л п а , ч т о н е б ы л о в о з м о ж н о с т и п р о б и т ь с я в К р е м л ь » Борис Савинков террорист-эсер

Каляев подкараулил карету Сергея Александровича в Кремле, у Никольской башни. И бросил в него «адскую машину» — самодельную бомбу.

« П р о т и в в с е х м о и х з а б о т я о с т а л с я ж и в . Я б р о с а л н а р а с с т о я н и и ч е т ы р е х ш а г о в , н е б о л е е , с р а з б е г а , в у п о р , я б ы л з а х в а ч е н в и х р е м в з р ы в а , в и д е л , к а к р а з р ы в а л а с ь к а р е т а . П о с л е т о г о , к а к о б л а к о р а с с е я л о с ь , я о к а з а л с я у о с т а т к о в з а д н и х к о л е с . П о м н ю , в м е н я п а х н у л о д ы м о м и щ е п к а м и п р я м о в л и ц о , с о р в а л о ш а п к у » , — д е л и л с я о н в о д н о м и з п и с е м к т о в а р и щ а м .

Газета «Правительственный вестник» писала, что тело Сергея Александровича лежало на Сенатской площади Кремля бездыханным и обезображенным. Карета была разорвана в клочья. А газета «Русское слово» передавала, что прибежавшая к месту убийства и упавшая на колени перед телом мужа Елизавета Федоровна увидела «щепки кареты, лужа крови, посреди которой лежали останки» великого князя.

« М о ж н о б ы л о р а с с м о т р е т ь т о л ь к о ч а с т ь м у н д и р а н а г р у д и , р у к у , з а к и н у т у ю к в е р х у , и о д н у н о г у . Г о л о в а и в с е о с т а л ь н о е р а з б и т о б ы л о в д р е б е з г и и р а з б р о с а н о п о с н е г у » , — о п и с ы в а л о и з д а н и е .

Взрыв был такой силы, что во всех четырех этажах соседнего здания выбило стекла. Кучер Андрей Рудинкин был смертельно ранен и впоследствии умер в госпитале.

Сам Каляев был контужен, с лица сочилась кровь. Его схватили и арестовали. Жандармов Каляев беспрестанно называл трусами и экзальтированно кричал, что «их всех убьют, и царя тоже».

© Разрушенная взрывом карета великого князя Сергея Александровича. Снимок сделан фотографом уголовного отделения министерства юстиции 5 февраля 1905 года // Архивы России

Спустя пару дней Елизавета Федоровна посетила Каляева в тюрьме. «Это повергло администрацию тюрьмы в полнейшее смятение; ничего подобного еще ни разу не было», — вспоминала великая княжна Мария Павловна. По слухам, вдова простила убийцу своего мужа и подарила ему образок.

Эту историю растиражировали газеты, и Каляев после написал Елизавете Федоровне оскорбительное письмо (его не доставили), а икону выбросил.

« А н а р х и с т ы в э т о т п е р и о д б ы л и б е з у м ц а м и и ф а н а т и к а м и , п о л н о с т ь ю у б е ж д е н н ы м и в с п р а в е д л и в о с т и и з а к о н н о с т и с в о и х п р е с т у п л е н и й ; р а з ы г р ы в а я и з с е б я г е р о е в , о н и н е н у ж д а л и с ь в п о м о щ и и п р о щ е н и и , и у ж к о н е ч н о ж е н е о т ж е н с в о и х ж е р т в » , — о т м е ч а л а М а р и я П а в л о в н а в п о с л е д с т в и и .

© Иван Каляев. Снимок сделан фотографом уголовного отделения министерства юстиции 5 февраля 1905 года // Архивы России

Каляева судили. На суде он называл себя народным мстителем и отказывался признавать легитимность судей. Его приговорили к смертной казни. Прошение о помиловании он, заключенный в Шлиссельбургскую крепость, подписать отказывался — восемь раз подряд. Священнику отцу Иоанну он заявил, что не является православным — хотя «верит в существование Святого Духа». В убийстве он не раскаивался, а приговор встретил с фанатичным спокойствием.

Историк Ринат Закиров, исследователь личности Каляева, отмечал, что хоть молва того окрестила религиозным человеком, он ассоциировал свою веру не с православием, а с социализмом.

«В период членства в Боевой организации он избавился от креста и Евангелия, но продолжал считать себя верующим человеком. В тюрьме перед казнью он отождествлял себя с Христом», — пояснил историк.

Каляева повесили на рассвете 10 (23) мая 1905 года. До сих пор в России его имя носит порядка 20 улиц, а в Александровском саду после Октябрьской революции ему поставили памятник — на месте, где стоял памятник Сергею Александровичу. Его, среди прочих, лично сносил Владимир Ленин.

Современник событий москвич Никита Окунев записал 13 ноября в дневнике: «Видел и вновь открытый памятник социалисту Каляеву. На одной стороне пьедестала написано: «Уничтожил Велик. Кн. Сергея Романова» На других сторонах ничего нет. Значит нет и других заслуг, кроме «уничтожения»?!»

В 2017 году на месте гибели великого князя открыли памятный крест.

Великая княгиня Елизавета Федоровна, овдовев, основала Марфо-Мариинскую женскую обитель милосердия. А в 1918 году вместе с другими Романовыми была убита большевиками — сброшена живой в шахту в Алапаевске и завалена гранатами, бревнами и землей. В 1992 году была прославлена Русской православной церковью как святая мученица.